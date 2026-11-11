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Atteso il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S, GTA 6 porterà i giocatori a Leonida, in una mappa circa doppia rispetto a GTA 5.

Il nuovo capitolo punta su ambienti più dettagliati, più interni esplorabili e una grafica migliorata, con un obiettivo di 30 fps sulle console.

Passanti e polizia reagiranno in modo più articolato, mentre le scelte influenzeranno il rapporto tra Jason e Lucia e lo sviluppo della campagna.

A tredici anni dall’uscita di GTA 5, Rockstar Games si prepara a pubblicare Grand Theft Auto VI, atteso il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo capitolo promette un mondo più grande e un livello di realismo nettamente superiore rispetto al predecessore. Ma quanto è cambiato davvero? I filmati ufficiali e le prime dimostrazioni riservate alla stampa permettono già di individuare le principali differenze tra i due giochi e capire se GTA 6 possa rappresentare il salto generazionale tanto atteso.

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GTA 6 vs GTA 5: una mappa grande il doppio e più dettagliata

Una delle differenze principali riguarda le dimensioni del mondo di gioco. Secondo quanto emerso dalle anteprime della rivista Edge, la mappa di GTA 6 dovrebbe essere circa il doppio di quella di GTA 5. Al posto di Los Santos e Blaine County troveremo lo stato di Leonida, che comprende Vice City e un territorio molto più vario, con vaste zone naturali e ambienti paludosi da esplorare.

Rockstar Games

Le novità riguardano anche la quantità di edifici accessibili. Rockstar ha parlato di un aumento significativo degli interni esplorabili, uno dei limiti più evidenti di GTA 5. Gli ambienti saranno inoltre più ricchi di oggetti e particolari, con abitazioni pensate per rispecchiare le caratteristiche dei personaggi che le occupano.

GTA 6 vs GTA 5: quanto migliora davvero la grafica?

Le differenze si notano già osservando i personaggi. In GTA 6, volti e capelli presentano un livello di dettaglio superiore. Anche le animazioni dei passanti appaiono più naturali rispetto al capitolo precedente.

Rockstar Games

Il confronto effettuato da Digital Foundry con GTA 5 Enhanced su PC mette in evidenza anche una resa più realistica dei materiali. Le carrozzerie delle automobili, ad esempio, reagiscono alla luce in modo più credibile, anche se GTA 5 riesce ancora a restituire riflessi più nitidi in alcune situazioni.

Il miglioramento grafico sembra però comportare qualche rinuncia sul fronte della fluidità. Rockstar ha confermato un obiettivo di 30 fps per GTA 6 su tutte le console, compresa PS5 Pro, che beneficerà comunque di miglioramenti grafici dedicati. GTA 5 su PS5, invece, offre modalità che raggiungono i 60 fps.

GTA 6 promette una rivoluzione nel gameplay e nell’intelligenza artificiale

Alcune delle novità più interessanti riguardano il comportamento dei personaggi non giocanti.

In GTA 5, i passanti reagiscono soprattutto quando vengono minacciati direttamente. In GTA 6 potranno spaventarsi anche soltanto vedendo qualcuno impugnare un’arma. Le reazioni cambieranno inoltre in base al carattere del singolo personaggio, rendendo gli incontri meno prevedibili.

Anche il comportamento della polizia sarà più articolato. Il nuovo sistema Heat terrà conto delle informazioni raccolte sui sospettati. Durante una fuga, ad esempio, cambiare abbigliamento potrà rendere più difficile essere riconosciuti dagli agenti.

La campagna ruoterà attorno a Jason e Lucia, due protagonisti il cui rapporto potrà evolvere in base alle scelte del giocatore. Il sistema Criminal Profile registrerà invece il comportamento criminale, con conseguenze sullo sviluppo della storia.

GTA 6 sarà davvero rivoluzionario?

Da quanto mostrato finora, GTA 6, già ordinabile, sembra destinato a migliorare sensibilmente la formula di GTA 5, soprattutto per quanto riguarda il comportamento dei personaggi e le possibilità di interazione con il mondo di gioco.

L’obiettivo di Rockstar sembra essere quello di rendere ogni situazione più credibile, permettendo all’ambiente circostante di reagire alle decisioni del giocatore in maniera meno prevedibile.

Per capire se questi miglioramenti saranno sufficienti a parlare di rivoluzione bisognerà però verificare come funzioneranno durante una normale partita. Sarà particolarmente interessante scoprire se le nuove interazioni saranno presenti anche durante l’esplorazione libera e quanto potranno influenzare concretamente l’esperienza. È proprio su questo aspetto che GTA 6 potrebbe segnare la differenza più significativa rispetto al suo predecessore.

FAQ Quando esce GTA 6 e su quali piattaforme? Grand Theft Auto VI è atteso il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Quanto sarà grande la mappa di GTA 6 rispetto a quella di GTA 5? Secondo le anteprime, la mappa di GTA 6 sarà circa il doppio. Sarà ambientata nello stato di Leonida, con Vice City, aree naturali e zone paludose. Quali miglioramenti grafici sono previsti in GTA 6? Personaggi, volti, capelli, animazioni e materiali avranno un livello di dettaglio superiore e una resa più realistica. Su tutte le console, però, l'obiettivo è di 30 fps. Come cambieranno i passanti e la polizia nel nuovo gioco? I passanti potranno spaventarsi anche alla vista di un'arma e reagire in base al proprio carattere. Il sistema Heat userà le informazioni sui sospettati, mentre cambiare abbigliamento potrà aiutare a sfuggire alla polizia. Le scelte del giocatore influenzeranno la storia di GTA 6? La campagna seguirà Jason e Lucia, il cui rapporto potrà evolvere in base alle scelte. Il sistema Criminal Profile registrerà inoltre il comportamento criminale e avrà conseguenze sullo sviluppo della storia.