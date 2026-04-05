Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

IT-Wallet trasforma l'App IO in un portafoglio digitale sicuro. Scopri i requisiti (SPID e CIE), la procedura passo-passo per caricare i tuoi documenti e quali sono i limiti attuali per l'utilizzo della patente digitale in Italia e all'estero

ANSA

Al di là del fatto di non aver contanti con sé, dimenticare il portafogli a casa non sarà più un gran problema nel prossimo futuro. Sarà invece sempre più importante avere con sé il proprio smartphone (anche per i pagamenti).

L’integrazione di IT-Wallet nell’App IO rappresenta una svolta storica nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L’evoluzione dell’applicazione nel corso degli ultimi anni è stata grandiosa e ora, di fatto possiamo quasi parlare di un portafoglio digitale sicuro. È lì che terreno tutti i nostri documenti più importanti, con pieno valore legale.

Non tutti però hanno ben chiaro il funzionamento del sistema. Come attivare e cosa possiamo davvero lasciare serenamente in un cassetto a casa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è IT-Wallet e a cosa serve

Se parliamo di IT-Wallet, facciamo riferimento a un’area certificata dalla PA, che ospita versioni digitalizzate dei nostri documenti ufficiali. Meno oggetti fisici da dover avere con sé e, di fatto, zero possibilità di smarrirli. A ciò si aggiunge il fatto di riuscire finalmente a snellir la burocrazia, con servizi online automatici efficienti.

Ad oggi, il sistema consente di caricare 3 documenti fondamentali:

patente di guida;

tessera sanitaria;

carta europea della disabilità.

Si guarda però al domani con grande positività. Il Dpcm del 2025 ha infatti stabilito che entro febbraio 2027 il portafoglio sarà completo. Ciò vuol dire che ci sarà spazio per la tessera elettorale e la Carta d’Identità Elettronica, ad esempio.

I requisiti

Serve qualcosa per poter iniziare a sfruttare IT-Wallet? Di fatto occorre avere un’identità digitale attiva. Senza SPID o CIE con relativo PIN (o app CieID), non è possibile procedere. Una volta effettuato l’accesso, l’app richiederà un ulteriore livello di sicurezza tramite PIN o riconoscimento biometrico (impronta o volto).

Guida all’attivazione

La procedura d’attivazione è guidata dal sistema e, di fatto, molto semplice. Ecco cosa occorre fare:

aprire l’App IO;

autenticarsi con SPID o CIE;

cliccare sull’icona in basso dedicata al “Portafoglio”;

cliccare su “Vai al servizio”, leggere l’informativa sulla privacy e cliccare “Conferma”;

confermare la propria identità tramite CieID o SPID, così da sbloccare le funzioni di sicurezza;

selezionare “Aggiungi primo documento”, scegliendo tra patente, tessera sanitaria e carta della disabilità, per ora;

nel prossimo futuro, dovendo aggiungere nuovi documenti, basterà cliccare sul segno “+” nella sezione “Portafoglio”.

Valore legale e limiti

I documenti su IT-Wallet hanno lo stesso valore legale di quelli fisici. Esiste però un limite territoriale di cui tener conto. La patente digitale è attualmente riconosciuta soltanto dalle forze dell’ordine italiane. La tessera sanitaria, invece, è già pienamente valida per tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, permettendo di mostrare il codice QR in farmacia o dal medico senza dover esibire il supporto fisico.

La digitalizzazione non si ferma qui. L’interoperabilità di IT-Wallet permetterà presto di accedere a servizi pubblici online senza dover scansionare PDF o allegare file: basterà la verifica diretta tramite app. Con l’arrivo della Carta d’Identità Digitale e della tessera elettorale entro l’inizio del 2027, lo smartphone diventerà ufficialmente l’unico oggetto indispensabile per interagire con lo Stato.