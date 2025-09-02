Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iona didishvili / Shutterstock.com

In sintesi

Google Telefono prepara un nuovo filtro per le chiamate registrate, così da semplificare il recupero e la gestione delle registrazioni.

La funzione è in sviluppo e potrebbe arrivare presto prima in beta e poi nella versione stabile, con rollout graduale sugli utenti Android.

Google sta lavorando molto al miglioramento delle sue app per dispositivi Android. Tra le novità in arrivo c’è spazio anche per l’app Google Telefono, una delle più importanti dell’intero catalogo di app che l’azienda mette a disposizione dei suoi utenti. Con un nuovo aggiornamento, in futuro, l’app, che recentemente ha registrato un restyling, si prepara a ricevere nuove funzioni. La prossima novità, in particolare, riguarderà la funzione per la registrazione delle chiamate e la possibilità di accedere facilmente alle registrazioni. Ecco tutti i dettagli in merito.

Le novità in arrivo per Google Telefono

La prossima novità in arrivo per Google Telefono riguarda la registrazione della chiamata, una funzione molto semplice ma che spesso deve fare i conti con problematiche legali e normative che ne limitano l’utilizzo. In ogni caso, l’azienda punta a migliorare quest’aspetto per gli utenti Android. La conferma arriva da un nuovo report di Android Authority che, come da tradizione, ha analizzato il file APK dell’ultima versione beta dell’applicazione mettendosi a caccia di elementi di codice in grado di anticipare l’arrivo di novità con i prossimi aggiornamenti della versione stabile. Negli ultimi mesi, Google ha integrato un sistema di filtri per “navigare” nell’elenco delle chiamate effettuate e ricevute per trovare, ad esempio, le chiamate perse oppure quelle identificate come spam.

Come conferma il codice dell’ultima beta, ora Google ha l’intenzione di aggiungere un nuovo filtro per le chiamate registrate. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di recuperare facilmente le registrazioni delle chiamate, mettendo in ordine il registro, con anche la possibilità di verificare quali chiamate sono state registrate e quali invece no (almeno nelle aree e per i dispositivi per cui è attiva la registrazione delle chiamate).

Quando arrivano gli aggiornamenti

Al momento, questa funzione non è utilizzabile in quanto il codice non è stato ancora ultimato. Si tratta, in ogni caso, di un “lavoro in corso” che potrebbe tradursi in una novità per l’app Google Telefono già nel giro delle prossime settimane. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare a breve. In linea di massima, il nuovo sistema di filtri per le chiamate registrate dovrebbe essere sbloccato prima nella versione beta dell’applicazione e poi in quella stabile. Google ha dimostrato di voler introdurre rapidamente le nuove funzioni per le sue app anche se è sempre necessario passare per una fase di test in modo da assicurarsi che tutto funzioni regolarmente, soprattutto considerando le tante combinazioni di hardware disponibili oggi.