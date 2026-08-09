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Lightspruch/iStock

Portare con sé in vacanza il proprio animale domestico spesso può essere un problema. Non tutte le località di vacanza accettano i nostri amici a quattro zampe, mentre se abbiamo in programma un viaggio dall’altra parte del mondo portarselo con sé è praticamente impossibile. Cosa fare, quindi, con i nostri animali? In questo articolo trovi la soluzione. Infatti, grazie a dispositivi tech realizzati appositamente per accudire gli animali domestici, puoi partire senza pensieri e sapere sempre come sta il tuo cane o il tuo gatto.

Ad esempio, il robot telecamera Enabot EBO SE FamilyBot può essere controllato da remoto e ti permette di interagire con il tuo amico a quattro zampo. In questo modo puoi sapere in ogni momento come sta. Per gestire l’alimentazione e l’acqua, puoi acquistare un distributore automatico di croccantini oppure una fontanella smart in grado di soddisfare tutte le esigenze del tuo animale domestico. E per i gatti c’è anche la lettiera smart auto pulente. Insomma, gestire il tuo cane o gatto da remoto non è mai stato così semplice.

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Blink mini Pan Tilt

Il primo dispositivo da assicurarsi che il proprio animale sia al sicuro è dotarsi di una telecamera smart, come ad esempio la Blink mini Pan-Tilt. Questo è anche il periodo perfetto per acquistarla: è disponibile in promo con uno sconto del 50%. Con una risoluzione video in HD a 1080p e la visione notturna integrata, ti permette di monitorare ogni angolo di casa giorno e notte direttamente dallo smartphone. Il sensore invia notifiche istantanee all’app gratuita Blink Home Monitor ogni volta che viene rilevato un movimento, permettendoti anche di personalizzare le zone di rilevazione per evitare falsi allarmi. Grazie all’audio bidirezionale e alla modalità Live View, puoi ascoltare e parlare in tempo reale con familiari o animali domestici rimasti a casa. L’installazione richiede appena un paio di minuti: basta collegarle alla presa di corrente, connetterle al Wi-Fi e seguire la procedura guidata. Offrono opzioni di salvataggio flessibili (cloud o locale tramite Sync Module 2) e si integrano perfettamente con Amazon Alexa per il controllo vocale.

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Videocamera Ring inclinabile

Se vuoi avere un controllo ancora maggiore della telecamera, è disponibile in promo anche la videocamera per l’interno reclinabile Ring Pan Tilt Indoor Camera. La sua particolarità risiede nel supporto motorizzato integrato, che permette di ruotare l’obiettivo per una visione panoramica a 360° e di inclinarlo fino a 169° verso l’alto o il basso, direttamente dall’app Ring sullo smartphone. Questa flessibilità la rende ideale per seguire i movimenti degli animali domestici o per monitorare un grande salone con un unico dispositivo. Garantisce immagini nitide ad alta risoluzione sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a colori. L’audio bidirezionale consente di interagire in tempo reale con chi si trova in casa, mentre la presenza della piastra di montaggio, della staffa e del lungo cavo di alimentazione da 3 metri permette di posizionarla comodamente su un mobile, a parete o a soffitto.

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Enabot EBO SE FamilyBot

Se le classiche videocamere fisse ti sembrano limitanti, l’Enabot EBO SE FamilyBot è il piccolo robot da compagnia su ruote pensato per muoversi liberamente in casa e non farti mai sentire lontano dai tuoi animali domestici. Pilotabile comodamente da remoto tramite l’app ROLA , l’Enabot EBO SE si sposta con disinvoltura su pavimenti, piastrelle e tappeti a pelo corto (fino a 6 mm) per andare a cercare il tuo animale domestico e verificare il suo stato di salute. Dotato di fotocamera con risoluzione a 1080p, visione notturna e audio bidirezionale, ti permette di vedere, ascoltare e parlare in tempo reale da qualsiasi luogo. In caso di batteria scarica, torna automaticamente alla sua stazione di ricarica, garantendo un’operatività continua senza alcun intervento manuale. A differenza di molti dispositivi smart, mette al primo posto la privacy e il risparmio: registra tutto localmente su scheda SD fino a 256 GB, azzerando la necessità di abbonamenti cloud o canoni mensili. Con la promo disponibile su Ama diventa un vero best-buy.

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Distributore cibo PETKIT YumShare Dual-Hopper 2

Se vuoi partire in vacanza senza il pensiero di chi dà da mangiare ai tuoi amici a quattro zampe, il PETKIT YumShare Dual-Hopper 2 è il dispositivo smart definitivo. Dotato di un capiente serbatoio totale da 5 litri diviso in due vaschette indipendenti, permette di miscelare croccantini classici e snack liofilizzati grazie a un sistema anti-intasamento garantito per cibo fino a 12 mm. La vera rivoluzione sta nell’uso dell’intelligenza artificiale: il distributore è in grado di riconoscere i singoli gatti di casa, monitorando l’appetito e le abitudini alimentari di ciascuno, registrando persino quanto cibo è stato consumato o lasciato nella ciotola. La telecamera HD 1080p con visione notturna (disattivabile con un clic per la massima privacy) e l’audio bidirezionale ti permettono di vedere e parlare con il tuo pet in tempo reale, chiamandolo al pasto anche con messaggi vocali registrati o comandi vocali Alexa. L’app dedicata consente di programmare fino a 10 pasti al giorno. Con l’offerta lampo di Amazon fai un grandissimo affare.

