Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Google Wallet

Ancora un rinnovo per Google Wallet. L’app, ormai utilizzata in massa, raccoglie carte di pagamento, tessere e documenti digitali. È diventato uno strumento d’uso quotidiano e Android ha svelato un nuovo design che cambia il modo in cui vediamo biglietti e tessere fedeltà.

Una modifica pratica, per rendere il tutto più semplice e comodo. Non ci saranno più dei piccoli rettangoli, bensì pagine a tutto schermo. Il tutto dominato dai colori del marchio a cui i documenti appartengono. Un restyling che mira a rendere l’esperienza moderna, intrigante e soprattutto più leggibile.

Google Wallet: cosa cambia con il nuovo design

È l’aspetto grafico di Google Wallet a farla da padrone in questo nuovo aggiornamento. C’è stato un redesign, con tessere fedeltà e biglietti che non appaiono più come piccole schede. Ora occupano l’intero schermo, trasformandosi in vere e proprie pagine a colori.

Come detto, è il brand a dettare la tinta. Quella di riferimento diventa dominante, riempiendo l’interfaccia e rendendo ogni carta facilmente riconoscibile. Un’estetica di fatto più curata e coerente con l’identità visiva di ogni singola azienda presente nel proprio elenco personale.

Questo look rivisto non riguarda però tutti gli elementi alla stessa maniera. Si applica alle tessere fedeltà e ai biglietti aerei, così come a tutte le carte create manualmente dall’utente. Sono invece esclusi, almeno per il momento, i pass dei trasporti pubblici. Per loro resiste il design precedente.

Nuove funzioni utili

Non cambia però soltanto l’estetica di Google Wallet. Modifiche anche alcune funzioni pratiche. Scorrendo verso il basso nella pagina di una carta, ora si trovano subito le azioni principali come l’accesso a:

assistenza clienti;

punti vendita nelle vicinanze;

sito ufficiale del brand.

Le opzioni per gestire e rinominare le carte prima erano nascoste in un menù, mentre ora risultano raccolte in una sezione impostazioni dedicata. Pochi click ed è tutto fatto, ma non è detto sia così per sempre. In caso di ripensamenti, tramite un’icona in alto a destra è possibile tornare al vecchio layout.

Non mancano però delle modifiche poco gradite al pubblico. La novità più discussa riguarda la luminosità. Con il nuovo design, infatti, l’app non porta più automaticamente lo schermo al massimo della luminosità quando si mostra un codice a barre.

Un bene da un lato, affaticando meno la vista, ma un ostacolo in condizioni di scarsa visibilità. Alcuni utenti potrebbero invece trovare troppo accesi alcuni sfondi a tinta unita. Piccoli dettagli da sistemare, dunque, ma è per questo che è data la chance di tornare al vecchio layout, il che fa pensare a un lancio di prova più che a una versione definitiva.