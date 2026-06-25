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I preorder di GTA 6 sono aperti: dal 25 giugno è possibile acquistare le edizioni Standard e Ultimate. Ma l'assenza di disco nella versione fisica fa discutere i fan

Rockstar Games

Dopo anni di attesa, trailer da record e una quantità incalcolabile di indiscrezioni, Grand Theft Auto 6 è finalmente entrato nella fase dei preordini. A partire da giovedì 25 giugno 2026, i giocatori possono prenotare il nuovo capitolo della celebre serie Rockstar Games attraverso gli store digitali di PlayStation e Xbox.

Il gioco sarà disponibile dal 19 novembre 2026, mentre il preload dei dati sarà effettuabile a partire dal 12 novembre. Rockstar ha poi specificato che, siccome la versione fisica non contiene un disco ma soltanto un codice di download del gioco, sarà disponibile anch’essa dal 12 novembre per permettere il pre-caricamento dei dati.

GTA 6, prezzo ed edizioni

GTA 6 è in vendita nell’edizione Standard, dal costo di 79,99 €, e nella Ultimate Edition, che costa 99,99 €.

Se si acquista la versione Standard o Ultimate entro il 20 novembre, oltre al gioco base si ha accesso ai seguenti bonus:

Pacchetto Vintage Vice City;

Un mese di GTA+, riscattabile entro il 31 marzo 2027.

Inoltre, nella Ultimate Edition sono contenuti diversi extra, come armi, veicoli, abbigliamento ed oggetti. Qualora si scelga di acquistare la Standard Edition, è disponibile un pacchetto upgrade al costo di 20 € per sbloccare tutti i contenuti della Ultimate.

L’assenza di un disco fisico ha già generato reazioni contrastanti, tra chi sostiene che le persone acquisteranno comunque il gioco e chi invece ha espresso malcontento per l’impossibilità di rivendere il gioco.

Dove prenotare GTA 6

I preordini sono al momento disponibili attraverso il PlayStation Store e il Microsoft Store. Ricordiamo che GTA 6 è confermato esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è stata ancora annunciata una data d’uscita per PC, un dettaglio che continua a far discutere gli appassionati e che potrebbe essere chiarito nei prossimi mesi.

Sony ha sottolineato che la versione PS5 sarà la migliore, con addirittura un logo dedicato che recita “Plays best on PS5”. Le funzioni specifiche del controller DualSense saranno perfettamente implementate e integrate nel gioco.

La trama di GTA 6: Jason, Lucia e il ritorno a Vice City

GTA 6 sarà un gioco single player. I dettagli completi della storia restano ancora avvolti nel mistero, ma alcuni elementi chiave della narrativa sono già emersi da trailer e dichiarazioni ufficiali.

Il gioco seguirà le vicende di Jason Duval e Lucia Caminos, due criminali che si ritrovano coinvolti in una vasta cospirazione dopo un colpo andato male.

L’avventura sarà ambientata nello stato immaginario di Leonida, una versione romanzata della Florida che comprende il ritorno della leggendaria Vice City, una delle ambientazioni più amate dai fan della serie.

I trailer pubblicati finora mostrano una forte attenzione alla vita quotidiana dello stato di Leonida, con riferimenti alla cultura dei social media, alla criminalità organizzata e alle eccentricità tipiche della Florida contemporanea. Le dinamiche relazionali tra Jason e Lucia occuperanno un ruolo centrale nella narrazione, richiamando in parte le celebri storie criminali di Bonnie e Clyde.

Rockstar non ha ancora svelato tutti i dettagli sul sistema di gioco e sulla struttura delle missioni, ma le informazioni diffuse finora suggeriscono un’esperienza più ambiziosa rispetto ai precedenti capitoli della serie, sia dal punto di vista narrativo sia per quanto riguarda il livello di interazione con il mondo di gioco.