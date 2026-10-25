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La griglia elettrica Philips 5000 con piastre ampie, apertura a 180° e temperatura regolabile, è in sconto del 38%.

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Preparare panini, verdure e carne senza usare una griglia ingombrante può essere scomodo, soprattutto quando si cucina per più persone. La Philips Griglia elettrica 5000 è disponibile con uno sconto del 38%.

Questo grill da tavolo unisce una superficie di cottura ampia alla possibilità di aprirsi completamente, così da offrire più spazio per preparare diversi alimenti insieme. La temperatura regolabile aiuta a scegliere il calore in base alla ricetta, mentre le piastre antiaderenti rimovibili e la vaschetta raccogli-grasso estraibile rendono più agevole la pulizia dopo l’uso. La potenza di 2200 W consente un riscaldamento rapido e aiuta a mantenere una temperatura costante durante la cottura.

Philips Griglia elettrica 5000 in offerta: sconto del 38%

La Philips Griglia elettrica 5000 costa 64,99 euro e lo sconto indicato è del 38%, pari a un risparmio di circa 40 euro rispetto al prezzo di riferimento ricavabile dalla promozione. Per chi cerca un grill da tavolo, le caratteristiche segnalate comprendono piastre ampie, temperatura regolabile e apertura a 180°. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza, la possibilità di pagare a rate, l’applicazione di coupon, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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La griglia elettrica Philips con 2200 W e apertura a 180°

Quando si vuole cucinare alimenti diversi con un solo apparecchio, contano soprattutto lo spazio disponibile e la possibilità di regolare il calore. Ecco le caratteristiche che possono rendere più pratico l’uso quotidiano di questo grill:

Potenza di 2200 W e riscaldamento rapido : il grill si scalda velocemente e mantiene una temperatura precisa e costante, per favorire una cottura uniforme. Può essere usato anche come pressa per panini e tostiera.

: il grill si scalda velocemente e mantiene una temperatura precisa e costante, per favorire una cottura uniforme. Può essere usato anche come pressa per panini e tostiera. Piastre ampie : offrono spazio per carne, verdure, sandwich e panini; una soluzione pratica quando si preparano alimenti diversi o si cucina per la famiglia.

: offrono spazio per carne, verdure, sandwich e panini; una soluzione pratica quando si preparano alimenti diversi o si cucina per la famiglia. Apertura a 180° : il grill completamente aperto crea un’area di cottura più estesa, utile per grigliare più alimenti contemporaneamente.

: il grill completamente aperto crea un’area di cottura più estesa, utile per grigliare più alimenti contemporaneamente. Temperatura regolabile : consente di selezionare il livello di calore adatto a bistecche, hamburger, verdure e panini, adattando la preparazione ai diversi ingredienti.

: consente di selezionare il livello di calore adatto a bistecche, hamburger, verdure e panini, adattando la preparazione ai diversi ingredienti. Piastre antiaderenti rimovibili e vaschetta raccogli-grasso estraibile: si possono rimuovere le piastre e svuotare la vaschetta, rendendo più semplice la pulizia del grill.

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FAQ La griglia Philips si può aprire completamente? Sì, si apre a 180° per creare un’area di cottura più ampia. La temperatura della griglia è regolabile? Sì, è possibile selezionare il livello di calore in base agli alimenti da preparare. Le piastre della Philips Griglia elettrica 5000 si possono rimuovere? Sì, le piastre antiaderenti sono rimovibili e la vaschetta raccogli-grasso è estraibile. Quanta potenza ha la griglia elettrica Philips? La potenza dichiarata è di 2200 W.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.