Google rende le previsioni meteo più accurate: arriva il modello IA WeatherNext 3
Con WeatherNext 3, Google punta a rendere ancora più precise le previsioni meteo sfruttando l'intelligenza artificiale, ecco i dettagli completi
Google ha svelato WeatherNext 3. Si tratta di una nuova versione del modello di intelligenza artificiale dedicato alle previsioni meteorologiche che punta a ridurre il margine di errore rispetto ai bollettini tradizionali, sfruttando i dati in arrivo dalle rilevazioni satellitari in tempo reale.
Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo nuovo modello che è stato presentato come il “più avanzato e preciso fino ad oggi“, anticipando un importante miglioramento dei sistemi di previsione rispetto alle soluzioni passate.
Un salto in avanti
Rispetto a WeatherNext 2, il nuovo modello IA dedicato alle previsioni meteo rappresenta un vero e proprio punto di svolta, con miglioramenti significativi rispetto al passato, grazie alle capacità avanzate di apprendimento e all’enorme mole di dati che viene utilizzata per l’addestramento.
Le informazioni dell’elaboratore arrivano da immagini satellitari, dai rilevamenti delle stazioni meteo e altro ancora. Il modello sfrutta i dati satellitari geostazionari acquisiti in tempo reale per aggiornare le previsioni ogni ora.
Il livello di dettaglio garantito è fino a cinque volte superiore a quello del modello precedente. Le variabili atmosferiche in quota vengono elaborate a circa 25 chilometri mentre quelle di superficie, come le precipitazioni e il vento al suolo, fino a 10 chilometri.
L’obiettivo, inoltre, è rendere WeatherNext 3 una soluzione capace di integrarsi con tutto l’ecosistema di applicazioni di Google, dal motore di ricerca a Maps e fino ad arrivare a Gemini, con l’obiettivo di garantire stime e previsioni locali in tempo reale.
Google prevede una disponibilità a livello globale del suo nuovo modello che “a potenziare le esperienze meteo all’interno di Google Ricerca, dell’app Gemini, di Google Maps, dell’API Meteo di Google Maps Platform e di Google Earth Engine”. I miglioramenti saranno evidenti da subito, soprattutto per quanto riguarda le previsioni a lungo termine.
L’azienda mette le mani avanti e chiarisce che il clima continuerà a essere, per un certo grado, imprevedibile. In ogni caso, però, per il futuro “WeatherNext 3 ci avvicina a un futuro in cui le previsioni corrisponderanno veramente a ciò che accade sul terreno.”.
L’IA è sempre più precisa?
L’approccio all’addestramento del sistema segna una vera e propria rivoluzione rispetto al passato. Fino ad oggi, come sottolinea l’azienda di Mountain View, l’intelligenza artificiale applicata alla meteorologia si basava soprattutto su complesse elaborazioni matematiche affidate ai supercomputer, un processo che fisiologicamente comportava ore di ritardo prima di fornire un risultato.
La strategia adottata da WeatherNext 3, al contrario, consiste nell’attingere in presa diretta alle misurazioni fornite dai satelliti geostazionari e dalle reti di rilevamento a terra. Questo sistema garantisce una maggiore accuratezza delle previsioni, soprattutto in relazione agli eventi atmosferici che sono spesso soggetti a mutamenti improvvisi.
Nel corso del prossimo futuro scopriremo se il nuovo modello IA di Google sarà riuscito davvero a centrare i suoi obiettivi, garantendo l’atteso salto di qualità per quanto riguarda le previsioni meteorologiche.