Google Wallet: tutto sul redesign verticale delle carte nell’app
L'aggiornamento di Google Wallet introduce una disposizione verticale delle carte in Italia, ottimizzando la ricerca visiva e l'uso dell'app con una sola mano.
- Google Wallet introduce in Italia una nuova disposizione verticale delle carte, con una pila ordinata che migliora riconoscibilità e scorrimento.
- L’interfaccia favorisce l’uso con una sola mano e il selettore rapido tramite pollice, ma aggiunge un passaggio per storico e dettagli.
- Il redesign si inserisce nell’evoluzione dei pagamenti digitali Android, tra nuove visualizzazioni e funzioni integrate con Gemini.
L’aggiornamento di Google Wallet introduce la disposizione verticale delle carte anche in Italia, ottimizzando la ricerca visiva e l’uso dell’app con una sola mano.
- La nuova disposizione delle carte in scorrimento
- Praticità nell'uso ad una mano e dettagli operativi
- Il percorso di evoluzione dei pagamenti digitali
La nuova disposizione delle carte in scorrimento
L’aggiornamento dell’applicazione cambia radicalmente la fruizione quotidiana per chi conserva diversi metodi di pagamento sul proprio telefono Android.
Il progressivo superamento del vecchio carosello orizzontale lascia spazio a un Google Wallet con redesign verticale, nel quale i titoli di credito, le carte di debito e i bancomat compaiono sovrapposti in una pila ordinata.
La schermata mostra interamente la carta principale posta in primo piano e lascia intravedere uno scorcio ben visibile di quella successiva. Questa soluzione facilita notevolmente il riconoscimento visivo immediato rispetto ad altre opzioni presenti nel vasto panorama delle applicazioni mobili.
Per esplorare l’intero portafoglio virtuale e scegliere lo strumento desiderato basta un singolo tocco oppure un semplice movimento verso il basso.
Questa configurazione trasforma radicalmente la dinamica dell’interfaccia utente. Se da un lato la porzione di schermo occupata dal blocco principale aumenta in modo significativo anche per chi possiede pochissimi elementi registrati, dall’altro la navigazione complessiva risulta decisamente più naturale, chiara e fluida durante la fruizione quotidiana.
Praticità nell’uso ad una mano e dettagli operativi
Il vantaggio operativo più evidente riguarda senz’altro l’ergonomia durante l’utilizzo in mobilità.
Posizionando le carte salvate su app usate con maggiore frequenza verso la base della lista, la selezione del metodo di pagamento avviene comodamente con il solo movimento del pollice.
Non serve più doversi arrampicare sulla parte alta dello schermo o compiere acrobazie con le dita per scorrere i vari elementi in orizzontale, garantendo una gestione rapida proprio nei momenti in cui ci si trova davanti al terminale di cassa.
Allo stesso tempo, la riorganizzazione dell’interfaccia grafica ha portato alcune modifiche strutturali alla navigazione interna dell’applicazione.
L’accesso allo storico completo delle transazioni e alla scheda dettagliata dei singoli strumenti richiede ora un passaggio in più rispetto al passato.
Nello specifico, occorre selezionare l’icona a forma di ingranaggio posizionata nell’angolo in alto a destra della schermata. Si tratta di una scelta di design che introduce un tap extra per tutti gli utenti abituati a controllare con frequenza i movimenti recenti o le informazioni delle tessere.
Il percorso di evoluzione dei pagamenti digitali
Questo cambio di veste grafica non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso ben più ampio di costante rinnovamento che interessa i pagamenti digitali dell’ecosistema Android.
Negli ultimi mesi la piattaforma ha introdotto importanti novità, tra cui le visualizzazioni estese a tutto schermo per biglietti da visita, carte imbarco e pass di viaggio, affiancate da una progressiva integrazione con le funzionalità avanzate dell’intelligenza artificiale di Gemini.
L’adozione del formato verticale conferma la chiara volontà di affinare l’esperienza d’uso complessiva dell’applicazione, ponendo al centro la rapidità e la semplicità di selezione.
Soltanto l’utilizzo quotidiano sul campo potrà stabilire se la maggiore immediatezza visiva al momento di pagare compenserà del tutto la piccola macchinosità introdotta per la consultazione dello storico contabile.
FAQ
Le carte passano da un carosello orizzontale a una pila verticale, più semplice da leggere e da usare rapidamente.
Basta un tocco o un movimento verso il basso per aprire l'intero portafoglio virtuale e scegliere la carta desiderata.
La carta principale resta ben visibile e quella successiva appare in parte, così il riconoscimento è più immediato anche con una mano sola.
Sì, per vedere transazioni e schede delle carte serve un passaggio in più tramite l'icona a ingranaggio in alto a destra.
Fa parte di un'evoluzione più ampia dei pagamenti digitali su Android, insieme a nuove schermate a tutto schermo e funzioni AI.