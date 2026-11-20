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Hai mai immaginato come sarebbe il tuo volto sulla copertina di GTA 6? Grazie all'intelligenza artificiale puoi scoprirlo in pochi passaggi.

Rockstar Games

La tendenza social legata a GTA 6 trasforma le fotografie personali in locandine illustrate ispirate alle copertine del videogioco.

Trendai.video crea poster con un modello dedicato, mentre ChatGPT e Gemini permettono di ottenere risultati simili usando una foto e un prompt dettagliato.

Prima di caricare immagini conviene verificare le regole sulla privacy e chiedere il consenso alle persone ritratte; le creazioni restano amatoriali.

Con l’uscita di GTA 6, avvenuta il 19 novembre 2026, sui social sta prendendo piede una nuova tendenza: trasformare una propria fotografia in una locandina personalizzata del videogioco di Rockstar Games. Su Instagram e TikTok si moltiplicano le immagini di utenti che si ritraggono come protagonisti di Grand Theft Auto VI, riprendendo lo stile illustrato delle celebri copertine della serie.

Per realizzare una locandina del genere basta una fotografia e uno strumento di intelligenza artificiale in grado di rielaborarla. Alcuni servizi permettono di ottenere il risultato in pochi passaggi, ma è possibile creare il proprio poster anche con ChatGPT o Google Gemini, utilizzando un prompt specifico.

Come creare una locandina personalizzata di GTA 6 con la propria foto

Tra gli strumenti disponibili c’è Trendai.video, una piattaforma online che mette a disposizione un modello dedicato alle locandine di GTA 6.

La procedura è semplice: dopo aver aperto la pagina, bisogna caricare una fotografia nella quale il volto sia ben riconoscibile. La piattaforma consiglia di scegliere uno scatto frontale, preferibilmente con una buona illuminazione.

A questo punto basta premere Generate Image per avviare l’elaborazione. L’intelligenza artificiale trasforma la fotografia in un’illustrazione ispirata al videogioco, inserendo il soggetto in uno scenario che richiama Vice City, con il logo di Grand Theft Auto VI sullo sfondo.

L’elaborazione richiede circa un minuto. Al termine è possibile scaricare la locandina, generata in formato verticale 3:4.

Il servizio, però, è a pagamento e funziona attraverso un sistema di crediti. Al momento della verifica, il modello richiede 57 crediti per ogni generazione. Il costo dipende dal pacchetto acquistato.

Come creare il poster di GTA 6 gratis con ChatGPT e Gemini

Per ottenere un risultato simile si possono utilizzare anche ChatGPT e Google Gemini, entrambi dotati di funzioni per la generazione di immagini. La possibilità di farlo gratuitamente dipende dal piano utilizzato e dagli eventuali limiti previsti dalle piattaforme.

Il procedimento consiste nel caricare una propria fotografia e accompagnarla con un prompt che descriva l’immagine da realizzare. Più le indicazioni sono precise, maggiori sono le possibilità di ottenere un risultato vicino a quello desiderato.

Anche Claude può essere utilizzato per scrivere o perfezionare il prompt, sebbene attualmente non permetta di generare direttamente fotografie o illustrazioni. Le stesse istruzioni possono essere adattate ad altri strumenti di intelligenza artificiale che supportano la creazione di immagini.

Il prompt da copiare per creare la tua locandina di GTA 6

Per creare una locandina personalizzata, puoi caricare la tua fotografia e utilizzare questo prompt:

Trasforma la persona presente nella fotografia in un protagonista di una locandina ispirata a Grand Theft Auto VI. Mantieni fedelmente i lineamenti originali del volto e l’acconciatura, senza modificarne l’identità. Utilizza uno stile illustrato cinematografico, con contorni definiti e colori intensi. Inserisci il soggetto in primo piano, sullo sfondo di una città tropicale ispirata a Vice City, con palme e un tramonto dalle tonalità rosa e arancioni. Crea una composizione verticale 3:4, simile alle illustrazioni promozionali dei videogiochi. Inserisci in alto la scritta Grand Theft Auto VI, se possibile, mantenendola leggibile.

Il primo tentativo potrebbe non essere perfetto. Se il volto risulta diverso dalla fotografia originale, basta chiedere all’intelligenza artificiale di rispettarne maggiormente i lineamenti. Potrebbe essere necessario anche qualche tentativo per ottenere una scritta corretta e leggibile.

Attenzione alla privacy quando carichi la tua fotografia

Prima di provare altri strumenti, bisogna considerare un aspetto importante: caricare una fotografia significa condividerla con una piattaforma esterna.

Per questo è preferibile scegliere servizi conosciuti e consultare le rispettive informative sulla privacy, prestando attenzione a come vengono utilizzate e conservate le immagini caricate. Meglio evitare piattaforme poco trasparenti, soprattutto quando richiedono autorizzazioni apparentemente non necessarie.

È consigliabile utilizzare fotografie personali. Se nell’immagine compare un’altra persona, è opportuno avere il suo consenso prima di modificarla.

Le locandine generate con questi strumenti sono creazioni amatoriali e non contenuti ufficiali di Rockstar Games. In particolare, quando viene riprodotto il logo originale di GTA 6, è preferibile limitarsi a un utilizzo personale e non commerciale.