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Distributore automatico Balimo

Se cerchi una soluzione affidabile e semplice da gestire per nutrire i tuoi animali domestici quando sei in vacanza, il distributore automatico Balimo rappresenta un’ottima scelta d’accesso al mondo della domotica per animali. Gestibile da remoto tramite app consente di programmare una dieta precisa impostando fino a 10 pasti al giorno e da 1 a 15 porzioni regolabili per singola erogazione. Il serbatoio è progettato con un coperchio scorrevole con serratura di sicurezza, a prova di gatti troppo furbi, e integra un sacchetto essiccante per mantenere i croccantini sempre freschi. La ciotola inclusa è realizzata in acciaio inossidabile per uso alimentare, igienica, inodore e facilissima da lavare. Per la massima tranquillità, Balimo offre una doppia modalità di alimentazione: oltre all’adattatore di corrente incluso, è possibile inserire 3 batterie di formato D che garantiscono il funzionamento continuativo e la conservazione della memoria anche in caso di blackout elettrico. Prezzo alla portata di tutti per un dispositivo super utile.

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Fontanella intelligente PETKIT EVERSWEET ULTRA

Per mantenere i propri animali domestici sempre idratati e in perfetta salute, la fontanella smart PETKIT EVERSWEET ULTRA rappresenta il meglio che puoi trovare applicato al benessere del tuo animale. Il suo punto forte è il sistema a doppio serbatoio con separazione totale dell’acqua: un serbatoio da 5 litri eroga acqua pulita e ossigenata, mentre un secondo contenitore da 1,8 litri raccoglie il liquido usato, eliminando qualsiasi contaminazione incrociata e offrendo una funzione di risciacquo automatico con un solo tocco. La fontanella è dotata di una telecamera grandangolare a 140° con riconoscimento AI, in grado di distinguere i singoli animali di casa, tracciarne i profili e monitorare i dati di idratazione 24 ore su 24 inviando notifiche in caso di anomalie tramite l’app dedicata. Il vassoio di erogazione è in igienico acciaio inossidabile , la pompa lavora a un livello ultra-silenzioso e il sensore radar integrato attiva il flusso d’acqua al passaggio dell’animale. Non mancano l’audio bidirezionale per parlare da remoto e le spie LED di segnalazione del livello d’acqua. Il sistema definitivo per partire in vacanza senza essere in pensiero per il tuo animale domestico.

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Fontanella smart per gatti PETKIT EVERSWEET MAX

Per una maggiore libertà e un’ottima autonomia, puoi scegliere la fontanella smart PETKIT EVERSWEET MAX. Grazie a una potente batteria integrata da 5000 mAh e alla pompa d’acqua completamente senza fili, questa fontanella offre una straordinaria autonomia fino a 83 giorni con una singola ricarica, permettendoti di collocarla in qualsiasi angolo della casa, dal balcone al salotto. La capienza da 3 litri assicura fino a una settimana di autonomia idrica per due gatti o un cane di piccola taglia. Il doppio sistema di filtraggio microporoso ad alta densità trattiene peli, detriti e impurità mantenendo l’acqua continuamente ossigenata. Tramite l’app intelligente PETKIT puoi monitorare in tempo reale le abitudini di idratazione del tuo animale (quantità, frequenza e durata) e ricevere notifiche puntuali per la manutenzione e la sostituzione dei filtri. Su Amazon la trovi anche in offerta con un ottimo sconto.

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Neakasa M1 Lite Lettiera automatica per gatti aperta

Se vuoi partire per le vacanze ed essere sicuro che il proprio gatto resti sempre pulito, la lettiera Neakasa M1 Lite è quella che fa per te. A differenza dei classici modelli chiusi o con apertura laterale che possono intimorire l’animale, presenta un design totalmente aperto che rispetta l’istinto naturale dei gatti (dai cuccioli fino a quelli di stazza grande). Grazie al serbatoio per lettiera da 7,17 litri e al capiente contenitore per i rifiuti da 11 litri, offre fino a 14 giorni di autonomia senza manutenzione, rendendola ideale per periodi di vacanza o per chi ha più animali. Il sistema intelligente "Pull & Wrap" sigilla i sacchetti eliminando odori e contatti diretti con la sporcizia. La sicurezza è ai massimi livelli grazie a un sistema integrato di 6 sensori a infrarossi e 4 sensori di peso che bloccano immediatamente il ciclo di pulizia appena il gatto si avvicina. Con un funzionamento silenzioso, quattro modalità di pulizia (Auto, Manuale, Timer e Svuotamento) e il controllo completo via app per monitorare frequenza d’uso e peso del pet, ridefinisce la cura dei gatti in casa.

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Lettiera gatto autopulente PETKIT Pura Max 2

Una lettiera sicura e che ti fa partire per le vacanze senza pensieri. La PETKIT Pura Max 2 rappresenta il punto di riferimento della categoria. Il suo esclusivo sistema XSecure combina sensori di peso, infrarossi, sensori termici e sistemi anti-pizzico per arrestare istantaneamente ogni movimento al minimo contatto, garantendo un’affidabilità totale. Progettata per gatti tra 2 e 8 kg, offre uno spazio interno extra-large un contenitore per le feci da 7 litri, garantendo fino a 15 giorni di autonomia per un singolo felino. La camera interna è rivestita in tessuto di nylon Oxford 300D anti-graffio e anti-aderente, compatibile con quasi tutte le sabbie agglomeranti in commercio. Gestibile interamente via app PETKIT, monitora costantemente il peso del gatto, la frequenza d’uso e lo stato della lettiera. Con l’offerta disponibile da oggi su Amazon fai anche un grandissimo affare. Approfittane subito

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