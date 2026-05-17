Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Non è ancora arrivato il momento di giocare a GTA 6, per quello tocca attendere il 19 novembre 2026 (salvo nuovi rinvii). Ciò non vuol dire, però, che non ci siano notizie da offrire. A breve, infatti, potremmo iniziare ad assaporare l’idea d’avere il gioco tra le mani. Potrebbero infatti partire i preordini. In questi giorni nel mondo del gaming si è tornati tantissimo a parlare dell’attesissimo titolo che, a detta di molti, potrebbe cambiare il settore per sempre. Ciò potrebbe essere vero per svariati motivi, anche economici. Iniziano infatti a circolare stime sui costi del titolo, che non lasciano sereni i giocatori.

Preorder GTA 6, la mail di Best Buy

La gigantesca community di GTA è in fermento dopo che una mail di Best Buy ha iniziato a circolare online. Parliamo di una delle più grandi catene di elettronica degli Stati Uniti, che comunicato ai propri clienti affiliati le date del preordine di GTA 6.

Sono stati forniti dei link promozionali, con accesso garantito in una ristretta finestra temporale: 18-21 maggio 2026. Svariate fonti hanno confermato la veridicità della comunicazione, compreso il noto leaker Tom Henderson. Un segnale concreto, forse, anche dell’avvicinarsi della pubblicazione del terzo trailer.

Rockstar Games e Take-Two Interactive non hanno confermato o smentito nulla di tutto ciò. Il fatto che una catena di primo livello stia già preparando l’infrastruttura promozionale, però, suggerisce che la macchina sia in moto. C’è da mettere la mano sul fuoco? Purtroppo no. Il web è stato infatti già scottato di recente dalle voci che volevano il 12 maggio la data giusta per il preorder.

Quanto costerà GTA 6

Come detto, si inizia a parlare anche di costi per GTA 6. I giochi tripla A costano oggi 69,99 dollari negli Stati Uniti e 79,99 euro in Europa. Un’analisi di Bank of America, firmata dall’analista Omar Dessouky, sostiene però che GTA 6 dovrebbe rompere questa soglia, raggiungendo quota 80 dollari. Ciò vorrebbe dire che dalle nostre parti ci si avvicinerebbe ai 100 euro.

Se Rockstar dovesse normalizzare questo prezzo, è facile pensare però che l’intero settore potrebbe seguire la scia. Futuri aumenti diventerebbero così molto più facili da gestire e da far “digerire” al pubblico.

Di fatto uno dei titoli più attesi di sempre potrebbe fare da apripista a una nuova era del gaming, almeno per quanto riguarda le tasche dei giocatori. Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, pur non confermando la cifra, ha più volte sottolineato che il prezzo dei videogiochi è cresciuto meno di qualsiasi altra forma di intrattenimento. Un modo elegante per dire che i titoli che amiamo costano ancora troppo poco rispetto all’esperienza che offrono.