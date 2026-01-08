Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

GTA 6 non uscirà nel 2026: un nuovo rinvio è probabile e i fan potrebbero dover aspettare il 2027, ecco perché

Potremo mai giocare a GTA VI? Certo, ma non tanto presto. Questo titolo promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi ed è talmente complesso, dettagliato e grande (in tanti sensi, non solo in quanto a mappa) da spingere Rockstar ad annunciare che sarà l’ultimo della fortunatissima saga.

Dopo l’incredibile trailer, la febbre da Grand Theft Auto è cresciuta a dismisura, il che ha costretto l’azienda a fornire una data d’uscita. Si temeva però un rinvio, che puntualmente è giunto e sembra che la nuova “release date” non possa essere rispettata.

GTA 6, rischio rinvio

Secondo nuove indiscrezioni, riportate da Jason Schreier, tra i giornalisti più affidabili del settore, lo sviluppo di GTA VI non sarebbe così vicino alla sua conclusione come i fan speravano. Si riaccendono così i timori di un ulteriore rinvio.

Le dichiarazioni sono arrivate nel corso del podcast Button Mash: Rockstar non è ancora riuscita a completare GTA 6 dal punto di vista dei contenuti. Non si parlerebbe, dunque, soltanto di “rifiniture tecniche”. Il problema non sarebbe il “polishing” finale, che potrebbe essere completato entro novembre-dicembre 2026. Grand Theft Auto 6 avrebbe ancora elementi strutturali in fase di sviluppo.

Missioni, livelli e contenuti narrativi sarebbero infatti ancora oggetto di valutazione, con parti del gioco in fase di completamento o revisione. Un quadro molto diverso rispetto all’idea, finora dominante, di un titolo sostanzialmente pronto, ma trattenuto per ragioni di qualità e stabilità.

Se a ciò si aggiungono i tempi necessari per garantire il controllo di ogni dettaglio, per un lancio “bulletproof” che non deluda le aspettative, è facile ipotizzare un 2026 senza GTA.

Quando uscirà GTA 6

Jason Schreier ha spiegato che è impossibile, allo stato attuale, avere certezze assolute. Non ci sarebbe nessuno all’interno di Rockstar in grado di garantire al 100% l’uscita di GTA 6 il 19 novembre 2026.

La finestra attuale risulta però decisamente più solida rispetto a quanto detto in precedenza. L’autunno 2025 è ormai saltato da un pezzo e il successivo maggio 2026 appare come un sogno a occhi aperti, ha spiegato. Novembre 2026 non è da escludere a priori, ma per confermare quest’uscita occorrerebbe una totale assenza di imprevisti, mista a un lavoro indefesso dei diretti interessati.

Il nodo centrale resta uno: le aspettative. Rockstar non può permettersi di fallire il lancio. Un’uscita colma di bug imbarazzanti, come Assassin’s Creed, Fifa ed EA Sports FC, sarebbe un disastro, in termini d’immagine di equilibrio in Borsa.

Grand Theft Auto 6 on è un gioco qualunque, ma il titolo che dovrebbe ridefinire ancora una volta il genere open world e raccogliere l’eredità di un capitolo che ha dominato il mercato del gaming per oltre un decennio. Rockstar è perfettamente consapevole di non potersi permettere passi falsi.

Proprio per questo, ha spiegato Schreier, l’ipotesi di un nuovo rinvio resta sul tavolo. Non è l’opzione preferita, ma diventerebbe inevitabile nel caso in cui la versione finale del gioco non rispecchiasse la visione ideale del team. Una scelta dolorosa sul piano mediatico, ma coerente con la filosofia dello studio.

Da non sottovalutare, poi, un aspetto cruciale: l’anno fiscale non si chiude il 31 dicembre, ma il 31 marzo. Questo lascia a Rockstar e al publisher un margine temporale ulteriore per collocare il lancio senza stravolgere i piani finanziari. Tradotto: anche un eventuale slittamento ai primi mesi del 2027 rientrerebbe comunque in una finestra “gestibile”. Se tutto sarà perfetto, l’azienda è certa che tutta questa sofferenza sarà rapidamente perdonata.