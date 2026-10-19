Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Un attacco informatico ai danni di un partner esterno del Dipartimento dell'Istruzione della California ha compromesso le informazioni personali di oltre cinque milioni di studenti americani.

123RF

Un attacco ai server dell’ente Educational Testing Service ha esposto i dati personali di oltre cinque milioni di studenti delle scuole californiane.

Gli hacker hanno sfruttato credenziali compromesse da maggio, scaricando per quattro mesi informazioni anagrafiche e dettagli sulle disabilità degli alunni.

Le famiglie sono state avvisate e il trattamento dei dati è stato sospeso; l’episodio richiama i rischi legati alla sicurezza dei fornitori esterni.

Un attacco informatico ai danni di un partner esterno del Dipartimento dell’Istruzione della California ha compromesso le informazioni personali di oltre cinque milioni di studenti americani.

Incursione nei server dell’istruzione

Un attacco informatico di vaste proporzioni ha colpito il sistema scolastico della California, mettendo a nudo le vulnerabilità della catena di fornitura digitale nelle istituzioni pubbliche.

Il Dipartimento dell’Istruzione dello Stato ha confermato che soggetti non autorizzati sono riusciti ad accedere ai server dell’organizzazione no-profit Educational Testing Service, ente esterno che gestisce le valutazioni accademiche e i test di competenza linguistica per conto dello Stato.

L’intrusione ha garantito ai pirati informatici l’accesso ai record personali degli iscritti negli ultimi tre anni scolastici.

Trattandosi di una platea che solo nell’ultimo anno accademico contava oltre 5,7 milioni di ragazzi, la portata dell’incidente risulta imponente.

Le informazioni sottratte comprendono anagrafiche complete, date di nascita, indirizzi di residenza e dettagli delicati relativi all’eventuale stato di disabilità degli alunni.

L’aspetto più critico della vicenda riguarda la durata dell’esposizione. La violazione è stata identificata ufficialmente soltanto verso la fine di settembre, ma gli accertamenti tecnici hanno rivelato che gli hacker hanno sottratto i dati degli studenti sfruttando credenziali compromesse già a partire dal mese di maggio.

Per circa quattro mesi, l’accesso indiscreto al portale sicuro di trasferimento file dell’ente è rimasto completamente inosservato, consentendo il download sistematico di documenti riservati.

Dati sensibili e risposta dei fornitori

Nonostante la gravità della falla, l’ente d’esame ha precisato che l’analisi dei file sottratti non evidenzia, al momento, la presenza di codici fiscali o credenziali bancarie. Resta tuttavia elevata l’attenzione sui possibili usi impropri delle anagrafiche dettagliate dei minori.

L’organizzazione ha avviato l’invio delle notifiche formali alle famiglie coinvolte, mentre le autorità scolastiche locali hanno disposto il blocco temporaneo dell’elaborazione dei dati di iscrizione per contenere i rischi.

Questo furto di dati informatici riporta al centro del dibattito la gestione della sicurezza per i fornitori terzi che collaborano con le infrastrutture pubbliche.

Spesso, infatti, la protezione dei sistemi centrali risulta elevata, mentre le piattaforme esterne integrate nel flusso di lavoro rappresentano l’anello debole sfruttato dai malintenzionati per penetrare le difese ed estrarre materiale riservato senza sollevare allarmi immediati.

Per far fronte all’emergenza e ripristinare le attività di valutazione sospese, il partner tecnologico ha annunciato l’adozione di controlli di accesso rigidi, un monitoraggio costante delle reti e una revisione indipendente dei protocolli di protezione.

L’obiettivo immediato rimane la messa in sicurezza dei servizi per ridurre al minimo i disagi operativi per le scuole e proteggere le famiglie coinvolte da ulteriori esposizioni digitali.

La fragilità della sicurezza informatica scuola

L’incidente californiano evidenzia una criticità sempre più diffusa nella gestione della sicurezza informatica a scuola: l’esternalizzazione dei servizi digitali a soggetti terzi.

Se da un lato l’impiego di fornitori specializzati permette di gestire volumi di dati imponenti, dall’altro estende il perimetro di attacco a piattaforme che non sempre mantengono gli stessi standard di protezione delle istituzioni centrali. Una singola credenziale compromessa su un server secondario può così spalancare le porte all’intero archivio anagrafico di uno Stato.

La tempestività nell’individuare le intrusioni e la trasparenza nelle comunicazioni diventano elementi centrali per mitigare le conseguenze di simili violazioni.

Mentre gli specialisti completano le analisi sui server aziendali, l’evento resta un chiaro segnale di come la protezione delle infrastrutture scolastiche richieda una verifica rigorosa e costante di ogni singolo passaggio della filiera tecnologica.