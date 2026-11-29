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I falsi porting PC di GTA VI su GitHub nascondono attacchi ClickFix: come opera la trappola segnalata da Bitdefender e quali segnali evitare.

Rockstar

L’arrivo di GTA VI è stato una delle novità principali per il settore videoludico di questo mese e, più in generale, di tutto il 2026. L’attesissimo gioco Rockstar Games sta registrando numeri da record.

Il titolo è disponibile su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e Series S. La software house sta sviluppando la versione PC che dovrebbe debuttare nel corso del 2027 (ma un annuncio ufficiale non c’è ancora).

Nel frattempo, però, diversi modder stanno lavorando su un porting non ufficiale, tentando di rendere giocabile su PC Windows una versione per console.

Si tratta di un obiettivo complicato (oltre che di una pratica che potrebbe avere risvolti legali con Rockstar Games pronta a bloccare la pubblicazione e la diffusione online).

C’è, però, un’altra questione da non sottovalutare. Il tema del porting su PC di GTA VI può essere usato come esca per la diffusione di malware, in modo da consentire a un hacker di attaccare il PC di un utente interessato a provare il gioco. A lanciare l’allarme è un report dell’azienda specializzata in sicurezza informatica, Bitdefender.

Come funziona la trappola dei finti porting

Secondo quanto documentato dai ricercatori di Bitdefender, l’esordio di GTA VI ha innescato un’ondata di campagne malevole di dimensioni insolite, con una netta prevalenza degli attacchi di tipo ClickFix (una tecnica di ingegneria sociale che induce la vittima a copiare, incollare ed eseguire manualmente un comando malevolo nel terminale del proprio computer).

Nel caso più recente, i criminali informatici hanno allestito false pagine di download per PC direttamente su GitHub, sfruttando almeno due diversi repository che conducono però all’esecuzione dello stesso script malevolo. Il passaggio critico avviene tramite una falsa guida all’installazione: all’utente viene chiesto di copiare una stringa di codice, incollarla all’interno di Terminale Windows ed eseguirla con i privilegi di amministratore.

Questo schema di ingegneria sociale aggira i normali meccanismi di prudenza perché induce la vittima stessa ad avviare il comando, che a quel punto scarica ed esegue codice malevolo da remoto sul sistema.

Non si tratta di un episodio isolato: pochi giorni prima, Bitdefender Labs aveva già individuato una campagna analoga basata su un presunto client di streaming pensato per giocare al titolo su PC collegandosi in remoto a una console supportata.

I segnali di allarme e le regole per proteggere il PC

Per evitare di compromettere il proprio computer, gli esperti di sicurezza indicano alcuni criteri chiari per verificare l’attendibilità di qualsiasi presunto porting.

Il primo passo consiste nel fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di Rockstar Games per conoscere le piattaforme supportate e le eventuali date di uscita: ad oggi, il sito ufficiale indica solo PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sul piano tecnico, esiste un campanello d’allarme inequivocabile: qualsiasi istruzione che richieda di incollare comandi remoti in Terminale Windows, PowerShell o nella finestra Esegui (Win+R) va considerata un segnale immediato per interrompere l’operazione.

Allo stesso modo, è fondamentale non disattivare mai il software antivirus né aggiungere eccezioni di sicurezza per forzare il funzionamento di un presunto installer. Mantenere attiva una suite di protezione aggiornata rappresenta un ulteriore argine efficace contro queste campagne, già intercettate e bloccate dai sistemi di difesa moderni.