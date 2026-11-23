Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Jacqueline gioca a GTA VI a 82 anni e scopre un nuovo modo di divertirsi. Ma non è l'unica: all'interno di una residenza per anziani alle porte di Parigi il gioco ha conquistato nuovi fan

Rockstar Games

Non aveva mai impugnato un controller, ma sono bastate poche ore perché diventasse una perfetta criminale. Naturalmente, nel mondo virtuale di GTA VI. La protagonista di questa storia è Jacqueline, un’arzilla signora francese di 82 anni che, alla sua prima esperienza con un videogioco, è riuscita a completare una missione decisamente insolita: recuperare due pacchi di cocaina a bordo di una barca.

"Non avevo mai toccato un controller prima delle 9 di questa mattina e alle 14:30 avevo già ripescato due pacchi di droga", ha raccontato divertita ai microfoni dell’emittente francese ICI Paris Île-de-France.

L’episodio, riportato anche da Le Parisien e Le HuffPost, è avvenuto il 20 novembre a Serris, una cittadina alle porte di Parigi, dove gli ospiti di una residenza per anziani hanno trascorso una giornata decisamente diversa dal solito.

GTA VI conquista gli anziani di una residenza francese

L’iniziativa è stata organizzata dalla residenza Domitys, dove una decina di ospiti ha avuto l’opportunità di provare Grand Theft Auto VI, il videogioco di Rockstar Games uscito il 19 novembre.

Non si trattava della prima iniziativa videoludica della struttura, che aveva già organizzato attività con Mario Kart, Just Dance e giochi di bowling. GTA VI, però, rappresentava una sfida completamente diversa.

Tra i partecipanti, Jacqueline si è distinta per il suo entusiasmo, soprattutto durante le missioni in barca. Le sezioni d’azione si sono rivelate più complicate, anche per le difficoltà nell’utilizzo dei comandi.

A conquistare gli anziani, tuttavia, non è stato soltanto il gameplay. Lucienne, 86 anni, è rimasta particolarmente colpita dalla qualità della grafica, paragonando il gioco a un vero film. Tanto da dichiarare di voler chiedere ai figli una copia di GTA VI per Natale.

E la violenza? Non è passata inosservata. Come raccontato da Karine e Jordan, coordinatori delle attività della struttura, gli anziani hanno riconosciuto la brutalità di alcune situazioni, ma si sono anche lasciati coinvolgere dalle vicende dei personaggi.

L’esperimento è stato comunque un successo. Jacqueline vorrebbe addirittura una console nel salone comune, ma soprattutto ha sottolineato quanto quell’esperienza l’abbia aiutata a staccare dalla quotidianità. "Mi ha fatto un bene incredibile", ha raccontato.

GTA VI può avere effetti negativi o positivi? Tutto dipende dal contesto

La curiosa esperienza francese offre anche uno spunto per riflettere su come vengono percepiti i videogiochi, soprattutto quando affrontano temi controversi.

In Italia, ad esempio, il lancio di GTA VI ha riacceso il dibattito sulla violenza nei videogiochi e sulle possibili conseguenze per i più giovani. Il Codacons ha infatti criticato Elly Schlein per aver pubblicato su Instagram una storia dedicata al gioco, sollevando alcune preoccupazioni in merito all’influenza sui giovani.

L’avversione del Codacons nei confronti di GTA è piuttosto radicata, visto che già nel 2008 (come ricorda il comunicato dell’associazione) aveva presentato un esposto a 104 Procure della Repubblica chiedendo il sequestro di GTA IV, ritenuto violento e diseducativo per i minori.

Durante un’intervista a Tgcom24, il content creator Sabaku ha invece contestato l’associazione tra videogiochi e comportamenti violenti, sottolineando il ruolo dell’educazione familiare e del contesto culturale.

D’altra parte, GTA VI è classificato PEGI 18: i suoi contenuti sono destinati a un pubblico adulto e non sono adatti ai minori. Un aspetto che non può essere ignorato, ma che non implica automaticamente che la rappresentazione della violenza produca comportamenti violenti nella realtà.

La storia di Jacqueline assume così un significato diverso e ci permette di osservare il medium attraverso un’altra lente. Lo stesso videogioco che alcuni considerano potenzialmente diseducativo per i ragazzi è diventato, per un gruppo di anziani, un’occasione di divertimento, socializzazione e benessere emotivo. Un’esperienza quasi terapeutica, almeno nel modo in cui è stata vissuta e raccontata dai protagonisti.

Naturalmente questo non significa che GTA VI sia una terapia, né che le preoccupazioni sull’esposizione dei minori a contenuti inappropriati siano infondate. Significa, piuttosto, che per comprendere gli effetti di un videogioco bisogna considerare anche chi lo utilizza, con quale consapevolezza e in quale contesto.