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Google celebra i vent'anni di Traduttore introducendo Pronounce, una funzione che aiuta a esercitarsi nella pronuncia delle parole tradotte.

La funzione permette di ascoltare la fonetica, ripetere ad alta voce e ricevere un feedback dettagliato sul rendimento vocale.

Al lancio Pronounce è disponibile solo negli Stati Uniti e in India e supporta inglese, spagnolo e hindi senza date per l'Italia.

Duolingo? Efficacissimo (e famosissimo). Altre app per praticare le lingue? Altrettanto utili. Ma se a scendere in campo è Google Translate, le cose si fanno serie e ancor più stimolanti. Doveva immaginarlo molto bene il colosso di Mountain View, che per il compleanno del suo traduttore ha deciso di festeggiare con una novità speciale.

Quale? La possibilità di esercitarsi nella pronuncia delle parole tradotte. E no, se state pensando al semplice click sul microfono che porta ad ascoltare una voce meccanica, siete fuori strada: il percorso intrapreso è molto più ambizioso (e competitivo) di quanto ci si potesse aspettare.

L’annuncio della nuova funzionalità

Cos’è successo, dunque? In occasione del ventesimo compleanno di Google Traduttore, Nick Fox, vicepresidente di Google e responsabile della ricerca e dello sviluppo dell’assistente virtuale, ha pubblicato un post sui social che non era una semplice cartolina d’auguri.

Fox ha infatti sottolineato come riuscire a comprendere e apprendere le sfumature giuste nella pronuncia di una nuova lingua sia una delle sfide più difficili per chi studi: un vero problema, sentito da milioni di persone in tutto il mondo… che Google ha deciso di affrontare direttamente dal suo strumento di traduzione.

Ovviamente, l’occasione scelta non è casuale: il ventesimo anniversario era il palcoscenico ideale per presentare una delle funzioni che nel corso dei due decenni sono state più caldamente richieste. Dunque, eccolo qui: un compleanno che non si festeggia con i fuochi d’artificio, ma con qualcosa di più utile, ovvero con uno strumento che risponde a uno dei bisogni reali di chi impara una lingua straniera.

Come funziona?

La nuova funzione si chiama Pronounce ed è accessibile dal menu Practice che sarà presente sull’app. Il meccanismo è semplice: si traduce una parola o una frase, si visualizza la fonetica corrispondente e la si ripete ad alta voce.

L’app ascolta, valuta e restituisce un feedback sulla pronuncia, segnalando per esempio se alcuni suoni risultano poco chiari. È possibile anche ascoltare la pronuncia corretta direttamente dall’app, per confrontarla con la propria.

Non si tratta di un semplice riconoscimento vocale: il sistema analizza la pronuncia nel dettaglio e restituisce un giudizio specifico, aiutando l’utente a capire esattamente dove sta sbagliando e come migliorare. Un approccio che ricorda da vicino quello di Duolingo, ma integrato in uno strumento gratuito che già miliardi di persone usano ogni giorno.

Quando arriverà in Italia?

Questo è forse l’unico tasto dolente per chi vive da questa parte del mondo. Infatti, per ora la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti e in India. In più, almeno per il momento, supporta esclusivamente inglese, spagnolo e hindi. Neanche l’italiano, almeno in questa prima fase, è tra le lingue supportate.

Google non ha ancora comunicato una roadmap ufficiale per l’espansione ad altri mercati e altre lingue. Considerando però che il mese scorso la funzione di traduzione in tempo reale tramite auricolari è stata estesa anche all’Italia, è ragionevole aspettarsi che Pronounce segua la stessa strada. Per ora non ci sono date, ma gli utenti italiani possono iniziare a scaldare la voce.