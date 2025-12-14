Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

El Salvador vuole portare l’AI dentro le scuole e per farlo ha intenzione di affidarsi a Grok, il chatbot di Elon Musk già accusato di essere “inaffidabile”

Ascannio / Shutterstock.com

In Sintesi

El Salvador ha annunciato una partnership con xAI per implementare il chatbot Grok in oltre 5.000 scuole statali.

L’adozione su larga scala solleva forti critiche riguardo all’affidabilità di Grok, noto per generare risposte imprecise o false e per il rischio di un bias politico e ideologico.

A questo si aggiungono anche rischi per la privacy dei dati sensibili degli studenti e il potenziale di creare una dipendenza tecnologica eccessiva.

El Salvador vuole introdurre l’intelligenza artificiale nel cuore del sistema educativo nazionale e per farlo, secondo quanto annunciato da xAI, si affiderà a Grok che diventerà parte integrante delle attività didattiche in più di 5.000 scuole statali, raggiungendo oltre un milione di studenti. Si tratta di uno dei più vasti esperimenti al mondo d’integrazione dell’AI nell’istruzione pubblica e, in caso di successo, potrebbe spianare la strada alla nascita di un nuovo modello educativo più smart.

Come farà Grok dentro alle scuole in Sud America

Il progetto, pensato per durare inizialmente due anni, prevede che Grok venga utilizzato per generare materiali didattici, attività di supporto all’apprendimento e contenuti educativi in tempo reale. L’obiettivo dichiarato è trasformare il rapporto tra studenti, insegnanti e informazioni, introducendo un modello in cui l’AI affianca quotidianamente la progettazione delle lezioni.

Il chatbot di Elon Musk, che ha scalzato sistemi più consolidati come ChatGPT, Copilot e Gemini, è stato sviluppato per offrire risposte rapide, una produzione testuale flessibile e funzioni di ricerca avanzate, affiancando studenti e docenti nelle attività quotidiane.

Il presidente Nayib Bukele ha descritto la collaborazione con xAI come un passo decisivo verso un futuro guidato dall’innovazione. Una strategia già vista in precedenti iniziative: su tutte, l’introduzione di Bitcoin come valuta legale nel 2021, presentata come un salto tecnologico che avrebbe dovuto trasformare l’economia del Paese.

Sui social, Musk ha elogiato l’adozione di Grok nelle scuole, sostenendo che il chatbot offrirà “strumenti educativi non-woke”. Una dichiarazione che fa riflettere e che ha già sollevato vari interrogativi sulla neutralità politica dell’intelligenza artificiale e sul potenziale impatto sulla formazione dei più giovani, soprattutto in un Paese in cui il presidente è già stato criticato per alcune politiche autoritarie e per la gestione dei diritti civili.

I rischi di utilizzare un’AI inaffidabile come Grok nelle scuole

L’integrazione di Grok nell’istruzione solleva una serie di rischi che esperti e osservatori internazionali stanno mettendo in evidenza. Il primo è sicuramente il rischio di disinformazione, con il chatbot che ha già dimostrato una tendenza a generare risposte imprecise, fuorvianti o apertamente false.

Il secondo aspetto critico riguarda il bias politico e ideologico, perché l’AI di Musk è stata accusata più volte di riflettere le opinioni del suo creatore, incluse posizioni politiche o culturali controverse. Questo potrebbe portare anche a una normalizzazione di comportamenti inappropriati con i toni provocatori e spesso estremi di Grok che sollevano dubbi sulla sua idoneità in contesti educativi sensibili.

Da non sottovalutare, inoltre, i rischi per la privacy perché l’adozione di un chatbot su larga scala implica la raccolta e gestione di enormi quantità di dati sensibili relativi a minori e, al momento, la trasparenza sulle politiche di trattamento dei dati di xAI rimane limitata.

Infine, c’è la questione sulla dipendenza tecnologica perché un’introduzione così massiccia dell’AI nelle scuole rischia di produrre una generazione di studenti fortemente dipendente da essa, con implicazioni a lungo termine sulla capacità critica e sull’autonomia di apprendimento.