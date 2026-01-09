Addio caos nei gruppi: WhatsApp li rende più umani e organizzati

123RF

Continua il programma di aggiornamento di WhatsApp. L’applicazione, sempre più punto di riferimento per le chat degli utenti, si rinnova, dopo aver detto addio ai chatbot AI di terze parti, con una serie di novità pensate per eliminare il caos nei gruppi di conversazione, rendendoli più umani e organizzati rispetto al passato.

In particolare, l’app introduce tre novità, subito accessibili (anche in Italia) sia su Android che su iPhone. Per accedere alle ultime funzioni dell’applicazione è sufficiente aggiornare l’app sul proprio smartphone tramite il Play Store o l’App Store. Queste novità potrebbero fare la differenza, rendendo l’app molto più facile da utilizzare.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle ultime novità per i gruppi di WhatsApp.

Descrizione membro

La prima novità per i gruppi di WhatsApp è rappresentata dalla descrizione di ogni singolo membro. In questo modo, i componenti di un gruppo potranno chiarire il loro ruolo a tutti gli altri. Questo sistema può tornare molto utile ai fini organizzati, ma può anche essere l’occasione per dare un tocco di personalizzazione al gruppo, migliorando le relazioni tra i suoi componenti.

Ad esempio, in una chat composta dai genitori degli alunni di una classe, ogni genitore potrebbe avere come descrizione il nome del figlio (quindi “mamma/papà di xxx”). In una chat di lavoro, invece, il sistema potrebbe essere utilizzato per assegnare dei ruoli a ogni componente, migliorando la produttività del gruppo stesso.

In una conversazione tra amici, invece, la descrizione può diventare anche una semplice occasione di goliardia, per rendere la chat più divertente. Per aggiungere la descrizione è sufficiente premere sul nome del gruppo e poi scorrere verso il basso, fino a individuare la lista dei membri. Selezionato il componente del gruppo desiderato, è ora possibile premere su Scegli descrizione.

Sticker con testo

Un’altra novità in arrivo su WhatsApp è rappresentata dalla possibilità di creare sticker personalizzati, partendo da testo e brevi frasi e andando poi a modificarli, personalizzando lo stile e la grafica. Tutti gli elementi creati in questo potranno poi essere salvati nella propria collezione e riutilizzati all’occorrenza. In questo modo è anche possibile riutilizzare con semplicità alcuni sticker nella stessa conversazione. Si tratta di un sistema semplice ed efficace che può arricchire la conversazione in un gruppo, in modo creativo e divertente.

Promemoria degli eventi

Per migliorare il sistema di eventi all’interno di un gruppo, inoltre, viene introdotto un meccanismo di promemoria, personalizzabile per risultare ancora più comodo. In questo modo, gli invitati a un evento organizzato all’interno di un gruppo (come un compleanno o una cena o ancora una semplice call) riceveranno dei promemoria per eliminare il rischio di dimenticarsi di un determinato evento. I promemoria possono essere impostati direttamente nella sezione in cui si possono creare eventi.