Grand Theft Auto VI rinviato: nuova data fissata al 19 novembre 2026

Rockstar Games annuncia lo slittamento del lancio su PS5 e Xbox Series X|S per garantire una qualità superiore.

La data di uscita di GTA VI viene spostata al 19 novembre 2026. Il team spiega che i mesi extra serviranno a rifinire il gioco.

Rinvio confermato e nuova finestra d’uscita

Rockstar Games ha ufficialmente comunicato che Grand Theft Auto VI uscirà giovedì 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.Il titolo era già stato posticipato: in origine atteso nell’autunno 2025, poi fissato per il 26 maggio 2026, e ora slittato di altri sei mesi. 
Rockstar ha pubblicato un messaggio ufficiale in cui si legge: «Ci dispiace dover aggiungere ulteriore tempo a quella che sappiamo essere stata un’attesa già lunga, ma questi mesi extra ci permetteranno di completare il gioco con il livello di rifinitura che vi aspettate e meritate».

Le motivazioni e le implicazioni

Nel comunicato, Rockstar sottolinea la necessità di più tempo per offrire un’esperienza all’altezza dell’attesa.
Dal punto di vista strategico, collocare il lancio a novembre può beneficiare della stagione natalizia e dei bundle console-gioco, un aspetto evidenziato dagli analisti.

In parallelo, il rinvio ha avuto anche un impatto finanziario: l’azione del gruppo Take‑Two Interactive, casa madre di Rockstar, ha registrato un calo dopo l’annuncio. Interessante notare che la versione per PC non è ancora confermata, dato che nella nota ufficiale si parla solo di PS5 e Xbox Series X|S.

Impatto sui giocatori e cosa aspettarsi

I fan della saga mostrano delusione per l’ennesimo slittamento, dopo anni di attesa. Tuttavia, la promessa di una qualità superiore potrebbe mitigare parte della frustrazione. Per chi è amante dei contenuti nella sezione videogiochi, questa situazione rappresenta un’occasione: aggiornamenti regolari sullo sviluppo, speculazioni su gameplay e ambientazione, e approfondimenti sull’ecosistema della console possono mantenere vivo l’interesse fino al lancio. Inoltre, la nuova data dà un chiaro “target temporale” per la strategia editoriale: contenuti countdown, retrospettive della saga, analisi del trailer e comparazioni con titoli concorrenti.

Per adesso, i giocatori devono pazientare, ma la finestra scelta e le motivazioni annunciate fanno sperare in una qualità superiore.
Segnate sul calendario la data: sarà uno degli eventi più rilevanti del 2026 nel mondo videoludico.

