Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Il granchio blu è una specie aliena dannosa per l’ecosistema marino italiano: tra le ultime strategie di contenimento c’è quella che lo trasforma in cibo per cani e gatti

123RF

Il granchio blu, una delle specie invasive più aggressive dei nostri mari, rappresenta una minaccia crescente per la biodiversità marina e per l’economia ittica italiana. Negli ultimi anni, scienziati, pescatori e cooperative hanno sviluppato strategie innovative per trasformare questa sfida in un’opportunità, puntando sulla valorizzazione sostenibile della specie.

L’emergenza del granchio blu in Italia

Originario dell’Atlantico occidentale, il granchio blu (Callinectes sapidus) è ormai stabilmente presente nel Mediterraneo. La sua diffusione rapida ha avuto un impatto significativo sugli ecosistemi italiani, devastando habitat naturali e competendo con specie autoctone per il cibo e lo spazio. Le stime parlano di migliaia di tonnellate catturate ogni anno, ma gran parte del materiale pescato rischia di essere considerato rifiuto, aggravando i costi per i pescatori.

Gli esperti definiscono il granchio blu come una specie aliena invasiva, capace di alterare profondamente gli equilibri marini. La sua presenza ha reso necessari interventi mirati per la protezione della biodiversità marina, con piani di monitoraggio e strategie di contenimento sostenibili.

Trasformare una minaccia in risorsa

Per evitare che il granchio blu diventi un semplice scarto, alcune cooperative italiane hanno avviato progetti innovativi per trasformarlo in pet food sostenibile. Attraverso la lavorazione in farina proteica, il crostaceo viene destinato a diventare ingrediente di alimenti per gatti e cani, creando un ciclo virtuoso che supporta pescatori e consente di recuperare valore economico.

Questa strategia rientra in un approccio più ampio di economia circolare applicata al settore ittico. Il progetto coinvolge università, cooperative di pescatori e aziende del settore alimentare, evidenziando come la ricerca scientifica possa fornire soluzioni pratiche a problemi ambientali complessi.

Il ruolo della ricerca scientifica

A tal proposito, alcune università italiane come Ferrara, Milano e Padova stanno studiando modi per valorizzare il granchio blu anche nell’alimentazione umana, ispirandosi a esperienze già consolidate in Stati Uniti e Asia. I ricercatori analizzano sia la sicurezza alimentare sia l’accettabilità culturale di nuovi prodotti a base di crostaceo, aprendo prospettive di mercato e contribuendo a mitigare l’impatto della specie invasiva.

Come già accennato per gli animali, grazie a macchinari sviluppati ad hoc, è possibile trasformare il granchio in farina, così da garantire qualità e sostenibilità. Tale approccio innovativo rappresenta una vera svolta nella gestione delle specie aliene, offrendo strumenti concreti per il contenimento della popolazione e la salvaguardia degli ecosistemi italiani.

Granchio blu: strategie istituzionali e interventi sul territorio

Sono stati stanziati diversi milioni di euro per piani di contrasto del granchio blu, supportando progetti di monitoraggio, cattura e valorizzazione. Alcune aree, come la laguna di Orbetello, sperimentano zone di ripopolamento e fermo biologico a rotazione per proteggere le specie autoctone.

In parallelo, le cooperative locali collaborano con partner internazionali per strategie comuni, considerando la crescente diffusione del granchio blu anche in Francia e in altri paesi del Mediterraneo. Questi interventi dimostrano come la combinazione di ricerca scientifica, gestione sostenibile e innovazione industriale possa essere efficace nella protezione della biodiversità marina.

Nuove prospettive per i mari italiani

Il progetto italiano sul granchio blu dimostra che un problema ambientale può diventare un’opportunità economica e scientifica. La collaborazione tra università, cooperative di pescatori e aziende di settore permette di preservare gli ecosistemi italiani, sostenere l’economia ittica e sviluppare prodotti innovativi per il mercato nazionale e internazionale.

Questa strategia integrata rappresenta un modello di gestione delle specie invasive capace di offrire nuove prospettive per il futuro dei nostri mari.