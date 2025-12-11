Year in Search 2025, cosa hanno cercato gli utenti su Google in questi 12 mesi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Come ogni anno torna il video Year in Search di Google, una cli che mostra in pochi minuti tutte le ricerche e gli avvenimenti che hanno contrassegnato il 2025

Google

In Sintesi

Il video “Year in Search 2025” di Google condensa le ricerche più significative dell’anno in un racconto visivo ed emozionale.

Un anno di ricerche, dallo sport all’attualità, passando per i trend tecnologici e i personaggi che hanno catturato maggiormente l’attenzione delle persone.

Come ogni anno Google torna con il suo Year in Search, pubblicando un nuovo video che condensa in pochi minuti le ricerche che hanno segnato il 2025. Come al solito, la clip non si limita a elencare dati ma costruisce un racconto visivo, trasformando i trend registrati sul motore di ricerca in una sequenza di immagini, suoni e riferimenti culturali che ripercorrono gli eventi più significativi degli ultimi dodici mesi.

Stavolta, però, Big è andato oltre pubblicando un video che abbraccia un registro più narrativo ed emozionale, che tra immagini e suoni mostra l’anno che sta per concludersi e le connessioni nate proprio dalla ricerca in Internet.

Il video di Google Year in Search 2025

Molti dei temi emersi dalle classifiche ufficiali di questo 2025 ritornano anche nel video ma stavolta in forma più sintetica e simbolica. Tra i fenomeni più riconoscibili compare Demon Hunters, il titolo KPop che ha dominato conversazioni online e social network, presentato con particolare attenzione al suo impatto culturale.

Labubu, il personaggio diventato oggetto di collezionismo planetario e protagonista di una delle mode più curiose del 2025.

Per quanto riguarda lo sport, non mancano sequenze rapidissime dei principali eventi di quest’anno, uno fra tutte la clip che celebra la rivalità e l’amicizia tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, diventato sicuramente uno dei momenti più ricercati dell’anno. Compaiono anche riferimenti alle indiscrezioni di mercato che hanno coinvolto Luka Dončić, oltre ad alcuni passaggi dedicati alla Formula 1.

Accanto ai contenuti più leggeri trovano spazio anche i momenti complessi che hanno caratterizzato il 2025. Le ricerche sull’intelligenza artificiale, sulla mobilità autonoma e sulle tecnologie emergenti che vengono mostrate in questo video a sottolineare di come la modernità di questi strumenti stia diventando sempre più centrale nella vita, digitale e non, delle persone che quotidianamente interrogano Google.

Non manca, naturalmente, un momento per ricordare le comunità colpite da eventi estremi, mostrando immagini che fanno leva sul bisogno e la voglia di ricostruire e, naturalmente, sulla solidarietà delle persone.

Non potevano mancare, naturalmente, riferimenti a uno degli eventi che, probabilmente, ha attirato maggiormente l’attenzione del mondo sull’Italia: l’elezione di Papa Leone XIV, successore di Papa Francesco (scomparso il 21 aprile 2025) e primo papa statunitense.

Infine, tra le sequenze più spettacolari spicca c’è sicuramente la scena di Wizard of Oz, proiettata nella Las Vegas Sphere e già considerato come uno degli spettacoli più discussi e visivamente potenti dell’anno che sta per passare.

Insomma, il video Year in Search 2025 di Google, al solito, si dimostra un documento affascinante che in pochi minuti riassume (quasi) 365 giorni di quest’anno; momenti spesso non semplici alternati a istanti di gioia, dove il fulcro di tutto rimane la curiosità delle persone che ormai si rivolgono a Big G come a un amico che, piò o meno, conosce tutto, ed è proprio a darci tutte le risposte di cui abbiamo bisogno.