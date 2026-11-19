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Un americano racconta di aver guadagnato 14.000 dollari con i sondaggi online in cinque anni. Dietro la cifra ci sono migliaia di incarichi e competenze specifiche.

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Ethan Quinn, project manager nell’area di Chicago, ha guadagnato 14.000 dollari in cinque anni partecipando a studi e sondaggi online retribuiti.

Gli incarichi sull’intelligenza artificiale includono il controllo delle risposte generate e l’individuazione di errori in podcast artificiali, valorizzando le competenze tecniche.

I guadagni mensili possono oscillare tra 300 e 800 dollari, ma dipendono dal tempo disponibile e dall’esperienza personale, dunque non sono garantiti a tutti.

Guadagnare circa 14.000 dollari in cinque anni rispondendo a sondaggi online sull’intelligenza artificiale. È quanto racconta Ethan Quinn, un project manager americano di 36 anni che vive a Deerfield, nell’Illinois. L’uomo sostiene di aver accumulato questa cifra dedicando parte del proprio tempo libero a ricerche retribuite, alcune delle quali riguardano la valutazione dei contenuti generati dall’IA.

La sua storia è un esempio di come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale stia creando nuove possibilità di guadagno, anche per chi cerca un’entrata aggiuntiva da casa. È importante, però, considerare che si tratta dell’esperienza di una singola persona, che possiede competenze professionali specifiche. Non sappiamo quindi se altri partecipanti possano raggiungere guadagni simili.

Come ha guadagnato 14.000 dollari rispondendo ai sondaggi online

Quinn lavora a tempo pieno nell’organizzazione tecnica di concerti ed eventi aziendali a Chicago. Alla fine del 2020, mentre cercava un modo per arrotondare lo stipendio, ha scoperto una piattaforma che permette di partecipare a studi online dietro compenso.

All’inizio rispondeva soprattutto a questionari legati alla ricerca accademica. Nel tempo ha cominciato a ricevere anche incarichi riguardanti l’intelligenza artificiale, arrivando a completare oltre 6.700 sondaggi in cinque anni.

Le attività cambiano a seconda dello studio. In alcuni casi bisogna controllare che le risposte generate da un sistema di IA siano corrette. In altri viene chiesto di ascoltare podcast prodotti artificialmente e individuare eventuali errori nella riproduzione della voce umana.

Per determinati incarichi, Quinn può contare sulle competenze acquisite attraverso il suo lavoro. La sua esperienza nel settore audio lo aiuta a riconoscere anomalie che potrebbero sfuggire a una persona meno esperta. Conosce anche le tecniche di illuminazione, un vantaggio quando deve individuare dettagli poco realistici nelle immagini generate dall’intelligenza artificiale.

Quanto guadagna ogni mese e quanto tempo dedica ai sondaggi

Secondo quanto racconta, nei mesi in cui riesce a dedicare più tempo ai sondaggi, guadagna tra 300 e 800 dollari. Gli incarichi legati all’intelligenza artificiale durano generalmente dai 20 ai 40 minuti e, almeno nella sua esperienza, sono pagati meglio rispetto ai tradizionali questionari accademici.

Le entrate, però, variano da un mese all’altro. Molto dipende dal tempo che riesce a dedicare ai sondaggi dopo aver terminato gli impegni del suo lavoro principale.

Questi guadagni gli hanno permesso di finanziare una vacanza a Sedona nel 2025 insieme alla moglie. Ha utilizzato parte del denaro anche per sostenere le spese di un viaggio a Tokyo, evitando così di dover pagare tutto con il proprio stipendio.

L’intelligenza artificiale crea nuove opportunità, ma quanto sono accessibili?

La storia di Quinn permette di capire meglio quale ruolo possano avere le persone nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Anche i sistemi più avanzati hanno bisogno di valutazioni umane per individuare eventuali errori e verificare l’affidabilità dei risultati.

Quanto sia possibile guadagnare attraverso queste attività, però, è difficile da stabilire. I 14.000 dollari sono la cifra raggiunta personalmente da Quinn nell’arco di cinque anni, anche grazie alle sue conoscenze tecniche. Sarebbe quindi sbagliato considerarla un’indicazione di quanto possa guadagnare chiunque decida di partecipare a ricerche simili.

Lo stesso Quinn riconosce che questi incarichi richiedono concentrazione. E dopo un’intera giornata di lavoro, dedicare altro tempo a un’attività impegnativa potrebbe non essere una scelta adatta a tutti.

La sua esperienza racconta comunque un cambiamento interessante nel mondo dell’intelligenza artificiale. La diffusione dei contenuti generati automaticamente porta con sé anche la necessità di controllarne la qualità. Un lavoro che, come dimostra il caso di Quinn, può diventare una fonte di reddito aggiuntiva, sebbene i guadagni dipendano dalle circostanze personali.