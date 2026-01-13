Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La pressione internazionale sull’intelligenza artificiale generativa sta entrando in una nuova fase. Indonesia e Malesia hanno deciso di bloccare temporaneamente Grok, il chatbot sviluppato da xAI, dopo una serie di casi legati alla creazione di deepfake a sfondo sessuale senza consenso. Si tratta delle misure più dure adottate finora contro il sistema di AI promosso da Elon Musk, e potrebbero rappresentare un precedente importante nel rapporto tra governi e modelli generativi.

Secondo le autorità dei due Paesi del Sud-Est asiatico, Grok sarebbe stato utilizzato per generare immagini sessualmente esplicite che coinvolgono donne reali, talvolta riconoscibili, e in alcuni casi anche soggetti vulnerabili. Contenuti che, pur non essendo stati prodotti direttamente dalla piattaforma come atto intenzionale, sarebbero stati resi possibili da carenze nei sistemi di controllo e prevenzione.

La decisione di Indonesia e Malesia

Il primo intervento è arrivato dall’Indonesia, dove il ministero delle Comunicazioni e del Digitale ha ordinato il blocco dell’accesso a Grok definendo i deepfake sessuali non consensuali “una grave violazione dei diritti umani, della dignità e della sicurezza dei cittadini nello spazio digitale”. Il governo ha inoltre convocato i rappresentanti di X per chiarimenti formali sulle misure di tutela adottate dal servizio.

Poche ore dopo, anche la Malesia ha annunciato un provvedimento analogo. Le autorità malesi hanno parlato di una misura temporanea ma necessaria, in attesa di garanzie concrete sul rafforzamento dei filtri e delle policy di moderazione. Entrambi i governi hanno sottolineato che il blocco non è una presa di posizione contro l’innovazione tecnologica in sé, ma una risposta a rischi immediati e documentati per la sicurezza digitale e la tutela delle persone.

Deepfake sessuali: perché sono un problema sistemico

I deepfake a sfondo sessuale rappresentano una delle applicazioni più controverse dell’AI generativa. A differenza di altri contenuti problematici, questi materiali colpiscono direttamente l’identità, la reputazione e la sicurezza delle vittime, spesso senza che sia necessario alcun contatto diretto tra aggressore e persona coinvolta.

Nel caso dei modelli generativi multimodali, come Grok, il problema non è solo la produzione diretta di immagini esplicite, ma la facilità con cui possono essere ricostruiti volti realistici, combinati con prompt ambigui o volutamente elusivi. Questo rende la prevenzione estremamente complessa e pone interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme.

Un caso che va oltre il Sud-Est asiatico

Indonesia e Malesia non sono casi isolati. Nelle stesse settimane, anche altri governi hanno iniziato a muoversi: India ha intimato a X di impedire la generazione di contenuti osceni o illegali tramite Grok. La Commissione Europea ha chiesto la conservazione di tutta la documentazione tecnica relativa al funzionamento del chatbot, un passo che potrebbe preludere a un’indagine formale. Nel Regno Unito, l’autorità di regolamentazione Ofcom ha avviato una valutazione rapida per verificare possibili violazioni normative. Si tratta di segnali chiari: il dibattito non riguarda più solo l’etica dell’AI, ma la sua conformità alle leggi nazionali.

Qual è la posizione di xAI e Musk?

xAI ha inizialmente diffuso un messaggio di scuse, ammettendo che alcuni contenuti generati da Grok non rispettavano standard etici e potevano violare normative vigenti. In seguito, l’azienda ha introdotto alcune limitazioni, riducendo l’accesso alla generazione di immagini per determinati utenti.

Elon Musk, però, ha definito molte delle critiche e delle iniziative governative come “pretesti per la censura”, ribadendo una visione molto rigida della libertà di espressione applicata anche ai sistemi di intelligenza artificiale. Una posizione che, se da un lato trova consenso in alcuni ambienti, dall’altro rischia di accentuare lo scontro con i regolatori. Il caso Grok riporta al centro una questione fondamentale: chi è responsabile dei contenuti generati da un’AI?

Le piattaforme sostengono di fornire strumenti neutri, ma i governi stanno sempre più orientandosi verso un principio di responsabilità estesa, secondo cui chi sviluppa e distribuisce un modello deve anche garantirne l’uso sicuro. Nel contesto dei deepfake sessuali, questo significa investire in sistemi di riconoscimento, blocco preventivo, watermarking e tracciabilità, oltre a collaborare attivamente con le autorità.

Un precedente destinato a pesare

Il ban di Grok in Indonesia e Malesia potrebbe segnare un passaggio chiave nella storia della regolamentazione dell’AI generativa. Per la prima volta, un chatbot di alto profilo viene bloccato a livello nazionale non per motivi politici o ideologici, ma per l’impatto diretto sulla sicurezza delle persone. È probabile che altri Paesi osservino con attenzione l’evoluzione del caso. Se le misure di xAI non saranno ritenute sufficienti, il rischio di nuovi blocchi o restrizioni è concreto.