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Rockstar Games

GTA 6 punta su una Vice City densissima e spettacolare, ma nelle attuali build console il gioco gira a 30 FPS, con i 60 ancora incerti.

Rockstar sta valutando il carico tecnico del titolo, costruito attorno a un frame rate stabile e a una forte complessità visiva e simulativa.

L’uscita è prevista per il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X/S, mentre restano aperti i dubbi su PS5 Pro e sulla versione PC.

Il lungo filmato dedicato a GTA 6 ha mostrato una Vice City affollata e sorprendentemente dettagliata. Dietro questa ambizione tecnica, però, potrebbe nascondersi un compromesso destinato a dividere il pubblico. Nelle attuali fasi di sviluppo, il gioco gira a 30 fotogrammi al secondo sulle console e Rockstar Games non può ancora garantire la presenza di una modalità a 60 FPS.

La precisazione arriva da Rob Nelson, responsabile dello sviluppo e co-direttore di Rockstar North. Il dirigente ne avrebbe parlato con il creator Davy Jones durante una visita allo studio, come riportato da Flow Games. Le versioni console funzionano attualmente a 30 FPS, mentre la possibilità di raggiungere i 60 richiede ancora ulteriori valutazioni da parte del team tecnico.

Il dato non rappresenta un annuncio definitivo sulle prestazioni al lancio. Mostra però quale sia, al momento, l’obiettivo concreto degli sviluppatori.

GTA 6 a 30 FPS su PS5 e Xbox Series X/S

Il frame rate era già emerso in "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", il video di circa 26 minuti pubblicato da Rockstar. L’intera presentazione è stata registrata su una PlayStation 5 standard e gira a 30 FPS.

La scelta appare coerente con quanto mostrato sullo schermo. Vice City non è soltanto più curata dal punto di vista grafico, ma sembra progettata per restituire una sensazione costante di movimento. Gli ambienti sono densamente popolati, mentre la simulazione coinvolge numerosi elementi presenti nella scena. Mantenere la stessa complessità a 60 FPS richiederebbe alla console di elaborare ogni fotogramma nella metà del tempo.

Secondo l’analisi di Digital Foundry (un team di esperti specializzato nell’analisi tecnica dei videogiochi e hardware), Rockstar avrebbe sviluppato il gioco attorno a un frame rate stabile di 30 FPS. Raddoppiarlo sull’hardware attuale sarebbe quindi estremamente difficile, soprattutto a causa del carico imposto al processore. La sola riduzione della risoluzione potrebbe non bastare.

Rockstar non ha ancora comunicato la risoluzione finale del gioco. Mancano anche informazioni sull’impiego del ray tracing nelle diverse versioni.

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GTA 6 potrà arrivare a 60 FPS?

I 60 FPS non sono stati esclusi, ma per ora rimangono soltanto una possibilità. Nelson non ha confermato la presenza di una modalità Prestazioni al lancio, previsto per il 19 novembre 2026. La stessa opzione potrebbe eventualmente arrivare dopo l’uscita con un aggiornamento.

Non è chiaro neppure quali vantaggi offrirà PS5 Pro. La maggiore potenza grafica potrebbe migliorare la qualità dell’immagine, ma Rockstar non ha indicato un frame rate specifico per la console. Anche una possibile modalità a 40 FPS rimane un’ipotesi priva di conferme ufficiali.

Un lancio a 30 FPS seguirebbe comunque una strada già percorsa dallo studio. GTA 5 ha ricevuto una modalità a 60 FPS soltanto con le versioni per PS5 e Xbox Series X/S. Red Dead Redemption 2, invece, continua a funzionare ufficialmente a 30 FPS sulle console attuali.

GTA 6, ottavo capitolo principale della serie videoludica, sviluppo da Rockstar Games, uscirà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Al momento non è stata annunciata una data per l’eventuale versione PC.

In attesa delle specifiche definitive, l’unico riferimento concreto riguarda dunque le build in sviluppo. Il nuovo capitolo gira a 30 FPS e Rockstar non promette ancora prestazioni superiori.