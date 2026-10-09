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Lo squalo della Groenlandia è una delle specie più particolari del mondo animale. Questi squali, però, rappresentano un grande problema per i pescatori della costa occidentale della Groenlandia, tanto che il comune di Avannaata aveva offerto degli incentivi per abbatterli, con l’obiettivo di ridurne la popolazione di circa 1.000 unità.

Il provvedimento è stato bloccato ma le polemiche intorno alla questione restano. Gli squali in questione possono causare enormi danni alle attrezzature da pesca, causando la perdita di ami e reti, e rappresentano un problema economico significativo per i lavoratori del settore.

Nello stesso tempo, però, si tratta di una specie a rischio, anche per via delle modalità di riproduzione che possono rappresentare un problema per la sopravvivenza futura. Un articolo del New York Post ha fatto il punto della situazione in merito alla questione evidenziando alcune criticità che riguardano il futuro di questi squali.

Squali molto longevi

Lo squalo della Groenlandia è uno dei vertebrati più longevi sulla Terra. Secondo gli studi, infatti, questi animali hanno la possibilità di vivere fino a oltre 400 anni. In aggiunta, la loro maturità sessuale arriva solo all’età di 150 anni. I piccoli, inoltre, possono essere portati in grembo per circa 10 anni. Le tempistiche di sviluppo della popolazione di squali della Groenlandia sono decisamente lunghe.

Si tratta di un problema non di poco conto, soprattutto per via del possibile impatto che l’uomo può avere sulla loro vita. Secondo Nick Dulvy, esperto di conservazione marina presso la Simon Fraser University “probabilmente, dal punto di vista biologico, sono le specie oceaniche più sensibili alla pesca eccessiva”.

Da alcuni anni, inoltre, questi squali sono considerati come una specie vulnerabile dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Il loro habitat è, principalmente, quello delle acque più fredde della Groenlandia ma anche del Canada e del Nord Europa. Ogni anno, questi animali possono percorrere oltre 1500 chilometri.

Un progetto inutile?

Il progetto di abbattimento per difendere i pescatori è stato bloccato ed è considerato un’iniziativa rischiosa. Secondo l’organizzazione Oceans North Kalaallit Nunaat (ONKN), inoltre, la capacità di questi squali di muoversi per lunghe distanze annullerebbe facilmente i benefici di una campagna di abbattimento di 1000 esemplari.

Semplicemente, infatti, nuovi squali arriverebbero a sostituire quelli vecchi e per i pescatori della Groenlandia i problemi si ripresenterebbero. In aggiunta, una popolazione locale potrebbe impiegare molto tempo per riprendersi da una massiccia campagna di abbattimenti a causa dei lunghi tempi necessari per la riproduzione.

A rendere la situazione della specie ancora più precaria è il tasso costante di mortalità non intenzionale. Anche senza una campagna mirata, i dati del governo canadese, riportati dal Times of India, indicano che almeno 3.500 squali della Groenlandia vengono già catturati accidentalmente ogni anno a livello globale (bycatch) dalle reti a strascico e dalle attrezzature commerciali.

Considerando la lentezza estrema con cui questi animali crescono e si riproducono, questa costante emorragia silenziosa rappresenta di per sé una pressione enorme, capace di impedire alle popolazioni di ristabilirsi in tempi utili.