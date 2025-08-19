Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google Wallet si aggiorna e ora integra una nuova funzione che permette di importare in automatico le tessere all'interno dell'app: ecco come usarla

sdx15 / Shutterstock.com

In sintesi

Google Wallet introdurrà la possibilità di rilevare automaticamente pass e biglietti presenti nella galleria dello smartphone, lasciando all’utente la scelta di aggiungerli.

La funzione è opzionale, non ancora annunciata ufficialmente, ma dovrebbe essere rilasciata a livello globale nelle prossime settimane.

Google Wallet continua il suo programma di sviluppo e l’ultima novità rappresenta un’aggiunta davvero interessante, destinata ad arricchire le potenzialità dell’app, rendendola ancora più utile per gli utenti.

Per il momento, Google non ha ancora annunciato novità particolari per la sua app ma Android Authority ha scovato, nel corso dell’analisi dell’ultima versione dell’app (la 25.32.792031365) l’introduzione di una nuova funzione. Andiamo a scoprire i dettagli completi.

Cosa cambia per Google Wallet

Con l’ultima versione dell’app, Google Wallet è ora in grado di importare automaticamente pass e biglietti presenti nella galleria del proprio smartphone, come screenshot o immagini. Il meccanismo è semplice.

Aprendo l’app e andando nelle impostazioni è possibile attivare una nuova funzione che permette a Google Wallet di individuare possibili tessere da aggiungere andando ad analizzare le immagini presenti all’interno della galleria dello smartphone.

Per effettuare questa verifica, l’applicazione dovrà ottenere l’accesso a foto e video presenti sul dispositivo. In questo modo, Google Wallet potrà avviare la scansione e rilevare gli elementi da aggiungere al portafoglio digitale dell’utente.

I contenuti individuati vengono segnalati all’utente che può decidere se aggiungerli o meno all’applicazione. L’import non è, quindi, automatico e il sistema lascia la decisione finale proprio all’utente.

La nuova funzione rappresenta un’evoluzione del sistema già disponibile all’interno dell’app e conferma la volontà di Google di rendere sempre più centrale il suo Wallet che ormai rappresenta un elemento centrale dell’esperienza d’uso dei dispositivi Android.

Per il momento, il sistema che permette di analizzare la galleria e importare le tessere sarà opzionale. Gli utenti potranno decidere di attivarlo in modo da semplificare l’aggiunta di tessere al Wallet ma non saranno obbligati in alcun modo.

Come usare la nuova funzione

Il meccanismo che consente l’import automatico delle tessere in Google Wallet non è ancora stato annunciato ufficialmente da Google anche se, come sottolineato in precedenza, è già stato individuato nell’ultima versione dell’app da Android Authority.

Di conseguenza, si tratta solo di una questione di tempo. Nel corso delle prossime settimane, infatti, il nuovo sistema dovrebbe essere protagonista di un rollout globale, con tutti gli utenti Android che avranno la possibilità di attivare la funzione dalle impostazioni dell’app.

Per verificare se sul vostro smartphone è già possibile attivare questa funzione, dopo aver aggiornato Google Wallet, dovete andare nelle impostazioni dell’app (premendo sull’icona del profilo in alo a destra) e individuare l’opzione apposita nella sezione Tessere. Ulteriori dettagli in tal senso dovrebbero emergere a breve.