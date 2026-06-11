Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

123RF

Google Traduttore è uno dei servizi principali dell’ecosistema dell’azienda e rappresenta una delle migliori applicazioni dell’intelligenza artificiale. Con il nuovo modello Gemini 3.5 Live Translate, infatti, la traduzione vocale in tempo reale diventa ancora più completa ed efficace, permettendo di ottenere l’audio tradotto in pochi istanti, seguendo le parole dell’interlocutore.

L’obiettivo è consentire una conversazione scorrevole e senza pause tra due persone che parlano lingue diverse. Il modello è in grado di conservare l’intonazione e il ritmo delle frasi originali ed è ora capace di tradurre un numero impressionante di lingue. Si tratta di un importante punto di svolta per il servizio di traduzione con IA realizzato da Google. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

Un salto di qualità

Il nuovo modello IA alla base di Google Traduttore è ora in grado di rilevare oltre 70 lingue, senza alcun bisogno di configurazione, e può riconoscere la voce, andando a identificare la lingua e avviando la traduzione, anche in ambienti molto rumorosi, filtrando gli input esterni.

Come detto, con Gemini 3.5 Live Translate si registra una traduzione praticamente immediata, senza pause e con la possibilità di dare il via a vere e proprie conversazioni tra due persone che parlano lingue diverse. Il servizio garantisce un supporto a più di 2 mila combinazioni linguistiche.

Tutti i contenuti generati dalla traduzione con IA includono il watermark SynthID di Google. L’orecchio umano non può rilevare la presenza di questo elemento che, però, è facilmente individuabile tramite sistemi di verifica.

In questo modo, è sempre possibile controllare se un contenuto audio è stato generato dall’intelligenza artificiale oppure se si tratta di un audio “autentico” e, quindi, di una voce umana. Si tratta di un meccanismo pensato per proteggere dal rischio di deep fake e truffe.

Come si usa

Gemini 3.5 Live Translate entra a far parte dell’ecosistema di funzionalità IA di Google ed è già in rollout. Gli utenti potranno utilizzare il nuovo modello direttamente dall’app Google Traduttore, disponibile per smartphone Android e iPhone.

Da segnalare, inoltre, che su smartphone Android è possibile sfruttare una modalità ascolto che consente di ricevere la traduzione direttamente nell’auricolare del telefono, in parallelo alle parole pronunciate dall’interlocutore.

In aggiunta, per le aziende, ci sarà la possibilità di sfruttare l’integrazione con Google Meet (in fase di anteprima privata per utenti selezionati, in vista di un rilascio globale nella seconda metà dell’anno).

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il nuovo sistema di traduzione tramite Gemini Live API e Google AI Studio, con gli sviluppatori che potranno integrare le funzionalità IA nelle loro applicazioni, in modo semplice.

I nuovi modelli saranno, progressivamente, integrati in un gran numero di servizi realizzati da Google, con l’obiettivo di abbattere le barriere linguistiche, sfruttando appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa. Ulteriori dettagli in merito arriveranno a breve.