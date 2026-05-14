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Grand Theft Auto V è ancora tra i videogiochi più venduti in Italia nel 2025. Ecco le ragioni di un successo senza precedenti e perché l'attesa per GTA VI ha ormai raggiunto livelli altissimi

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Dodici anni dopo il suo debutto, Grand Theft Auto V continua a occupare stabilmente le classifiche di vendita italiane. È quanto emerge dal rapporto “I videogiochi in Italia nel 2025”, realizzato da Ipsos per IIDEA e pubblicato il 13 maggio 2026.

Nella top ten dei videogiochi più venduti in Italia nel 2025, il titolo di Rockstar Games si colloca al terzo posto, accanto a produzioni molto più recenti, dimostrando una longevità tale da infrangere le barriere del tempo.

Ecco la classifica pubblicata da IIDEA:

FC 26 FC 25 GTA V Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Battlefield 6 Leggende Pokemon Z-A Assassin’s Creed Shadows F1 25 Mafia Terra Madre

Un successo che attraversa tre generazioni di console

Una classifica di per sé dice poco, se non è contestualizzata. In un’epoca in cui gli store di videogiochi straripano di nuovi contenuti quasi su base quotidiana, molti dei quali finiscono nel dimenticatoio appena qualche giorno dopo l’uscita, sono pochissimi gli esempi di franchise in grado di fare breccia nel cuore di milioni di gamer.

Pubblicato originariamente nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, GTA V è riuscito nell’impresa di attraversare tre intere generazioni di console, approdando successivamente su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, oltre naturalmente al PC.

Si tratta di un traguardo piuttosto raro nel panorama videoludico, raggiunto da pochissimi altri prodotti, come ad esempio TES V: Skyrim o Minecraft.

Questa presenza costante sugli scaffali fisici e digitali ha consentito al gioco di raggiungere un pubblico sempre nuovo. O meglio, è proprio l’interesse da parte di nuove fette di pubblico che ha giustificato la pubblicazione del gioco su diverse piattaforme, in un trend ormai inarrestabile.

Il segreto del fenomeno GTA V

Il successo di GTA V non è attribuibile alla sola qualità del prodotto, che già di per sé è notevole, ma è da ricercare anche in altri fattori. Primo tra tutti è la narrazione della campagna single player, tra le più coinvolgenti del genere, grazie anche alla possibilità di cambiare protagonista.

Ma il vero segreto risiede nella capacità degli autori di saper leggere la società e decodificarla, fino a trasporla simbolicamente nel videogioco. Perché in fondo GTA non è altro che uno spietato ritratto dell’America contemporanea, capace di metterne a nudo pregi e difetti senza filtri.

Un altro aspetto che ha contribuito a rendere immortale il fenomeno è Grand Theft Auto Online. La componente multiplayer ha trasformato il gioco in una piattaforma in continua evoluzione, con attività e aggiornamenti gratuiti che hanno mantenuto viva la community per oltre un decennio.

Numeri da record

Nel corso degli anni GTA V ha superato le 200 milioni di copie vendute a livello mondiale, un risultato che lo colloca tra i videogiochi più venduti di sempre.

Si tratta di un traguardo eccezionale, soprattutto considerando che il titolo continua a generare ricavi importanti grazie alle microtransazioni di GTA Online. Possiamo quindi dire senza timore di essere smentiti che GTA V è stato una delle operazioni più redditizie nella storia dell’intrattenimento.

Aspettative alle stelle per GTA VI

Il grosso grattacapo per Rockstar Games sarà riuscire anche solo ad avvicinarsi all’enorme successo di GTA V con il suo successore, GTA VI.

Il primo trailer del gioco ha battuto record di visualizzazioni, mentre il secondo ha confermato un livello di interesse impressionante da parte del pubblico.

Dalle immagini finora diffuse, è evidente che il salto grafico consentirà un’immersione ancora più netta rispetto ai capitoli precedenti; ma ci auguriamo che siano molte altre le frecce — o meglio, i proiettili — che Rockstar Games sta tenendo in serbo per noi.

D’altra parte, il rinvio dell’uscita del gioco al 19 novembre 2026 è rappresentativo della grande cura che gli sviluppatori stanno infondendo nella lavorazione di questo attesissimo titolo, consci di non poter assolutamente mancare il bersaglio.

Giunti a questo punto, ci frulla in testa una domanda: GTA V riuscirà a sopravvivere all’uscita del suo successore, oppure resterà saldo nelle classifiche dei giochi più venduti?