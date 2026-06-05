Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Halo Top

Lo smartphone, per quanto utile in tanti contesti, può diventare una distrazione, anche a tavola. Spesso, infatti, durante il pranzo o la cena, si tende a utilizzare lo smartphone, per consultare i social, rispondere a un messaggio, vedere un video o rispondere a una mail.

Per evitare queste distrazioni basta utilizzare un semplice (ma geniale) accessorio. Basta un cucchiaio, infatti, per silenziare il proprio cellulare durante i pasti e mangiare in tutta tranquillità, senza interruzioni.

Un accessorio geniale

L’idea geniale arriva dal brand Halo Top, noto per i suoi gelati leggeri e proteici, che ha realizzato un cucchiaio davvero unico nel suo genere. Utilizzabile anche per gustare i gelati dell’azienda (o per qualsiasi altro scopo), questo cucchiaio integra un chip NFC al suo interno.

Si tratta di una tipologia di chip molto utilizzata oggi nell’industria tech, ad esempio per effettuare pagamenti o autenticazioni rapide. In questo caso, però, il chip in questione ha uno scopo ben preciso e serve per consentire all’utente di evitare le distrazioni dello smartphone a tavola.

Avvicinando il cucchiaio allo smartphone, infatti, sarà attivata in automatico la modalità Non disturbare, andando così a silenziare le notifiche e le chiamate in arrivo, in modo da ridurre le fonti di distrazione e concentrarsi esclusivamente sul cibo.

Si tratta, quindi, di un pratico tool per evitare le distrazioni digitali e vivere in modo più rilassato e tranquillo.

Un sistema semplice ed efficace

Il cucchiaio con chip NFC sviluppato da Halo Top è pensato per ridurre le distrazioni dello smartphone e può essere utilizzato in modo semplice ed efficace, da tutti gli utenti. Il sistema che prevede l’utilizzo del chip NFC, infatti, lo rende compatibile sia con smartphone Android che con iPhone, garantendo una compatibilità praticamente universale.

Non ci sono particolari operazioni da fare. Basta avvicinare il cucchiaio allo smartphone (dopo una semplice configurazione) per attivare la funzione Non disturbare e concentrarsi esclusivamente sul cibo e, magari, sulla conversazione con i propri commensali. Il cucchiaio, come detto, non è solo un gadget tecnologico ma è anche un vero e proprio cucchiaio, pensato per il gelato di Halo Top ma utilizzabile anche per altri cibi.

L’unica accortezza è rappresentata dal lavaggio. Essendo sensibile alle alte temperature, per via del chip integrato, il cucchiaio non va lavato in lavastoviglie ma deve essere lavato a mano dopo ogni utilizzo. Al netto di questo piccolo aspetto, non ci sono differenze con altri cucchiai nella manutenzione.

Il cucchiaio di Halo Top viene venduto con un prezzo di 4,90 dollari (che richiama le 490 calorie presenti nelle vaschette di gelato del brand) ed è destinato a diventare un oggetto da collezione per tutti gli appassionati di prodotti tech, in grado di abbinare praticità, design e funzionalità uniche. Al momento, l’accessorio non è in vendita in Italia, ma, in futuro, il progetto potrebbe essere replicato da altri brand per contribuire a ridurre le distrazioni dello smartphone a tavola.