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Nella notte di Halloween, ormai sempre più vicina, la Terra sarà visitata da un asteroide di dimensioni contenute che farà da “apripista” all’arrivo di un altro asteroide, atteso per il 2 novembre, caratterizzato da dimensioni ben più grandi e dalla possibilità di essere visto anche dall’Italia.

Si tratta, quindi, di un appuntamento da non perdere e che segna il passaggio dal mese di ottobre al mese di novembre per tutti gli appassionati di astronomia. La coincidenza con la festività di Halloween è una curiosità che rende l’evento ancora più affascinante.

L’asteroide di Halloween sta arrivando

Dei due corpi celesti in arrivo, 2025 UK9 è quello che farà registrare il passaggio più ravvicinato, pur essendo di dimensioni modeste. Scoperto il 28 ottobre 2025 dal programma Mt. Lemmon Survey/Catalina Sky Survey in Arizona, è stato osservato solo per pochi giorni.

Nello specifico, 2025 UK9 è un corpo celeste di dimensioni stimate tra i 3 e i 7 metri. Il suo passaggio è previsto intorno alle 3:35 di sabato 31 ottobre, momento in cui raggiungerà una distanza minima dalla Terra di circa 315.000 chilometri.

Come spiegato all’ANSA dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, il breve arco orbitale tracciato finora lascia un margine di incertezza sull’orario esatto e sulla distanza minima, ma il transito avverrà in totale sicurezza per il nostro pianeta.

Questo asteroide di Halloween è solo un’anteprima. L’evento principale per i prossimi giorni, infatti, è programmato per qualche giorno dopo e sarà visibile anche direttamente dall’Italia.

Appuntamento il 2 novembre

Meno incertezze accompagnano 2002 VE68, il secondo asteroide atteso per le 20:10 del 2 novembre. Molto più massiccio del precedente, con un diametro stimato tra i 200 e i 450 metri, passerà a poco più di 600.000 chilometri dal centro della Terra.

Nessun pericolo all’orizzonte, ma una preziosa occasione astronomica: Masi conferma che alle nostre latitudini l’asteroide transiterà molto alto nel cielo, nella costellazione di Andromeda. Poiché non sarà particolarmente brillante, per poterlo ammirare serviranno strumenti amatoriali e tecniche di ripresa fotografica.

Sottolinea Masi:

“A ridosso del momento della minima distanza dalla Terra, l’asteroide sarà osservabile alle nostre latitudini: sarà molto alto nel cielo, nella costellazione di Andromeda, ma non apparirà particolarmente brillante. Per questo motivo – conclude Masi – sarà osservabile con strumenti amatoriali solo mediante riprese fotografiche”

L’arrivo ravvicinato di questi due corpi celesti rientra nella normale dinamica dei Near-Earth Objects (NEO), asteroidi e comete le cui orbite si spingono nei pressi del nostro pianeta. Il monitoraggio costante da parte di programmi internazionali come il Catalina Sky Survey è fondamentale per mappare questi oggetti, calcolarne le traiettorie nel lungo periodo e garantire la totale sicurezza della Terra, offrendo al contempo agli scienziati preziose opportunità per studiare la composizione del Sistema Solare.