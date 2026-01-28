Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google sta lavorando a una nuova versione dell’app Google Wallet, una delle app più importanti e utilizzate dagli utenti Android. Si tratterà di un vero e proprio restyling che andrà ad arricchire l’applicazione con diverse novità. Ad anticipare l’arrivo di un nuovo aggiornamento è stato Android Authority che ha avuto modo di provare in anteprima le funzionalità su cui Google sta lavorando. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come cambierà Google Wallet

Google Wallet si prepara a registrare una serie di novità a partire da un’interfaccia utente rinnovata con un sistema a griglia per i pass. In particolare, l’applicazione visualizzerà i primi quattro pass preferiti, selezionati in automatico direttamente dal sistema. Non si tratta, però, di una scelta vincolante. In qualsiasi momento, è possibile modificare la selezione e scegliere un nuovo pass da inserire tra i preferiti del portafoglio

La nuova interfaccia vedrà nella parte centrale della pagina principale di Google Wallet i quattro pass “preferiti”, disposti in una griglia. In basso, invece, ci sarà il tasto per accedere all’elenco completo dei pass e di tutte le card salvate all’interno dell’applicazione che, ricordiamo, è utilizzabile per registrare carte di pagamento, carte fedeltà, carte di imbarco e molto altro ancora.

Salvo ulteriori novità che potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane, Google Wallet non dovrebbe registrare altre novità in merito alle funzionalità. Il prossimo update del portafoglio digitale, infatti, si concentrerà principalmente sulla UI e sul design, in modo da rendere più facile l’accesso alle card desiderate.

Ad esempio, gli utenti potranno impostare come preferite sia la carta di pagamento principale che la carta fedeltà del supermercato, in modo da semplificare l’accesso durante la spesa. Allo stesso modo, prima di mettersi in viaggio, è possibile impostare come preferite le varie carte di imbarco, andando ad accelerare il superamento dei controlli.

Come sempre, tutto funzionerà in modo semplice e intuitivo, permettendo agli utenti di gestire Google Wallet come un vero e proprio portafoglio digitale, in cui salvare gli strumenti di pagamento, le carte fedeltà, i biglietti per la partecipazione agli eventi e molto altro ancora. Ricordiamo che Google Wallet è accessibile anche da web.

Quando arrivano le novità

Le novità descritte sono attualmente in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili per gli utenti. Si tratta, in ogni caso, di una questione di tempo. Nel giro di poche settimane, infatti, Google dovrebbe rilasciare un nuovo aggiornamento per la sua applicazione che andrà a integrare le nuove funzionalità descritte, compiendo un ulteriore passo in avanti nel suo processo di rinnovamento e arricchimento. Per gli utenti non resta che attendere e, occasionalmente, verificare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il Play Store.