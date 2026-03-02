Hard disk esterno ultrasottile al 40% di sconto: 500GB a meno di 30€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cerchi uno spazio extra affidabile e tascabile? Il Maxone Disco rigido esterno ultrasottile è in forte promozione su Amazon: grazie a uno sconto del 40% diventa una scelta particolarmente conveniente per chi vuole velocità e praticità senza complicazioni. Il formato da 2,5 pollici e il corpo in alluminio lo rendono leggero, robusto e facile da portare ovunque. È rapido nei trasferimenti, semplice da usare e con un ottimo equilibrio tra qualità e prezzo. Scopri l’offerta attiva a questo link diretto.

Pensato per PC e laptop, è perfetto anche per ampliare la memoria di PS4 e Xbox One. Compatto e silenzioso, è ideale per backup rapidi e per trasportare grandi quantità di file senza appesantire la borsa.

Maxone Disco rigido esterno ultrasottile

Su Amazon il Maxone Disco rigido esterno ultrasottile è proposto a 29,89€ con uno sconto del 40%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 20 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione pratica per chi vuole aggiungere memoria esterna senza spendere troppo.

La promozione è attiva al momento della pubblicazione: per verificarne disponibilità e condizioni aggiornate puoi andare direttamente alla pagina prodotto tramite questo link.

Maxone Disco rigido esterno ultrasottile: le caratteristiche tecniche

Il drive da 2,5" con capacità 500 GB unisce praticità e solidità grazie al telaio in metallo antigraffio, spesso solo 0,4 pollici. È progettato per lavorare in modo silenzioso e restare fresco anche durante sessioni di copia prolungate.

La porta USB 3.0 assicura trasferimenti rapidi fino a 5 Gbit/s ed è compatibile con USB 2.0. L’unità è plug and play e autoalimentata: non richiede alimentatori esterni né installazioni di software, così puoi usarla subito per backup, archiviazione e spostamento di file di grandi dimensioni.

È indicata per PS4 e Xbox One e funziona con Microsoft Windows e Mac OS (10.6.5 e successivi); per l’utilizzo con Mac è necessario un adattatore (non incluso). All’interno della confezione trovi il cavo USB 3.0 da circa 48 cm e la documentazione. La meccanica è un hard disk 5400 rpm, una soluzione affidabile per archiviazione quotidiana e librerie multimediali.

Completano il quadro la garanzia del produttore di 3 anni e dimensioni compatte (circa 11,94 × 8,38 × 1,02 cm) che lo rendono facile da trasportare nello zaino o accanto al laptop. Un’unità esterna essenziale e ben costruita per dare più spazio ai tuoi dispositivi.

