Hard disk esterno ultrasottile al 40% di sconto: 500GB a meno di 30€

Hard disk esterno 500 GB USB 3.0 in alluminio, compatibile con PS4 e Xbox One. Sconto 40% su Amazon: rapido, plug and play, formato 2,5" ultrasottile.

Pubblicato:

Hard disk esterno ultrasottile al 40% di sconto: 500GB a meno di 30€ Amazon

Cerchi uno spazio extra affidabile e tascabile? Il Maxone Disco rigido esterno ultrasottile è in forte promozione su Amazon: grazie a uno sconto del 40% diventa una scelta particolarmente conveniente per chi vuole velocità e praticità senza complicazioni. Il formato da 2,5 pollici e il corpo in alluminio lo rendono leggero, robusto e facile da portare ovunque. È rapido nei trasferimenti, semplice da usare e con un ottimo equilibrio tra qualità e prezzo. Scopri l’offerta attiva a questo link diretto.

Pensato per PC e laptop, è perfetto anche per ampliare la memoria di PS4 e Xbox One. Compatto e silenzioso, è ideale per backup rapidi e per trasportare grandi quantità di file senza appesantire la borsa.

Maxone Disco rigido esterno ultrasottile

Maxone Disco rigido esterno ultrasottile: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Maxone Disco rigido esterno ultrasottile è proposto a 29,89€ con uno sconto del 40%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 20 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione pratica per chi vuole aggiungere memoria esterna senza spendere troppo.

La promozione è attiva al momento della pubblicazione: per verificarne disponibilità e condizioni aggiornate puoi andare direttamente alla pagina prodotto tramite questo link.

Maxone Disco rigido esterno ultrasottile

Maxone Disco rigido esterno ultrasottile: le caratteristiche tecniche

Il drive da 2,5" con capacità 500 GB unisce praticità e solidità grazie al telaio in metallo antigraffio, spesso solo 0,4 pollici. È progettato per lavorare in modo silenzioso e restare fresco anche durante sessioni di copia prolungate.

La porta USB 3.0 assicura trasferimenti rapidi fino a 5 Gbit/s ed è compatibile con USB 2.0. L’unità è plug and play e autoalimentata: non richiede alimentatori esterni né installazioni di software, così puoi usarla subito per backup, archiviazione e spostamento di file di grandi dimensioni.

È indicata per PS4 e Xbox One e funziona con Microsoft Windows e Mac OS (10.6.5 e successivi); per l’utilizzo con Mac è necessario un adattatore (non incluso). All’interno della confezione trovi il cavo USB 3.0 da circa 48 cm e la documentazione. La meccanica è un hard disk 5400 rpm, una soluzione affidabile per archiviazione quotidiana e librerie multimediali.

Completano il quadro la garanzia del produttore di 3 anni e dimensioni compatte (circa 11,94 × 8,38 × 1,02 cm) che lo rendono facile da trasportare nello zaino o accanto al laptop. Un’unità esterna essenziale e ben costruita per dare più spazio ai tuoi dispositivi.

Maxone Disco rigido esterno ultrasottile

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

