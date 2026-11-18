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Rockstar Games

C’è voluto quasi un trentennio, ma alla fine qualcuno ce l’ha fatta. Grand Theft Auto VI ha raggiunto un Metascore di 99 su Metacritic, eguagliando il primato di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che dal lontano 1998 occupava indisturbato la vetta della classifica dei videogiochi più apprezzati dalla critica.

Un risultato straordinario per Rockstar Games, soprattutto considerando che il punteggio di GTA VI è stato raggiunto, nel momento in cui scriviamo, sulla base di 141 recensioni su PS5, contro le 22 del capolavoro Nintendo. Numeri che raccontano anche quanto sia cambiato il panorama dell’informazione videoludica negli ultimi 28 anni.

Come se non bastasse, il gioco ha ricevuto diverse candidature ai The Game Awards, tra cui quella per il Gioco dell’anno, ancor prima della sua uscita fissata al 19 novembre 2026, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

GTA VI e Ocarina of Time condividono il primato su Metacritic

Per comprendere la portata di questo risultato bisogna tornare al 1998, quando Nintendo pubblicò The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo 64. L’avventura di Link rivoluzionò il concetto stesso di videogioco tridimensionale, introducendo soluzioni destinate a influenzare intere generazioni di sviluppatori.

Dal sistema di combattimento con agganciamento del bersaglio alla libertà di esplorazione, passando per una narrazione capace di intrecciare due epoche differenti, Ocarina of Time rappresentò un punto di svolta per l’industria. Al punto da meritarsi un nuovo remake, in occasione dei 40 anni della saga, che però ha conquistato "solo" un 96 su Metacritic.

Il 99 dell’originale su Metacritic è rimasto per 28 anni un traguardo apparentemente irraggiungibile. Persino titoli celebratissimi come Super Mario Galaxy, Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V si sono fermati a quota 97 o 98, senza riuscire a conquistare l’ultimo, preziosissimo punto.

Adesso, però, GTA VI è riuscito nell’impresa, almeno stando ai punteggi registrati nelle prime ore dalla pubblicazione delle recensioni. Un risultato che, qualora venisse confermato anche dopo l’arrivo di ulteriori valutazioni, permetterebbe al titolo Rockstar di condividere stabilmente il gradino più alto del podio con il capolavoro Nintendo.

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Un 99 che pesa ancora di più: il confronto tra le recensioni

C’è un altro elemento che rende particolarmente interessante questo confronto: il numero delle recensioni considerate.

Le 22 valutazioni di Ocarina of Time riflettono un’epoca in cui la critica videoludica aveva una struttura profondamente diversa da quella attuale. GTA VI, invece, ha raggiunto il medesimo punteggio con 141 recensioni, una platea di testate e giornalisti decisamente più ampia.

Naturalmente, il Metascore è un semplice numero, e il confronto tra titoli usciti a quasi trent’anni di distanza deve necessariamente tenere conto dell’evoluzione dei criteri di valutazione. Resta comunque un traguardo eccezionale, soprattutto per un videogioco accompagnato da aspettative enormi, alimentate da oltre tredici anni di attesa dopo l’uscita di GTA V.

E se i numeri dovessero rimanere invariati, il 18 novembre 2026 potrebbe essere ricordato come il giorno in cui due videogiochi diversissimi, appartenenti a generazioni lontane, hanno finito per condividere il record più prestigioso della critica videoludica.