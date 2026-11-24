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Rockstar Games

Neuralink ha condiviso un video in cui un giocatore riesce a controllare GTA VI con il pensiero, senza utilizzare un controller fisico.

L'impianto cerebrale intercetta i segnali associati alle intenzioni di movimento e li traduce in comandi digitali.

La tecnologia, ancora in fase di sperimentazione, apre nuove prospettive per l'accessibilità dei videogiochi alle persone con disabilità motorie.

C’è chi ha acquistato una nuova console per giocare a GTA VI, chi ha investito in un nuovo televisore per godersi al meglio le meraviglie di Vice City e chi, invece, non ha bisogno neppure di un controller. Gli basta il pensiero. No, non è una delle stravaganti trovate narrative di Rockstar Games, ma il risultato della sperimentazione di Neuralink, l’azienda di neurotecnologie cofondata da Elon Musk.

Il 20 novembre, ad appena un giorno dall’uscita di Grand Theft Auto VI, l’azienda ha condiviso su X un video di circa due minuti in cui uno dei partecipanti ai suoi studi clinici mostra come sia possibile interagire con il mondo virtuale del videogioco attraverso un impianto cerebrale. Qualcosa che fino a pochi anni fa avremmo tranquillamente relegato alla fantascienza.

Il video del gamer che gioca a GTA VI senza controller

Nel filmato condiviso da Neuralink vediamo il giocatore cimentarsi in alcune delle attività della prima missione di GTA VI: guidare un motoscafo, pilotare un aereo e prendere a pugni qualcuno. La particolarità è che, per farlo, non ha bisogno di impugnare un joypad.

Sul lato dello schermo compare la rappresentazione grafica di un controller, i cui pulsanti si illuminano man mano che il sistema registra i comandi. Il giocatore spiega, ad esempio, che per sferrare un pugno gli basta pensare di muovere l’anulare, mentre per pilotare l’aereo deve immaginare determinati movimenti della mano.

Prima di sottoporsi all’intervento chirurgico, racconta, poteva giocare utilizzando uno stilo tenuto in bocca e un iPad, una modalità di interazione che gli provocava dolore alla mandibola. L’impianto gli ha permesso di recuperare una parte della sua autonomia digitale.

Ma come fa un videogioco a interpretare ciò che accade nel nostro cervello?

Come funziona Neuralink e come permette di giocare con il pensiero

Quella sviluppata dall’azienda è un’interfaccia cervello-computer (Brain-Computer Interface, o BCI), una tecnologia che permette di mettere in comunicazione il cervello con un dispositivo elettronico.

Quando decidiamo di muovere una mano, nel nostro cervello si genera un’attività elettrica. Il principio su cui si basa Neuralink è quello di intercettare e interpretare i segnali associati alle intenzioni di movimento, anche quando il movimento stesso non può essere eseguito.

Come spiegato sul sito ufficiale dell’azienda, l’impianto è dotato di sottilissimi filamenti flessibili muniti di elettrodi, inseriti nel cervello attraverso un robot chirurgico. I segnali rilevati vengono elaborati dal chip e trasmessi senza fili a un’applicazione, che li decodifica e li traduce in comandi digitali. L’impianto è inoltre alimentato da una piccola batteria ricaricabile in modalità wireless.

Neuralink, dunque, non legge il pensiero nel senso più ampio del termine, ma riconosce determinati schemi di attività cerebrale. Attraverso un processo di calibrazione è possibile associare l’intenzione di compiere un movimento a un’azione digitale, come spostare il cursore del mouse o premere un pulsante di un controller.

Una nuova frontiera per l’accessibilità nei videogiochi

Non è la prima volta che Neuralink trova applicazione nel mondo del gaming. Già nel 2024 Noland Arbaugh, la prima persona a ricevere un impianto dell’azienda, aveva utilizzato questa tecnologia per giocare a Civilization VI e a Mario Kart.

Al di là della suggestiva prospettiva di un futuro in cui potremo giocare senza controller, l’aspetto più interessante riguarda però l’accessibilità dei videogiochi. La tecnologia, ancora in fase di sperimentazione e non approvata per l’uso commerciale dalle autorità sanitarie, nasce infatti con l’obiettivo di restituire autonomia alle persone con paralisi.

E se per molti di noi giocare a GTA VI rappresenta semplicemente un modo per trascorrere qualche ora di svago, per altri poter tornare a esplorare liberamente un mondo virtuale può significare molto, molto di più.