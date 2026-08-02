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Le sospirate vacanze estive sono oramai alle porte e per tantissime persone sono gli ultimi giorni prima della partenza. Per essere certi che le vacanze non si trasformino in un incubo bisogna farsi aiutare dalla tecnologia. Esistono oramai tantissimi dispositivi da mettere nello zaino o nella valigia e che rendono il viaggio più rilassante e sicuro. Un esempio? La penna termica Beurer BiteX che offre un sollievo immediato dalla puntura delle zanzare, delle api e più in generale di tutti gli insetti. Compatta, economica e indispensabile. Un altro dispositivo da avere assolutamente con sé è il powerbank che permette di avere il telefono sempre con il massimo della carica.

Se la tua vacanza estiva sarà all’insegna degli sport estremi e delle passeggiate in montagna, ci sono due dispositivi da avere assolutamente sempre con sé: l’orologio super resistente Garmin fenix E che ti aiuta a tenere traccia di ogni movimento e l’action cam DJI Osmo 360 per registrare ogni attività.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato 10 dispositivi indispensabili da avere sempre con sé quando si va in vacanza. Li trovi qui in basso, anche con l’offerta speciale di Amazon.

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Beurer BiteX

Se la tua vacanza è all’insegna dell’avventura, uno dei problemi principali da affrontare sono zanzare, vespe e api. Per questo motivo nel tuo zaino non può mancare il Beurer BiteX Day&Night BR 90, il gadget salvavita da tenere sempre con sé. Questa innovativa penna termica elettrica offre un sollievo immediato da prurito e gonfiore senza ricorrere a sostanze chimiche, pomate appiccicose o spray oleosi. Il suo segreto? Un’azione basata sul calore mirato e localizzato, che neutralizza le tossine della puntura in pochissimi secondi. È un sistema naturale al 100%, sicuro da usare e indicato anche per le donne in gravidanza. Estremamente versatile, dispone di 2 livelli di durata regolabili: il livello 1 (3 secondi) pensato per pelli sensibili e bambini, e il livello 2 (6 secondi) per pelli normali o punture particolarmente fastidiose. La vera chicca di questo modello "Day&Night" è la luce LED integrata, che ti permette di individuare e trattare la puntura con precisione anche al buio pesto, rendendolo il compagno ideale per campeggio, escursioni, grigliate o festival notturni. Su Amazon è anche disponibile in promo lampo con un super sconto del 50% e costa meno di 20 euro. Al momento è il più venduto.

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Powerbank Cellularline

Quando si è in viaggio uno dei timori più grandi è di restare con il telefono scarico e senza la possibilità di attaccarlo alla presa della corrente. Per questo motivo bisogna dotarsi di un super powerbank, come questo modello della Cellularline da 20.000 mAh che assicura una carica illimitata per i tuoi dispositivi. Grazie all’enorme capacità accumulata nelle sue celle agli ioni di litio, questo caricabatterie portatile è in grado di ricaricare più volte uno smartphone di ultima generazione, un tablet o altri dispositivi elettronici. È dotato di una porta d’ingresso USB-C e di ben due uscite USB-A. Il comodo indicatore a LED luminosi situato sulla scocca ti permette di verificare a colpo d’occhio lo stato della carica residua, evitando spiacevoli sorprese. Su Amazon lo trovi a un prezzo minuscolo e diventa un super affare.

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Garmin fenix E

Se la tua vacanza estiva è all’insegna degli sport estremi, delle passeggiate tra i boschi o del trekking in alta montagna, devi partire con i giusti strumenti. Come ad esempio il Garmin fēnix E, smartwatch GPS multisport dotato di un luminoso schermo AMOLED da 1,3", incastonato in una cassa da 47 mm in polimero fibrorinforzato che lo rende (quasi) indistruttibile. Progettato per resistere a qualsiasi condizione, è testato secondo gli standard militari statunitensi per resistenza termica, agli urti e all’acqua. Sul fronte dell’allenamento offre funzionalità di altissimo livello: i programmi di forza avanzati aiutano runner e ciclisti a migliorare le prestazioni con workout specifici, mentre la funzione Training Readiness analizza sonno, recupero e carico di lavoro per dirti fin dal mattino se è il giorno giusto per spingere al massimo. Per gli amanti dell’esplorazione, la navigazione Dynamic Round-Trip calcola in tempo reale i migliori percorsi ad anello in base alla distanza desiderata, garantendoti di rientrare sempre in orario. Non mancano ovviamente le funzioni smart quotidiane, dalle Smart Notification alla musica integrata, fino ai pagamenti contactless con Garmin Pay. Con lo sconto del 40% disponibile su Amazon diventa un vero best-seller: non perdere l’occasione.

