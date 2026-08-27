HBO MAX gratuito con Prime Video: ecco come ottenere la promozione
Prime Video offre sette giorni di HBO Max senza costi agli utenti idonei. Ecco come attivare la promozione e disdire prima che parta il rinnovo automatico.
- Prime Video offre sette giorni gratuiti di HBO Max agli utenti idonei, con attivazione diretta dalla sezione canali aggiuntivi dell'account.
- La prova richiede la scelta di un piano e un metodo di pagamento, ma non serve alcun codice promozionale per iniziare.
- Dopo la settimana gratuita, l'abbonamento rinnova automaticamente al prezzo previsto, salvo disdetta, con catalogo che include serie di punta e sport.
Prime Video offre una prova gratuita di HBO Max per sette giorni. La promozione permette agli utenti idonei di aggiungere il servizio al proprio account Amazon senza sostenere costi durante la prima settimana. L’attivazione avviene dalla sezione di Prime Video dedicata ai canali aggiuntivi.
Come attivare HBO Max gratis tramite Prime Video
Per verificare la disponibilità della promozione bisogna collegarsi al sito di Prime Video. La piattaforma offre inoltre ai nuovi abbonati una prova gratuita di 30 giorni, utile per testare il servizio prima di sottoscrivere l’abbonamento. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Amazon, occorre raggiungere la pagina di HBO Max nella sezione dedicata alle iscrizioni aggiuntive, premendo “Iscrizioni”.
Da qui è possibile scegliere il piano desiderato. La prova gratuita può essere applicata alle diverse formule di HBO Max disponibili attraverso Prime Video. Per completare l’operazione è necessario confermare il metodo di pagamento associato all’account.
L’attivazione non richiede alcun codice promozionale. I contenuti compresi nel piano selezionato possono essere riprodotti direttamente dall’app di Prime Video sui dispositivi compatibili.
Quanto costa HBO Max dopo i sette giorni gratuiti?
La prova gratuita non comporta la chiusura automatica dell’abbonamento. Al termine dei sette giorni, il piano selezionato passa alla tariffazione ordinaria se non viene annullato prima della scadenza. Il rinnovo viene addebitato tramite Prime Video.
- Il piano Base con pubblicità costa 6,99 euro al mese e consente la riproduzione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente.
- Il piano Standard costa 11,99 euro al mese. Anche in questo caso la visione è disponibile in Full HD su due dispositivi contemporaneamente. Sono inoltre previsti 30 download.
- Il piano Premium costa 16,99 euro al mese e permette di guardare i contenuti su quattro dispositivi nello stesso momento. La risoluzione può raggiungere il 4K UHD, con supporto a Dolby Atmos. Il piano comprende fino a 100 download.
- È disponibile anche il componente aggiuntivo Sport, proposto a 3 euro al mese. L’offerta include Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre agli eventi in diretta dedicati al ciclismo e al tennis.
Prima della conferma, Amazon mostra l’importo che verrà applicato al termine del periodo gratuito. I piani si rinnovano automaticamente ogni mese, salvo annullamento. Gli utenti possono interrompere la sottoscrizione in qualsiasi momento, evitando i successivi addebiti.
Chi desidera utilizzare soltanto la prova deve annullare l’iscrizione entro la scadenza. L’abbonamento può essere gestito dalle impostazioni di Prime Video, dove è possibile controllare la data del rinnovo e interrompere il servizio.
La promozione permette di accedere a titoli come Lanterns e House of the Dragon. Nel catalogo figurano anche The Pitt ed Euphoria, oltre a The Comeback. Restano disponibili serie storiche come I Soprano e The Wire.
HBO Max non propone una prova gratuita equivalente sul proprio sito ufficiale. Il passaggio attraverso Prime Video rappresenta quindi una delle poche modalità disponibili. Amazon aveva già lanciato iniziative simili in passato, ritirandole in seguito. La promozione potrebbe dunque cambiare senza un preavviso specifico.
FAQ
Basta accedere a Prime Video, aprire la sezione delle iscrizioni aggiuntive, scegliere HBO Max e confermare il piano con un metodo di pagamento valido.
La promozione dura sette giorni e permette di usare HBO Max senza costi durante la prima settimana, se si è utenti idonei.
L'attivazione non richiede alcun codice: la prova si applica direttamente dalla pagina del canale HBO Max su Prime Video.
Se non si annulla prima della scadenza, l'abbonamento passa automaticamente al prezzo mensile del piano scelto e viene addebitato su Prime Video.
Sì, l'iscrizione si può interrompere dalle impostazioni di Prime Video, controllando la data di rinnovo per evitare addebiti successivi.