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Rockstar Games

Rockstar Games continua a respingere le proposte per adattare Grand Theft Auto, una saga molto redditizia che lo studio vuole mantenere sotto controllo creativo.

La società sarebbe più aperta a cedere i diritti di Red Dead Redemption, ma una richiesta superiore ai 100 milioni di dollari potrebbe frenare i produttori.

Un adattamento western potrebbe seguire Arthur Morgan e Dutch van der Linde oppure raccontare una storia inedita, ma non esistono accordi o annunci ufficiali.

Nonostante il successo commerciale di GTA 6, Rockstar Games continua a respingere le proposte di Hollywood per trasformare Grand Theft Auto in un film o in una serie televisiva. La società sembrerebbe invece più disposta a cedere i diritti di un’altra delle sue saghe videoludiche più popolari: Red Dead Redemption.

Secondo alcune indiscrezioni, Rockstar sarebbe aperta a un adattamento cinematografico o televisivo del franchise western, ma le cifre richieste per la concessione dei diritti potrebbero scoraggiare molte case di produzione.

Perché Rockstar Games non vuole realizzare un film su GTA

Nel corso degli anni, diverse case di produzione hollywoodiane avrebbero contattato Rockstar Games, uno sviluppatore ed editore di videogiochi con sede a New York, controllato da Take-Two Interactive, per acquisire i diritti di Grand Theft Auto, senza mai riuscire a raggiungere un accordo.

Dan Houser, cofondatore ed ex membro dello studio, aveva già spiegato in passato che Rockstar aveva ben pochi motivi per rinunciare al controllo creativo di una proprietà intellettuale così redditizia.

Basta guardare ai risultati commerciali di GTA 6 per comprendere la posizione della società. Il videogioco, pubblicato il 19 novembre 2026, ha venduto 32,5 milioni di copie nelle prime 24 ore, generando ricavi per 3,79 miliardi di dollari.

Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, non ha comunque escluso la possibilità di un futuro adattamento. Durante un’intervista a The David Rubenstein Show, ha spiegato che la decisione spetterebbe ai team creativi di Rockstar Games, qualora fossero convinti di poter realizzare un film o una serie televisiva all’altezza delle aspettative del pubblico.

Per il momento, non risulta in lavorazione alcun adattamento ufficiale di Grand Theft Auto.

Red Dead Redemption potrebbe diventare un film o una serie TV

Secondo le fonti consultate da The Ankler, Rockstar Games avrebbe mostrato maggiore disponibilità a negoziare i diritti cinematografici e televisivi di Red Dead Redemption, serie videoludica action-adventure a mondo aperto ambientata nel Far West.

Un agente che lavora con sceneggiatori nel settore dei videogiochi ha riferito che in passato si sarebbe parlato di una richiesta minima superiore ai 100 milioni di dollari per la concessione dei diritti, a cui andrebbero aggiunti i costi di produzione.

Per avere un termine di paragone, nel 2017 Amazon ha speso 250 milioni di dollari per acquisire i diritti televisivi globali de Il Signore degli Anelli.

Anche Red Dead Redemption può contare su un pubblico molto ampio: il secondo capitolo della saga, uscito nel 2018, avrebbe venduto complessivamente 89 milioni di copie.

Le vicende di Arthur Morgan e il suo rapporto con Dutch van der Linde si presterebbero particolarmente bene a una serie televisiva. Negli ultimi anni, il successo di produzioni come 1883 e 1923 ha dimostrato quanto il pubblico sia ancora interessato al genere western.

Non è chiaro se Rockstar preferirebbe adattare direttamente la storia dei videogiochi o affidare agli sceneggiatori il compito di raccontare una vicenda inedita ambientata nello stesso universo.

Rockstar Games non ha commentato le indiscrezioni. Al momento non risultano accordi con case di produzione e nessun film o serie televisiva dedicata a Red Dead Redemption è stato annunciato ufficialmente.