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Kindle Scribe

Una delle attività preferite da fare mentre si è in spiaggia è leggere. E per chi non vuole avere nello zaino voluminosi libri cartacei, il Kindle Scribe è la miglior alternativa disponibile sul mercato. Questo modello rappresenta la fusione perfetta tra un e-reader e un taccuino digitale. Dotato di un ampio schermo da 10,2" antiriflesso a 300 ppi con bordi bianchi uniformi e luce frontale regolabile, offre una resa visiva impeccabile in qualsiasi condizione di illuminazione, sia al chiuso che sotto la luce diretta del sole. La vera magia risiede nella scrittura: grazie alla funzione Active Canvas, basta appoggiare la Penna Premium sulla pagina di un libro per aprire uno spazio dedicato alle proprie annotazioni, con margini espandibili a piacimento. La penna inclusa non richiede alcuna ricarica né configurazione ed è provvista di un comodo pulsante di scelta rapida e di una gomma morbida integrata. Il taccuino digitale permette di organizzare appunti di lavoro, liste e diari, con la possibilità di convertire la scrittura a mano in testo da inviare via e-mail. Il tutto senza alcuna notifica o social media a disturbare la concentrazione. Con la promo estiva di Amazon lo trovi con un super sconto e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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DJI Osmo 360 Combo Essenziale

Ecco un altro dispositivo fondamentale se la tua vacanza sarà all’insegna degli sport estremi e del trekking. Parliamo della action cam DJI Osmo 360 che registra video nativi in 8K a 30 fps offrendo rese cromatiche e dettagli imbattibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un solo tocco permette di scattare foto a 360° da ben 120 MP, mentre in modalità a singolo obiettivo si trasforma in una potentissima videocamera d’azione capace di registrare in 4K a 120 fps con un campo visivo ultra-ampio di 170°. Il manico telescopico invisibile da 1,2 metri scompare automaticamente dai filmati regalandoti prospettive in terza persona simili a quelle di un drone. L’esperienza d’uso è completa: integra ben 105 GB di memoria interna (per registrare subito senza schede SD), garantisce fino a 190 minuti di autonomia continua ed è dotata di 4 microfoni per un audio stereo immersivo con supporto diretto OsmoAudio. Il tutto è racchiuso in un corpo impermeabile fino a 10 metri con l’iconico sistema magnetico a sgancio rapido DJI. Su Amazon la trovi in promo a un prezzo speciale e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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Custodia impermeabile smartphone

Se per la tua estate cerchi la massima tranquillità durante le attività in acqua, la custodia impermeabile Lamicall è l’accessorio da mettere subito in valigia. Rispetto ai modelli classici, introduce un innovativo design a doppia borsa: oltre allo scomparto principale trasparente dedicato allo smartphone, offre una tasca separata per chiavi, contanti, carte di credito o rossetto, senza rischiare di coprire l’obiettivo della fotocamera. Certificata con il livello massimo di impermeabilità IPX8, protegge il dispositivo fino a 30 metri di profondità da acqua, sabbia, polvere e neve. Il materiale in PVC ad altissima trasparenza mantiene il touch screen estremamente sensibile e ti consente di usare il Face ID, fare videochiamate e scattare foto splendide anche sott’acqua. La clip di bloccaggio ergonomica assicura una chiusura ermetica immediata, mentre il cordoncino ampio e resistente ha una lunghezza regolabile e supporta un carico fino a 20 kg per la massima comodità di trasporto. Con la sua compatibilità universale (ospita smartphone fino a 7,5 pollici), è la scelta ideale per nuoto, kayak, rafting e giornate in spiaggia. Su Amazon è disponibile a un prezzo stracciato.

