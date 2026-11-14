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Gli attacchi ai sistemi digitali dei supermercati mostrano come apparecchi connessi e poco aggiornati possano offrire accessi agli intrusi, anche nelle abitazioni.

Test e indagini documentano vulnerabilità in serrature, app e telecamere smart, con violazioni concrete soprattutto nel caso della videosorveglianza.

Aggiornamenti, password robuste, autenticazione a più fattori e reti separate riducono i rischi, mentre il Cyber Resilience Act introduce nuovi obblighi per i produttori.

I recenti attacchi che hanno mandato in tilt (da remoto) diversi frigoriferi in mezza Europa, insieme alle varie minacce digitali e non, hanno riportato l’attenzione su una categoria di oggetti che molte famiglie hanno già in casa: i dispositivi comandati a distanza da un’app.

Fra questi ci sono serrature, cancelli, tapparelle motorizzate e telecamere, cioè gli apparecchi a cui si affida la protezione dell’abitazione. Test di laboratorio, indagini di polizia e nuove norme europee aiutano a misurare quanto siano esposti.

Dai supermercati alla casa connessa

A inizio novembre 2026 i negozi di alimentari di almeno nove Paesi europei si sono ritrovati con frigoriferi e congelatori fuori controllo. Stando alle catene coinvolte, qualcuno è riuscito a far partire a distanza lo sbrinamento degli impianti, cioè la funzione che scalda periodicamente i banchi per sciogliere il ghiaccio.

In Italia, secondo il governo, i punti vendita interessati sono stati una ventina, tutti dotati di sistemi di sicurezza obsoleti. Il punto, però, è il seguente: questo tipo di attacco interessa anche chi ha diversi elettrodomestici digitali o, ancor di più, chi ha una casa domotica, ovvero un’abitazione in cui luci, accessi e allarmi si gestiscono dal telefono. Un apparecchio raggiungibile via internet e poco aggiornato offre lo stesso tipo di appiglio, che si tratti di un banco frigo o di un portone.

Serrature e cancelli smart alla prova dei test

Ma cerchiamo di vedere, caso per caso, i rischi. Le serrature smart si aprono con lo smartphone, di solito via Bluetooth o Wi-Fi, e sono da anni oggetto di verifiche da parte dei ricercatori di sicurezza. La società britannica NCC Group ha individuato alcune falle, alcune delle quali consentivano di aprire la porta all’insaputa del proprietario. Il produttore le ha poi corrette con un aggiornamento.

Il problema riguarda anche le app che comandano questi dispositivi. Uno studio pubblicato sulla rivista Sensors ha passato al setaccio 54 applicazioni Android abbinate a serrature, telecamere e allarmi smart, e nessuna ne è uscita senza almeno un difetto. Fra i più comuni ci sono le credenziali scritte direttamente nel codice dell’app, che chi sa dove cercare può recuperare.

Questi risultati vanno letti con una precisazione: gli episodi criminali accertati in cui una serratura smart è stata forzata per via informatica sono pochi nei registri pubblici. Il rischio è dimostrato soprattutto in laboratorio, mentre sul campo i ladri continuano a preferire metodi tradizionali.

Telecamere di sorveglianza, i casi italiani

Per la videosorveglianza il quadro cambia, perché le violazioni reali sono numerose. La società trevigiana Yarix ha scovato una piattaforma che vendeva migliaia di filmati sottratti a oltre duemila telecamere, e circa 150 di quei video provenivano dall’Italia. Le riprese arrivavano da abitazioni, centri estetici e studi medici.

Anni prima la Polizia postale di Milano aveva condotto l’operazione Rear Window. Dieci persone sono state denunciate per essersi introdotte, passando dal Wi-Fi, negli impianti installati in case, stanze d’albergo e spogliatoi di palestre. La platea dei potenziali bersagli resta ampia: una piattaforma che monitora i dispositivi connessi censisce in Italia più di 74.000 webcam raggiungibili senza competenze particolari.

Dispositivi che durano più degli aggiornamenti

Una parte del problema nasce dal ciclo di vita degli apparecchi. Il rapporto 2026 di Bitdefender e Netgear conta in media 24 dispositivi connessi per abitazione. Lo stesso documento stima che restino in uso da 5 a 10 anni, a fronte di correzioni di sicurezza garantite dai produttori per appena 2-4 anni. Nel tempo che resta, le falle scoperte rimangono aperte.

Su questo punto interviene il Cyber Resilience Act, il regolamento europeo sulla sicurezza dei prodotti digitali. Fra gli oggetti che ricadono nelle nuove regole figurano elettrodomestici connessi, serrature e videocamere di sicurezza. Da settembre 2026 chi fabbrica questi prodotti è tenuto a segnalare le falle sfruttate attivamente e gli incidenti gravi, mentre il grosso degli obblighi diventa operativo l’11 dicembre 2027.

Come proteggere accessi e telecamere?

In attesa che le norme facciano effetto, la difesa passa dalle impostazioni di casa. Per le telecamere la Polizia postale suggerisce di disattivare il controllo remoto via web e di scegliere sistemi peer to peer tramite cloud, in cui il collegamento passa dai server del produttore. Gli agenti raccomandano inoltre di rivolgersi a installatori professionisti, lasciando perdere il fai da te.

Valgono poi le regole comuni a tutti i dispositivi connessi. Le password predefinite vanno sostituite con credenziali robuste e diverse per ogni apparecchio, e dove possibile conviene attivare l’autenticazione a più fattori, che aggiunge un codice temporaneo alla password. Gli aggiornamenti vanno installati appena disponibili. Chi ha molti oggetti smart può infine collegarli a una rete Wi-Fi separata da quella di computer e telefoni, così un dispositivo compromesso resta isolato dal resto.