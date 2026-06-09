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Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB, hard disk esterno RGB per PC e portatili con USB 3.2 Gen 1 e alta capacità è in offerta con sconto del 31%.

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Giochi sempre più pesanti, aggiornamenti continui e spazio che si esaurisce proprio quando stai per installare il prossimo titolo tripla A: una scena fin troppo comune per chi gioca su PC o console. In questo momento il Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB è disponibile con uno sconto del 31%, offrendo molta più capacità di archiviazione in un formato compatto e pensato per le postazioni da gaming moderne.

Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB

Questo hard disk esterno unisce una capacità fino a 2TB con un design curato e un’illuminazione LED RGB personalizzabile, così da integrarsi perfettamente con il resto della postazione. La connessione USB 3.2 Gen 1 semplifica l’uso plug and play, mentre la compatibilità con PC e portatili lo rende una soluzione versatile sia per il gioco che per l’archiviazione. È pensato per chi vuole una raccolta di giochi ampia senza rinunciare allo stile, con la possibilità di sincronizzare gli effetti luminosi con periferiche compatibili.

Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB in offerta: sconto del 31% sullo storage da gaming

La promozione attuale rende questo hard disk esterno particolarmente interessante per chi cerca tanto spazio dedicato al gaming senza spendere una fortuna. Con lo sconto del 31% puoi portarti a casa il Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB a 132,42€, una cifra in linea con i prodotti più completi della stessa fascia, ma con in più l’illuminazione RGB pensata per le postazioni di gioco. Se vuoi ampliare la tua libreria senza dover continuamente disinstallare i titoli meno recenti, questa promo rappresenta un buon compromesso tra capienza, design e prezzo.

Il disco esterno da gioco con l’illuminazione RGB e la connessione USB 3.2

Chi gioca abitualmente sa bene quanto sia frustrante dover scegliere quali titoli mantenere installati. Questo hard disk nasce proprio per risolvere il problema, offrendo più spazio e un’integrazione visiva con il resto della configurazione da gaming.

Alta capacità fino a 2TB : ti permette di creare una raccolta di giochi molto ampia senza dover sacrificare nessun titolo, ideale se alterni più produzioni pesanti o hai una console e un PC.

: ti permette di creare una raccolta di giochi molto ampia senza dover sacrificare nessun titolo, ideale se alterni più produzioni pesanti o hai una console e un PC. Illuminazione LED RGB personalizzabile : puoi adattare gli effetti luminosi ai colori del tuo setup, rendendo il disco parte integrante della postazione e non un semplice accessorio da nascondere.

: puoi adattare gli effetti luminosi ai colori del tuo setup, rendendo il disco parte integrante della postazione e non un semplice accessorio da nascondere. Compatibilità con Razer Chroma RGB : consente di sincronizzare luci e animazioni con altre periferiche compatibili, per un colpo d’occhio uniforme e scenografico durante le sessioni di gioco.

: consente di sincronizzare luci e animazioni con altre periferiche compatibili, per un colpo d’occhio uniforme e scenografico durante le sessioni di gioco. Connessione USB 3.2 Gen 1 plug and play : l’alimentazione tramite bus riduce al minimo i cavi e ti permette di collegarlo e usarlo subito con PC e portatili, anche in mobilità.

: l’alimentazione tramite bus riduce al minimo i cavi e ti permette di collegarlo e usarlo subito con PC e portatili, anche in mobilità. Design audace e raffinato : è studiato per completare le postazioni da battaglia, quindi sta bene in vista accanto al case o alla console senza rovinare l’estetica generale.

: è studiato per completare le postazioni da battaglia, quindi sta bene in vista accanto al case o alla console senza rovinare l’estetica generale. Supporto per Xbox Series e PlayStation 5 per il salvataggio: puoi sfruttarlo come spazio aggiuntivo per archiviare i giochi, mantenendo sullo storage interno solo quelli che vuoi usare in quel momento.

Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB

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Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB, offerta lampo con sconto del 31%: Approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB è compatibile con Xbox Series e PS5? Sì, può essere usato con Xbox Series e PlayStation 5 per il salvataggio dei giochi e dei dati. Serve un alimentatore esterno per il Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB? No, il disco è alimentato tramite bus USB 3.2 Gen 1 e non richiede alimentatore dedicato. Posso personalizzare i LED RGB del Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB? Sì, l’illuminazione LED RGB è personalizzabile e compatibile con Razer Chroma RGB. Quanta capacità offre il Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB per i giochi? Il modello offre fino a 2TB di spazio, sufficiente per una vasta libreria di titoli.