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Avviatore batteria auto

Tantissimi italiani e italiane si sposteranno verso le mete estive in macchina e uno degli incubi peggiori è restare bloccati con la batteria scarica. Se si vuole evitare questo problema, ecco l’acquisto da fare immediatamente: l’avviatore per la batteria compatibile con la maggior parte delle vetture. Da oggi trovi su Amazon l’avviatore TREKURE con un’offerta lampo e risparmi il 40%. Una piccola spesa per un vero dispositivo salva vacanze. Con una corrente di picco di 8000A, questo booster portatile è in grado di avviare istantaneamente qualsiasi veicolo a 12V (motori a benzina fino a 9.0L e diesel fino a 6.5L), persino con temperature estreme comprese tra -20 °C e 60 °C. Per le batterie completamente a terra, basta premere un pulsante per attivare la modalità di avvio forzato d’emergenza. Non solo potenza: integra un pannello LED magnetico da 2000 lumen a 4 modalità (fissa, lampeggiante, rossa e SOS) che si fissa direttamente sulla carrozzeria lasciando le mani libere per i controlli in notturna. Nonostante le sue funzioni da officina, pesa appena 0,4 kg e funge anche da power bank d’emergenza via USB per ricaricare smartphone e smartwatch. Il tutto in totale sicurezza, grazie a un sistema integrato con 10 protezioni intelligenti contro cortocircuiti, scintille e inversioni di polarità.

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Cuffie con traduzione AI

Quando si viaggia all’estero, la lingua può essere un grosso scoglio da superare. Per questo bisogna avere con sé delle cuffie che traducono in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. Questi auricolari smart con traduzione AI sono capaci di eseguire una traduzione simultanea in tempo reale in ben 164 lingue, offrono ben 7 modalità di traduzione intelligenti (dalla conversazione libera al doppio auricolare, fino alla traduzione tramite fotocamera o videoconferenza). L’integrazione di una modalità di conversazione con intelligenza artificiale ti permette persino di formulare domande e ricevere consigli o soluzioni in tempo reale. Ma non si tratta solo di un traduttore: sono eccellenti cuffie Bluetooth dotate di driver da 14,2 mm, e una potente cancellazione attiva del rumore affiancata da microfoni ENC per chiamate chiarissime. Tramite la custodia di ricarica con schermo touch LED a colori, è possibile gestire traduzioni, musica, fotocamera e impostazioni senza nemmeno estrarre lo smartphone. Garantiscono fino a 48 ore di autonomia complessiva (8 ore continue), ricarica rapida USB-C e una certificazione IPX7 contro sudore e pioggia. Con lo sconto Amazon del 72% diventano alla portata di tutti.

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Ventilatore portatile

Il nemico principale delle vacanze estive è il caldo estremo di queste settimane. Per affrontarlo nel migliore dei modi ti consigliamo questo mini ventilatore portatile a batteria. Equipaggiato con una capiente batteria, garantisce un’autonomia di utilizzo continuo che va da 5,5 fino a 13 ore con una sola ricarica. A dispetto delle dimensioni ridotte e del peso piuma, offre ben 5 velocità regolabili e una struttura a cinque pale mosse da un motore silenzioso. Il comodo display digitale a LED permette di monitorare in ogni istante sia la velocità impostata sia la percentuale di carica residua. La sua versatilità è totale: si può impugnare come ventilatore a mano, indossare al collo con il laccetto per avere le mani libere oppure appoggiare sul tavolo per usarlo come ventilatore da scrivania. Inoltre, la griglia anteriore rimovibile ne facilita la pulizia. Su Amazon è disponibile a meno di 20 euro: una spesa minima per un dispositivo utilissimo.

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Frigo elettrico portatile

Per completare l’equipaggiamento da viaggio e garantire la massima freschezza a bevande e alimenti fuori casa, il Mobicool ME27 è il frigorifero portatile che fa la differenza. Con una capienza di 26 litri, offre uno spazio interno generoso e ben ottimizzato, in grado di ospitare fino a 42 lattine oppure fino a 5 bottiglie da 1,5 litri (4 in posizione verticale). Il suo punto di forza risiede nel sistema a doppia ventola, che garantisce un raffreddamento rapido e una distribuzione uniforme dell’aria fredda, riuscendo a scendere fino a 19 °C al di sotto della temperatura ambiente. La versatilità è massima grazie alla doppia alimentazione: può essere collegato sia alla presa accendisigari a 12V del veicolo durante il tragitto, sia alla normale rete elettrica di casa o del campeggio. Robusto e facilissimo da trasportare, è dotato di una versatile maniglia multiuso che serve sia per il sollevamento sia per bloccare o sostenere il coperchio in apertura. Con l’offerta lampo disponibile su Amazon, diventa un vero affare da non farsi sfuggire.

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