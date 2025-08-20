Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

PixieMe / Shutterstock.com

In sintesi

Google Traduttore si aggiornerà con modelli AI selezionabili: Fast per traduzioni veloci e Advanced (con Gemini) per maggiore precisione.

L’app riceverà un restyling della UI e una funzione Practice simile a Duolingo; il rilascio delle novità è previsto nelle prossime settimane.

Google sta lavorando a una nuova versione della sua app Traduttore, destinata ad arricchirsi con nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale, un settore su cui l’azienda americana continua a investire. Le prossime novità sono state svelate da Android Authority. Andiamo a fare il punto sulle nuove funzionalità destinate ad arricchire l’applicazione.

Le nuove funzioni in arrivo per Google Traduttore

Google sta lavorando a diverse nuove funzioni per il suo Traduttore. Per effettuare la traduzione, gli utenti potranno scegliere tra diversi modelli AI, in modo da poter trovare il giusto equilibrio tra precisione del testo e velocità della traduzione. Sfruttando questa funzione, l’utente potrà affidarsi a Gemini per eseguire la traduzione di un testo, selezionando la versione più in linea con le necessità del momento.

Al momento, le opzioni sono due:

Fast : ottimizza per velocità ed efficienza

: ottimizza per velocità ed efficienza Advanced: specializzato nella precisione utilizzando Gemini

Queste opzioni sono accessibili tramite un apposito selettore. Scegliendo la versione Fast, come evidenziato dalla fonte, è possibile ottenere il testo tradotto in tempi rapidi (soprattutto quando la traduzione coinvolge una porzione di testo molto articolata) ma con qualche compromesso sulla precisione e sull’adattamento delle frasi nel passaggio dalla lingua originale a quella tradotta.

Gli utenti potranno sempre passare alla versione Advanced. In questo caso, Gemini si prenderà un po’ più di tempo per effettuare la traduzione del testo nel modo più accurato possibile. Al momento, la traduzione con il modello Advanced è limitata ad alcune lingue (da inglese a spagnolo e da inglese a francese e viceversa).

Google sta lavorando anche a un restyling generale dell’app, in modo da consentire agli utenti di poter accedere a tutte le funzioni, soprattutto quelle legate all’AI, in modo ancora più semplice. La UI vedrà l’inserimento di alcune icone nella parte bassa, con l’obiettivo di rendere accessibili tutte le funzioni. Ci sarà anche un tasto dedicato alla funzione Practice con cui Google punta a creare una vera e propria alternativa ad app come Duolingo da includere all’interno del suo Traduttore.

Quando arrivano le novità

Le novità per il Traduttore saranno rilasciate progressivamente. Lo sviluppo è ancora in corso ma alcune funzioni sono già pronte. Bisognerà attendere le prossime settimane per poter registrare il rilascio di un nuovo aggiornamento in grado di rinnovare l’app e renderà ancora più completa e ottimizzata. Ulteriori dettagli arriveranno a breve.