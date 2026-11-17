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Rockstar Games

Le richieste di ferie in Italia per il 19 novembre 2026, giorno di uscita di GTA 6, aumentano del 91%, il dato più alto tra i Paesi analizzati.

La crescita globale è del 32%; spiccano la Generazione Z e il settore finanziario, mentre molti lavoratori scelgono di allungare il riposo fino al fine settimana.

I dati di Remote riguardano dipendenti full-time gestiti dalla piattaforma e non dimostrano che tutte le assenze siano legate al lancio del videogioco.

L’Italia è il Paese con il maggiore aumento delle richieste di ferie in coincidenza con l’uscita di GTA 6. Per giovedì 19 novembre 2026, giorno del debutto del nuovo videogioco di Rockstar Games, le assenze programmate sono cresciute del 91% rispetto al giovedì corrispondente del 2025. A rilevarlo è Remote.com, piattaforma internazionale specializzata nella gestione del personale, che ha analizzato le richieste di ferie effettuate attraverso i propri servizi.

A tredici anni dall’uscita di GTA 5, l’attesa per il nuovo capitolo sembra influenzare anche l’organizzazione delle giornate lavorative. I dati mostrano infatti un aumento delle assenze programmate proprio in corrispondenza del lancio.

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GTA 6, Italia prima nella classifica mondiale delle richieste di ferie

Secondo l’indagine di Remote, le richieste di ferie per il 19 novembre sono aumentate del 32% a livello globale. È l’incremento più alto registrato dalla piattaforma per una giornata lavorativa del 2026, escludendo i periodi festivi.

L’Italia si distingue con un aumento del 91%, quasi tre volte superiore alla media internazionale. Al secondo posto troviamo l’India (+60%), seguita dall’Irlanda (+57%).

La Spagna registra una crescita del 44%, mentre il Regno Unito raggiunge il 42%. Negli Stati Uniti, invece, l’aumento si ferma al 7%.

C’è però un dato curioso. L’Italia non figura tra i primi dieci Paesi per ricerche online dedicate a GTA 6, secondo le rilevazioni di Google Trends esaminate da Remote. In questa classifica, il primo posto spetta ai Paesi Bassi.

Chi prende ferie per GTA 6 e quanti giorni vengono richiesti

Le differenze più evidenti emergono osservando l’età dei lavoratori. Nei dati internazionali raccolti da Remote, la Generazione Z (che comprende i nati tra il 1997 e il 2012) registra un aumento del 97% nelle richieste di ferie. La percentuale sale addirittura al 120% considerando soltanto gli uomini di questa fascia d’età.

Tra i Millennials (persone nate indicativamente tra il 1981 e il 1996) l’incremento è decisamente più contenuto, pari al 27%. La Generazione X (persone nate tra il 1965 e il 1980) segue invece una tendenza opposta, con una diminuzione del 5%.

Anche il settore lavorativo sembra incidere sulle richieste. La crescita maggiore si registra nella finanza, dove le ferie programmate aumentano del 104%. Nel marketing l’incremento raggiunge il 75%, mentre nel comparto informatico si ferma al 22%. Questi dati si riferiscono esclusivamente ai dipendenti per i quali Remote dispone delle informazioni professionali.

Ma quanti giorni di ferie hanno chiesto i lavoratori? Il 29,3% delle richieste analizzate comprende sia giovedì 19 sia venerdì 20 novembre, consentendo di prolungare il periodo di riposo fino al fine settimana.

Il 23,7% delle prenotazioni riguarda invece l’intera settimana lavorativa. Chi ha richiesto soltanto il giorno del lancio rappresenta il 17,7% del totale.

Un altro dato aiuta a interpretare meglio il fenomeno: tra le richieste accompagnate da una motivazione, soltanto una su 170 menziona esplicitamente GTA 6 o Rockstar Games.

L’indagine riguarda inoltre esclusivamente i dipendenti a tempo pieno gestiti attraverso Remote, senza rappresentare l’intero mercato del lavoro. L’aumento delle ferie coincide con l’uscita del videogioco, ma i dati non permettono di attribuire tutte le assenze al lancio.

GTA 6 sarà disponibile dal 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo capitolo riporterà i giocatori a Vice City, all’interno dello stato immaginario di Leonida.

FAQ Di quanto sono aumentate in Italia le richieste di ferie per il lancio di GTA 6? Per giovedì 19 novembre 2026, le richieste di ferie in Italia sono cresciute del 91% rispetto allo stesso giovedì del 2025, il maggiore aumento rilevato tra i Paesi analizzati. Qual è la media mondiale di richieste di ferie per il 19 novembre? A livello globale le richieste sono aumentate del 32%, il rialzo più alto registrato da Remote per una giornata lavorativa del 2026, esclusi i periodi festivi. Quali generazioni chiedono più ferie in coincidenza con GTA 6? La Generazione Z registra un aumento del 97%, che sale al 120% tra gli uomini. Le richieste dei Millennials crescono del 27%, mentre quelle della Generazione X diminuiscono del 5%. Quanti giorni di ferie hanno richiesto i lavoratori? Il 29,3% delle richieste copre giovedì 19 e venerdì 20 novembre; il 23,7% riguarda l'intera settimana lavorativa e il 17,7% soltanto il giorno del lancio. I dati dimostrano che tutte le ferie sono state chieste per GTA 6? No. Tra le richieste accompagnate da una motivazione, solo una su 170 cita GTA 6 o Rockstar Games. L'indagine riguarda dipendenti full-time gestiti da Remote e non rappresenta tutto il mercato del lavoro.