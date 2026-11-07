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La griglia elettrica Cecotec Rock'nGrill Smart Temp con temperatura regolabile, piastre rimovibili e apertura a 180° è in offerta con il 48% di sconto.

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Preparare una grigliata in casa può richiedere di controllare con attenzione tempi e calore, oltre a fare i conti con la pulizia. La griglia elettrica Cecotec Rock’nGrill Smart Temp è scontata del 48%.

Il sistema AutoCook regola temperatura e tempo in base alla modalità e al punto di cottura selezionati. Se preferisci gestire manualmente il calore, puoi impostarlo tra 150 e 230 °C. La griglia ha una potenza di 2000 W e una superficie di cottura di 28,5 x 22,5 cm; aprendola a 180°, puoi sfruttare entrambe le piastre. Sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, mentre il vassoio raccoglie i grassi per agevolare la pulizia.

Cecotec Rock’nGrill Smart Temp: sconto del 48% e prezzo di 66,99 euro

Per chi cerca una griglia elettrica con temperatura regolabile e piastre removibili, la Cecotec Rock’nGrill Smart Temp è disponibile a 66,99 euro, con uno sconto del 48%. Il prezzo è indicato nella pagina dell’offerta; i dati disponibili non riportano informazioni sulla possibilità di pagare a rate, sull’eventuale scadenza della promozione, sui vantaggi Prime o sui tempi per il reso.

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La griglia elettrica con temperatura regolabile e piastre apribili a 180°

Se vuoi preparare pietanze alla griglia regolando il calore in base alle tue preferenze, queste caratteristiche possono aiutarti a scegliere la modalità di cottura e a gestire la pulizia dopo l’uso:

Sistema AutoCook: adegua temperatura e tempo alla modalità e al punto di cottura selezionati, così puoi affidarti a impostazioni automatiche per ottenere il risultato desiderato.

adegua temperatura e tempo alla modalità e al punto di cottura selezionati, così puoi affidarti a impostazioni automatiche per ottenere il risultato desiderato. Regolazione manuale da 150 a 230 °C: permette di scegliere il calore in base alle proprie preferenze, invece di usare un’unica temperatura.

permette di scegliere il calore in base alle proprie preferenze, invece di usare un’unica temperatura. Apertura a 180° e area di cottura da 28,5 x 22,5 cm: consente di sfruttare la superficie delle piastre aperte per la preparazione dei cibi.

consente di sfruttare la superficie delle piastre aperte per la preparazione dei cibi. Potenza di 2000 W e rivestimento RockStone antiaderente: il rivestimento è pensato per favorire una cottura uniforme e rendere più agevole la pulizia.

il rivestimento è pensato per favorire una cottura uniforme e rendere più agevole la pulizia. Piastre rimovibili e lavabili in lavastoviglie: puoi staccarle per lavarle separatamente. Il vassoio raccoglibriciole e grassi contribuisce a raccogliere i residui durante l’utilizzo.

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FAQ È possibile regolare manualmente la temperatura della griglia Cecotec? Sì. La temperatura si può impostare manualmente da 150 a 230 °C. Le piastre della Cecotec Rock'nGrill Smart Temp si possono lavare in lavastoviglie? Sì. Le piastre sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Quali sono le dimensioni dell’area di cottura? L’area di cottura misura 28,5 x 22,5 cm. La griglia Cecotec si apre completamente? Sì, la griglia può aprirsi a 180°.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.