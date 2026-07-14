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Gus, uno dei T-Rex più grandi mai scoperti, sarà battuto all’asta con una stima fino a 30 milioni di dollari. Il suo futuro potrebbe però allontanarlo dalla ricerca.

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Gus, uno dei più grandi scheletri di Tyrannosaurus rex mai trovati, è messo all'asta a New York con una valutazione tra 20 e 30 milioni di dollari.

Il fossile, scoperto nel 2021 nella formazione di Hell Creek in South Dakota, è composto da 183 ossa originali e mostra parti rare come la furcula e i due piedi.

La vendita riapre il dibattito sui fossili privati: critici temono l'accesso negato ai ricercatori, mentre Sotheby’s difende il ruolo dei paleontologi commerciali.

Uno dei più grandi scheletri di Tyrannosaurus rex mai scoperti arriva sul mercato con una valutazione da record. “Gus”, un esemplare vissuto circa 67 milioni di anni fa, sarà battuto all’asta da Sotheby’s a New York con una stima compresa tra 20 e 30 milioni di dollari. Per partecipare, l’offerta iniziale non potrà essere inferiore a 19 milioni.

Il fossile misura circa 11,6 metri di lunghezza e raggiunge i 3,8 metri di altezza. È composto da 183 elementi ossei originali, pari a circa il 61% dello scheletro calcolato in base al numero delle ossa. Considerando invece la massa, il livello di completezza stimato sale tra il 75% e l’80%.

Chi è Gus, il T-Rex scoperto in South Dakota?

Gus è stato ritrovato nel 2021 in un ranch della contea di Harding, in South Dakota. L’area appartiene alla formazione geologica di Hell Creek, uno dei territori più importanti al mondo per il rinvenimento di fossili risalenti al tardo Cretaceo, il luogo da cui proviene la maggior parte degli esemplari conosciuti di T-Rex.

Il nome rende omaggio a Gary “Gus” Licking, proprietario del ranch. Negli anni Licking aveva individuato denti e piccoli frammenti ossei all’interno della sua proprietà, indicando poi al gruppo di ricerca una zona sulla quale concentrare gli scavi. Morì durante i lavori e non riuscì a vedere lo scheletro completamente ricostruito.

L’estrazione, condotta dalla società specializzata Theropoda Expeditions, si è svolta durante le stagioni di scavo del 2021, 2022 e 2023. A questa fase sono seguiti la separazione dei fossili dalla roccia, la pulizia, la catalogazione e infine il montaggio su una struttura metallica.

Perché questo T-Rex può valere fino a 30 milioni di dollari?

Le dimensioni non sono l’unico elemento che rende Gus un esemplare eccezionale. Il cranio misura circa 137 centimetri e conserva 45 delle 55 ossa, oltre a 31 denti originali. Sono presenti anche parti che raramente vengono recuperate insieme, tra cui la furcula, il bacino e i due piedi.

Su alcune ossa compaiono fratture rimarginate, mentre sulla mandibola è visibile un segno compatibile con un morso.

Il prezzo finale potrebbe superare la valutazione iniziale. Nel 2024 lo Stegosaurus “Apex”, stimato tra 4 e 6 milioni di dollari, è stato venduto da Sotheby’s per 44,6 milioni. Il precedente T-Rex “Stan” aveva invece raggiunto i 31,8 milioni nel 2020.

L’asta di Gus riapre il dibattito sui fossili privati

La vendita ha riacceso le critiche di numerosi paleontologi. Quando un fossile entra a far parte di una collezione privata, non è infatti garantito che i ricercatori possano continuare ad accedervi. Per questo motivo diverse riviste scientifiche accettano studi soltanto su reperti conservati in istituzioni pubbliche e disponibili nel tempo.

Sotheby’s sostiene invece che l’attività dei paleontologi commerciali permetta di recuperare esemplari che, altrimenti, potrebbero deteriorarsi o rimanere sepolti.

La destinazione di Gus dipenderà ora dall’acquirente. Il fossile potrebbe finire lontano dal pubblico oppure essere prestato o donato a un museo, come già accaduto con altri reperti acquistati da collezionisti privati.

La vendita del T-Rex si inserisce in una storia iniziata nel 1997, quando Sotheby’s mise all’asta “Sue”, acquistato dal Field Museum di Chicago per 8,4 milioni di dollari. Da allora le cifre sono cresciute rapidamente, trasformando i grandi dinosauri in beni contesi anche fuori dal mondo scientifico.