Haier, la lavatrice costa la metà: offerta shock su Amazon

Comopleta e versatile, è disponibile su Amazon al prezzo più basso mai fatto registrare. Sfrutta tecnologie avanzate per abbattere i consumi, preservando colori e fibre.

Haier

Perfetta per famiglie di grandi dimensioni, ma non solo. Con il suo carico di tecnologie proprietarie e funzionalità avanzate, la lavatrice Haier Series 30 da 9kg di carico è un elettrodomestico tanto utile quanto versatile.

Potrai utilizzarla per rinfrescare capi puliti che non indossi da tempo. O per trattare con tutte le accortezze del caso capi delicati che rischiano di rovinarsi o stingere. Il tutto con un occhio alla bolletta dell’acqua e dell’energia: la lavatrice Haier Series 30 è in grado di "autogestirsi" e limitare i consumi in caso di bucato a mezzo carico.

Oggi, poi, la trovi a un prezzo davvero speciale grazie all’offerta top garantita da Amazon. Lo sconto del colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Prezzo dimezzato per la lavatrice Haier 9kg: offerta e quanto costa

Una promo così non si vedeva da tempo, su Amazon. La lavatrice del produttore cinese è infatti disponibile a prezzo praticamente dimezzato.

La Haier Series 30 carica frontale da 9kg è scontata del 48% al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon. Comprandola adesso la paghi 284,00 euro anziché 549,00 euro come da listino. I conti sono piuttosto semplici: oggi ti costa 165 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Haier Serie 30 HW90 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavatrice Haier Serie 30 HW90-SB1230N è un elettrodomestico progettato per offrire efficienza, capienza e silenziosità. Con una capacità di carico di 9 kg, è ideale per le famiglie numerose, permettendo di lavare grandi quantità di biancheria in un’unica soluzione.

Il suo motore Direct Motion è un’innovazione tecnologica significativa: essendo collegato direttamente al cestello, riduce drasticamente le vibrazioni e il rumore durante il lavaggio, garantendo un funzionamento estremamente silenzioso. Questa tecnologia contribuisce anche a migliorare l’affidabilità e la durata dell’apparecchio nel tempo.

La lavatrice Haier in offerta su Amazon è dotata di diverse funzionalità intelligenti per ottimizzare l’esperienza di lavaggio. La tecnologia I-Refresh è pensata per rinfrescare i capi senza l’uso di acqua e detersivo, sfruttando il vapore per eliminare odori e ridurre le pieghe, un’opzione perfetta per i tessuti delicati. Grazie alla bilancia integrata, la lavatrice pesa il bucato prima di iniziare il ciclo di lavaggio e adatta automaticamente la durata, così da ridurre i consumi di acqua ed energia elettrica.

Il trattamento antibatterico ABT presente sul cassetto del detersivo e sulla guarnizione dell’oblò previene la formazione di muffe e batteri, assicurando un’igiene superiore a ogni lavaggio.

Il design ergonomico e le funzioni intuitive rendono questa lavatrice estremamente facile da usare. Il display digitale permette di selezionare rapidamente il programma desiderato tra le numerose opzioni disponibili, tra cui programmi rapidi, cicli specifici per tessuti sportivi e delicati.

L’oblò con una grande apertura facilita il carico e lo scarico del bucato. L’efficienza energetica della classe B e l’ottimizzazione del consumo idrico la rendono anche una scelta sostenibile e conveniente per la gestione domestica.

