Google sta testando una nuova funzione per Android: sarà utile in caso di emergenza
Google sta testando una novità per il futuro di Android: gli smartphone potranno trasmettere video ai soccorritori in caso di emergenza
In sintesi
- Google sta testando una funzione di emergenza che permette di trasmettere video in diretta alle Forze dell’Ordine o ai soccorritori, anche tramite connettività satellitare.
- La novità, inizialmente prevista per i Pixel, rappresenta un’evoluzione delle attuali funzioni di sicurezza e punta a garantire interventi più rapidi in situazioni critiche.
Google continua ad arricchire Android, aggiungendo nuove funzioni con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più completo ai suoi utenti. Una delle prossime novità in arrivo (almeno per gli smartphone Pixel) potrebbe essere legata al modo in cui lo smartphone può gestire le situazioni di emergenza, trasformandosi in un valido supporto per gli utenti. Questa novità è emersa dall’analisi dell’ultima versione beta dei Google Play Services effettuata da Android Authority che, come sempre, rappresenta una fonte affidabile per scoprire in anteprima le novità in arrivo per il sistema operativo. Ecco di cosa si tratta e in che modo potrebbe essere utile.
Una nuova funzionalità
Google sta lavorando all’integrazione in Android di un sistema pensato per consentire agli utenti l’avvio di una trasmissione video in diretta alle Forze dell’Ordine oppure ai soccorritori a seguito di una situazione di emergenza. Il servizio in questione, quindi, potrebbe risultare ottimo in vari contesti, aiutando gli utenti a richiedere assistenza in caso di necessità. La trasmissione del video potrebbe avvenire anche utilizzando la connettività satellitare, una funzione destinata a ritagliarsi sempre più spazio tra gli smartphone, in modo da consentire agli utenti la possibilità di “restare connessi” anche quando la rete terrestre non è disponibile.
Questa nuova funzione andrebbe ad affiancarsi a un’altra funzione simile, già disponibile per gli utenti Pixel che possono registrare un video fino a 45 minuti con invio automatico di un link ai propri contatti di emergenza. In questo modo, i contatti selezionati dall’utente avranno la possibilità di scaricare il video registrato dall’utente entro sette giorni. Il nuovo meccanismo in fase di test rappresenta un’evoluzione di quanto già disponibile oggi e si concentrerà sulla trasmissione di un video in tempo reale. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare. In contesti di emergenza, infatti, la rapidità di intervento può fare la differenza così come la possibilità di interagire in tempo reale con i soccorritori.
Quando arriva questa novità
Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito alle tempistiche di rilascio di questa nuova funzione. Google, infatti, sta ancora testando il nuovo sistema che, di fatto, viene anticipato, per ora, solo da alcune righe di codice. Bisognerà attendere i prossimi mesi per poter ottenere maggiori dettagli sulla questione. Come sottolineato in precedenza, almeno inizialmente, la funzione potrebbe essere un’esclusiva degli smartphone Pixel che possono accedere all’ultima versione di Android.