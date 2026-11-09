Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Attesa finita per GTA 6, ma attenzione alle truffe online. Finti accessi anticipati e malware minacciano i giocatori: ecco come riconoscere i raggiri e difendersi

Rockstar Games

GTA 6 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2026. Si tratta del gioco più atteso dell’anno. Il titolo di Rockstar Games potrebbe diventare uno dei più grandi successi videoludici di sempre.

Come prevedibile, però, in rete si stanno moltiplicando tentativi di truffa legati all’uscita del gioco. La conferma è arrivata da un’indagine di Netcraft che sottolinea i rischi per la sicurezza legati al lancio di GTA 6.

Molti truffatori, principalmente tramite tecniche di phishing, stanno cercando di sfruttare l’hype per il lancio del titolo con l’obiettivo di colpire i sistemi degli utenti, installando malware e altri software dannosi.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’attuale situazione legata al lancio di GTA 6.

Le truffe legate a GTA 6

Nella maggior parte dei casi, le truffe legate a GTA 6 sono legate a siti web creati ad hoc per sostenere la diffusione di malware. Lo schema è, generalmente, sempre lo stesso.

Gli utenti vengono convinti a scaricare il gioco, con la promessa di un accesso anticipato o di una semplice demo (ricordiamo che Rockstar non ha rilasciato demo e non ha previsto un accesso anticipato al gioco).

In questo modo, gli hacker puntano a raggirare l’utente, spingendolo a installare il software malevolo sul proprio computer.

La truffa è facilmente identificabile anche considerando che, almeno per il momento, GTA 6 sarà disponibile solo su console e non arriverà su PC (la versione per computer dovrebbe arrivare nel 2027).

I raggiri legati a GTA 6 possono assumere anche altre forme, con i truffatori che potrebbero cercare di ottenere un pagamento, spingendo l’utente ad acquistare il gioco con la promessa di una consegna anticipata o di altri bonus che, invece, non arriveranno mai.

Anche in questo caso si tratta di situazioni irrealistiche. Il gioco, nonostante sia venduto anche in edizione fisica, sarà disponibile esclusivamente in digitale (le copie fisiche includono un codice per il download). Non sarà possibile giocare a GTA 6 in anticipo.

Oltre ai siti web creati ad hoc, i truffatori stanno sfruttando pesantemente i social network. Pubblicità ingannevoli su YouTube, TikTok o X e finti messaggi diretti su piattaforme come Discord promettono la partecipazione a fantomatici “Beta test” o l’invio di codici omaggio.

Anche in questo caso, si tratta di truffe facilmente identificabili.

Dove acquistare il gioco

Per evitare qualsiasi rischio, la regola d’oro è rivolgersi esclusivamente agli store digitali certificati, come il PlayStation Store per PS5 e il Microsoft Store per Xbox Series X|S, oppure ai rivenditori fisici e online autorizzati.

Qualsiasi sito di terze parti sconosciuto che offra sconti clamorosi sul pre-ordine o che prometta vantaggi esclusivi non documentati da Rockstar Games è quasi certamente una piattaforma fraudolenta creata per rubare i dati della carta di credito o le credenziali dell’utente.

Come detto in precedenza, il gioco sarà disponibile a partire dal 19 novembre, solo su PS5 e su Xbox Series X e Series S.