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Harry Potter: il trailer la serie TV HBO è arrivato, ecco dove potrai vedere le puntate

Nuovo viaggio a Hogwarts, con HBO che racconta ancora la storia di Harry Potter ma con una serie TV: ecco dove vederla e la data d'uscita ufficiale

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Foto di Luca Incoronato

Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Harry Potter, serie TV Aidan Monaghan/HBO

Tutto pronto per il ritorno a Hogwarts, con HBO che ha pubblicato il primo trailer della serie TV di Harry Potter. Il silenzio è stato rotto, finalmente, dopo mesi di foto dal set, rumor, smentite e speculazioni.

Tutto il mondo sa qual è il progetto: un remake ambizioso, che promette di rispettare maggiormente i libri. Una nuova narrazione che possa attirare i più giovani e incantare nuovamente chi ha già letto i libri e adorato i film.

L’annuncio ha scosso il fandom globale, dividendolo nettamente tra chi avrebbe voluto nuove storie e chi, invece, adora l’idea di un ritorno nel mondo della Rowling, entro i parametri già noti. Una sorta di coperta di Linus.

Di seguito i dettagli noti sulla serie TV, che avrà un livello di approfondimento e dettaglio che i film, per ovvi motivi di tempo, non hanno mai potuto garantire.

Il trailer: nostalgia e CGI avanzata

Dominic McLaughlin è il nuovo Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton e Alastair Stout, ovvero Hermione Granger e Ron Weasley. Il trailer ufficiale della serie TV ci offre una panoramica del mondo del maghetto più amato al mondo.

Harry Potter, serie TV: i nuovi protagonistiAidan Monaghan/HBO

Harry Potter: il trailer la serie TV HBO è arrivato, ecco dove potrai vedere le puntate

Dalla vita con i Dursley alla scoperta del mondo magico che l’attende. Il filmato mostra poi gli altri pilastri di questa storia, oggi con volti differenti rispetto a quanto siamo abituati:

  • John Lithgow – Albus Silente;
  • Janet McTeer – Professoressa McGranitt;
  • Paapa Essiedu – Severus Piton;
  • Nick Frost – Hagrid.

Al loro fianco, poi, un cast di giovani attori che daranno vita ad altri personaggi iconici, da Draco Malfoy a Neville Paciock, fino ai gemelli Weasley.

La qualità visiva promette standard cinematografici, sfruttando le più recenti tecnologie di CGI e virtual production. È stato confermato che il budget sarà di quelli da grande schermo, così da garantire un’esperienza visiva immersiva, che renda davvero giustizia al pubblico. A differenza dei film, inoltre, si seguirà stavolta uno stile univoco. Le pellicole, infatti, risentono in un modo o nell’altro dello stile di chi le ha dirette. Stavolta sarà offerto un lavoro ben diverso.

Dove vedere la serie di Harry Potter: data d’uscita

La serie TV di Harry Potter rappresenta il nuovo progetto cardine di HBO. Un evento della portata di Game of Thrones, e altrettanto rischioso, considerando la reputazione dei fan. È facile prevedere un’ondata di nuovi iscritti alla piattaforma HBO Max, che nel 2026 ha fatto il suo esordio anche in Italia.

Tutti gli episodi saranno proposti in esclusiva e il trailer ha anche annunciato la data d’uscita. Il nuovo maghetto farà il suo esordio il prossimo 25 dicembre 2026. Un vero e proprio regalo di Natale, per una produzione che non solo rispetta i tempi ma li anticipa addirittura. Si prevedeva, infatti, un’uscita nel corso del 2027, e invece tra pochi mesi, godendo delle magiche atmosfere natalizie, la celebre storia avrà nuovamente inizio.

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