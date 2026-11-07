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Cecotec, la griglia elettrica lowcost da oggi a metà prezzo: va comprata subito

La griglia elettrica Cecotec Rock'nGrill Smart Temp con temperatura regolabile, piastre rimovibili e apertura a 180° è in offerta con il 48% di sconto.

3 min di lettura

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Redazione

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Preparare una grigliata in casa può richiedere di controllare con attenzione tempi e calore, oltre a fare i conti con la pulizia. La griglia elettrica Cecotec Rock’nGrill Smart Temp è scontata del 48%.

Scopri subito lo sconto

Il sistema AutoCook regola temperatura e tempo in base alla modalità e al punto di cottura selezionati. Se preferisci gestire manualmente il calore, puoi impostarlo tra 150 e 230 °C. La griglia ha una potenza di 2000 W e una superficie di cottura di 28,5 x 22,5 cm; aprendola a 180°, puoi sfruttare entrambe le piastre. Sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, mentre il vassoio raccoglie i grassi per agevolare la pulizia.

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Cecotec Rock’nGrill Smart Temp: sconto del 48% e prezzo di 66,99 euro

Per chi cerca una griglia elettrica con temperatura regolabile e piastre removibili, la Cecotec Rock’nGrill Smart Temp è disponibile a 66,99 euro, con uno sconto del 48%. Il prezzo è indicato nella pagina dell’offerta; i dati disponibili non riportano informazioni sulla possibilità di pagare a rate, sull’eventuale scadenza della promozione, sui vantaggi Prime o sui tempi per il reso.

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La griglia elettrica con temperatura regolabile e piastre apribili a 180°

Se vuoi preparare pietanze alla griglia regolando il calore in base alle tue preferenze, queste caratteristiche possono aiutarti a scegliere la modalità di cottura e a gestire la pulizia dopo l’uso:

  • Sistema AutoCook: adegua temperatura e tempo alla modalità e al punto di cottura selezionati, così puoi affidarti a impostazioni automatiche per ottenere il risultato desiderato.
  • Regolazione manuale da 150 a 230 °C: permette di scegliere il calore in base alle proprie preferenze, invece di usare un’unica temperatura.
  • Apertura a 180° e area di cottura da 28,5 x 22,5 cm: consente di sfruttare la superficie delle piastre aperte per la preparazione dei cibi.
  • Potenza di 2000 W e rivestimento RockStone antiaderente: il rivestimento è pensato per favorire una cottura uniforme e rendere più agevole la pulizia.
  • Piastre rimovibili e lavabili in lavastoviglie: puoi staccarle per lavarle separatamente. Il vassoio raccoglibriciole e grassi contribuisce a raccogliere i residui durante l’utilizzo.

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Approfitta ora dello sconto del 48% sulla Cecotec Rock’nGrill Smart Temp.

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FAQ

È possibile regolare manualmente la temperatura della griglia Cecotec?

Sì. La temperatura si può impostare manualmente da 150 a 230 °C.

Le piastre della Cecotec Rock'nGrill Smart Temp si possono lavare in lavastoviglie?

Sì. Le piastre sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Quali sono le dimensioni dell’area di cottura?

L’area di cottura misura 28,5 x 22,5 cm.

La griglia Cecotec si apre completamente?

Sì, la griglia può aprirsi a 180°.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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