Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google Wallet permetterà ai genitori di inviare la paghetta ai propri figli, ecco come funzionerà il servizio e come usare il denaro con smartphone e smartwatch

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Google Wallet è una delle applicazioni più importanti dell’ecosistema di Google per dispositivi Android e smartwatch Wear OS. L’ultima novità annunciata dall’azienda segna un punto di svolta per il servizio, che diventa molto più utile soprattutto per i genitori che hanno la necessità di mettere a disposizione dei propri figli una certa quantità di denaro.

L’applicazione potrà essere utilizzata per “ricevere una paghetta”, permettendo ai figli minori di poter effettuare acquisti nei negozi con smartphone e smartwatch. Questa nuova funzionalità è in fase di rilascio negli Stati Uniti e potrebbe presto arrivare su scala globale, andando a rafforzare i servizi che Google mette a disposizione dei genitori, che già possono contare sulla suite Family Link per la gestione dei dispositivi dei propri figli minori. Andiamo a scoprire i dettagli in merito.

Come funziona il servizio

Il meccanismo di funzionamento del nuovo servizio di Google Wallet è semplicissimo e si basa su Family Link. Il genitore può, infatti, inviare denaro al proprio figlio tramite un saldo dedicato su Google Wallet.

Il denaro presente in questo saldo potrà essere utilizzato dal minore per effettuare pagamenti tramite Google Pay. Utilizzando il chip NFC del proprio smartphone Android o dello smartwatch Wear OS, quindi, sarà possibile effettuare pagamenti in negozio.

In questo modo, non c’è bisogno di avere carte di pagamento registrate in Google Wallet. Il genitore, in caso di necessità, potrà inviare denaro al figlio tramite l’app, in modo completamente gratuito. Il denaro sarà disponibile da subito.

Il controllo parentale sul saldo di Google Wallet sarà sempre attivo. Di conseguenza, il denitore può impostare limiti di spesa, monitorare le transazioni in tempo reale e, se necessario, bloccare il saldo all’istante.

Secondo Google si tratta di “un modo pratico per insegnare ai bambini abitudini finanziarie responsabili e dare loro indipendenza, il tutto senza bisogno di aprire un conto corrente.”

Staremo a vedere se Google porterà questo nuovo servizio di Wallet anche in Italia, nel corso del prossimo futuro. Trattandosi di un servizio finanziario, prima di poter avviare il rilascio è necessario ottenere le dovute autorizzazioni. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a breve.

Il futuro di Google Wallet?

Il nuovo servizio, con la possibilità di sfruttare un saldo dedicato, apre nuovi scenari per Google Wallet, che potrebbe diventare un servizio sempre più ricco e completo. In futuro, infatti, l’app potrebbe avere un suo saldo (come avviene per PayPal) senza dover contare sulle carte di pagamento registrate dall’utente, che potrà essere utilizzato per pagamenti ma anche per lo scambio di denaro peer to peer, senza la necessità di dover conoscere i dati bancari dell’utente. In questo scenario, potrebbe bastare inserire l’account Google del destinatario per completare la transazione.