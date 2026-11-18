Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Rockstar

In tantissimi hanno preso dei giorni di ferie per poter giocare serenamente a GTA VI al “day one”. Sotto questo aspetto l’Italia ha fatto segnare un record di richieste di ferie per il 19 novembre 2026. Detto ciò, c’è chi semplicemente spegnerà il telefono, isolandosi per un po’ dal mondo reale, e chi ha portato il tutto a un altro livello, prenotando una camera d’albergo.

Un utente di Reddit ha raccontato di aver affittato una stanza d’hotel per un’intera settimana, con un solo obiettivo: giocare al nuovo capitolo di Rockstar, che arriva 13 anni dopo GTA V. Non voleva essere disturbato in alcun modo, ma non aveva messo in conto la reazione di sua moglie.

Una camera d’hotel per GTA VI

L’utente ha spiegato che, agli occhi di sua moglie, lui sarebbe un pazzo oppure un traditore. Una storia che ha diviso la community, scatenando quasi 6.000 commenti. L’autore si firma con lo username u/Impossible_Bus_2319 e ha spiegato di aver prenotato una stanza d’albergo per 7 giorni, così da godersi in pieno il lancio di GTA VI.

Un piano perfetto, ma soltanto sulla carta. Sua moglie, ha raccontato l’utente, ha preso la notizia con un certo sospetto, arrivando a pensare che fosse tutta una strategia per vedersi con un’amante. I commenti si sono spaccati in due tra difesa e accusa.

Alcuni hanno fatto notare la spesa prevista, tutt’altro che contenuta. Altri hanno ironizzato sul rischio di mettere in crisi il proprio matrimonio per un gioco, per quanto atteso. Altri ancora hanno compreso e si sono dimostrati solidali con il gamer incallito. Del resto, negli anni GTA è diventato quasi una religione. Questa, poi, non è la sola storia folle legata al gioco: basti pensare alla fidanzata diventata virale per aver regalato il titolo Rockstar al proprio partner, salvo presentargli un “contratto” sui tempi di gioco.

Una storia vera?

Prima di gridare all’impresa, va detto che non ci sono conferme che la prenotazione sia avvenuta davvero. Il racconto si basa solo sul post dell’utente, e su Reddit non è raro che storie di questo tipo nascano per scherzo o per attirare l’attenzione. Detto ciò, offre decisamente un quadro del clima che si respira in giro per il mondo in vista dell’uscita di GTA VI.

Cosa serve per giocare a GTA VI

In molti, come detto, resteranno a casa. Per giocare in tranquillità serve soprattutto spazio: circa 230 GB. Sarà il caso, dunque, di fare un po’ di pulizia in anticipo.

Da non dimenticare, poi, che per evitare addebiti inattesi conviene disattivare il rinnovo automatico di GTA+, gratuito il primo mese per chi ha preordinato il gioco online.