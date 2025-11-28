Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

PagoPA è il sistema digitale per pagare enti pubblici e servizi locali. Ecco come funziona, come usarlo, dove trovare le ricevute e come pagare una multa

In sintesi

PagoPA è una piattaforma nazionale che permette di pagare enti e servizi pubblici in modo digitale e tracciato.

Il sistema garantisce comodità, sicurezza e immediatezza grazie all’integrazione con molte app e canali bancari.

Ogni pagamento fornisce una ricevuta certa e recuperabile facilmente, sia online sia presso gli esercenti fisici convenzionati.

PagoPA è il sistema digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, sicuro e certificato. Nella vita quotidiana si rivela molto utile: lo si può usare per tributi comunali, rette scolastiche, bollo auto, ticket sanitari, tasse universitarie o servizi locali come mense, trasporti o licenze. In tutte queste situazioni, PagoPA consente di gestire i pagamenti senza code, senza moduli cartacei e con ricevute automatiche e sempre disponibili. In questa guida scopriamo come funziona, quali vantaggi offre e come usarlo anche per operazioni specifiche come il pagamento di una multa.

Che cos’è PagoPA

Per capire cos’è PagoPA cos’è necessario partire dalla sua natura: non è una piattaforma che trattiene fondi né un sito da cui la Pubblica Amministrazione incassa direttamente, ma un sistema tecnologico nazionale che mette in comunicazione enti e cittadini durante il pagamento.

Il suo obiettivo è insomma standardizzare e rendere più semplice la gestione dei pagamenti verso lo Stato, garantendo tracciabilità, sicurezza e immediatezza. A utilizzarlo possono essere tutti i cittadini e le cittadine, le imprese e i professionisti che devono pagare un servizio pubblico o un tributo.

È utile quando si riceve un avviso di pagamento con il codice IUV oppure quando un ente offre un servizio prenotabile online, dal ticket sanitario alla retta universitaria. Permette inoltre agli enti di offrire un sistema trasparente e sempre aggiornato sull’esito delle transazioni.

Come funziona PagoPA e quali sono i principali vantaggi

Per capire come funziona PagoPA è sufficiente osservare il percorso di un pagamento: si parte da un avviso digitale o cartaceo che contiene un codice identificativo e il QR Code. L’utente può scegliere il canale che preferisce, dal sito dell’ente all’App IO fino al proprio home banking.

Una volta selezionato il metodo di pagamento, la transazione viene processata dai prestatori di servizi aderenti a PagoPA e in pochi secondi l’ente riceve la conferma. I vantaggi sono molteplici, a partire dalla comodità, che deriva dalla possibilità di pagare ovunque e in qualsiasi momento, senza modulistica e con vari metodi disponibili.

Un altro vantaggio è la trasparenza, che è garantita dal tracciamento del pagamento e dal fatto che le commissioni sono sempre visibili prima della conferma. La praticità cresce grazie all’integrazione con home banking, app bancarie e l’App IO, che semplificano l’esperienza e riducono il rischio di errori.

C’è anche un ulteriore vantaggio legato alla sicurezza, che è assicurata dagli standard nazionali adottati dal sistema. L’immediatezza, infine, consente all’ente di ricevere in tempo reale l’esito del pagamento, permettendo all’utente di accedere subito al servizio richiesto.

Come ottenere la ricevuta di pagamento con PagoPA e dove trovarla

La ricevuta di pagamento PagoPA può presentarsi in forme diverse in base al canale usato per pagare.

Se il pagamento avviene tramite l’App IO, la ricevuta si trova nella sezione Pagamenti dell’app e può essere scaricata in formato pdf insieme ai dettagli della transazione. L’app invia anche un messaggio nella sezione Messaggi che permette di consultare e scaricare la conferma.

Quando il pagamento è eseguito dal sito dell’ente o dal portale PagoPA, la ricevuta viene inviata all’indirizzo e-mail indicato durante la procedura. Se l’utente è il debitore dell’avviso e dispone dell’App IO, può comunque ritrovare la ricevuta nella sezione dedicata ai pagamenti anche se ha utilizzato un altro canale.

Nei punti fisici convenzionati, invece come tabaccherie, supermercati, uffici postali o ricevitorie, la ricevuta viene fornita dal gestore sotto forma di scontrino cartaceo o attestazione stampata.

Chi utilizza home banking o app di pagamento, infine, può recuperare la ricevuta nella sezione movimenti o pagamenti del proprio istituto bancario, dove sono conservati tutti i documenti relativi alle operazioni effettuate.

In caso di dubbi su dove trovare la ricevuta di pagamento o altri aspetti che riguardano PagoPA, è anche possibile rivolgersi al Centro assistenza dedicato.

Come si paga con PagoPA? I metodi di pagamento online e fisici disponibili

Capire come si paga con PagoPA è semplice perché il sistema offre un’ampia scelta di metodi. Online è possibile pagare dal sito dell’ente pubblico, dal portale pagoPA e dall’App IO utilizzando carte, addebito in conto, wallet digitali o app bancarie.

Il pagamento può essere eseguito anche dall’home banking cercando la sezione dedicata ai pagamenti PagoPA e inquadrando il QR Code presente sull’avviso. Tra i canali fisici rientrano invece, come accennato, sportelli bancari, uffici postali, tabaccherie e punti vendita abilitati: qui è sufficiente consegnare l’avviso e scegliere il metodo disponibile. La flessibilità del sistema consente di pagare sia in digitale sia con strumenti tradizionali, mantenendo gli stessi standard di sicurezza e conferma del pagamento.

Come ogni volta che sono coinvolti dei pagamenti online, anche nel caso di PagoPA bisogna prestare attenzione al rischio di truffe e tentativi di phishing. È la stessa azienda infatti a segnalare che sta crescendo il numero di tentativi di sottrarre illecitamente denaro sfruttando il nome e il marchio PagoPA per indurre l’utente a credere di aver ricevuto una comunicazione ufficiale dalla piattaforma.

È bene allora sapere che PagoPA non invia mai e-mail con richieste urgenti di pagamento: se ciò accade, si tratta con ogni probabilità di una truffa a nome di PagoPA. È importante diffidare anche dei messaggi a nome di PagoPA che chiedono dati sensibili, come dati bancari e numero di carta di credito, ed evitare di cliccare su link che non sembrano ufficiali. È infine sempre utile controllare accuratamente il nome del mittente, la sua e-mail e il corpo del messaggio, perché piccole variazioni nel nome ed errori ortografici sono un indizio della natura fraudolenta della comunicazione.

Come pagare una multa con PagoPA: la procedura guidata

Quando si tratta di capire come pagare una multa con PagoPA la procedura è molto intuitiva. L’avviso ricevuto dal Comune o dalla Polizia locale contiene un codice IUV e un QR Code che permettono di avviare il pagamento su qualsiasi canale aderente.

È possibile pagare direttamente dal sito dell’ente, dove spesso è presente una sezione dedicata ai verbali, oppure si può utilizzare l’App IO che notifica automaticamente la presenza della multa se associata al codice fiscale del destinatario.

Anche l’home banking permette il pagamento della sanzione tramite la sezione PagoPA, consentendo di inserire il codice o di inquadrare il QR Code. Infine, anche in questo caso le tabaccherie, gli uffici postali e i punti vendita convenzionati rappresentano un’alternativa fisica, dove è sufficiente presentare l’avviso al gestore.

Una volta completato il pagamento, la ricevuta viene generata immediatamente e acquisita dall’ente, evitando errori e garantendo che la sanzione risulti saldata nei tempi previsti dalla normativa.